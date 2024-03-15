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Новости Хабаровского края
На Дальнем Востоке началось голосование на выборах президента России
В Амурской и Еврейской автономной области (ЕАО), Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Якутия открылись избирательные участки в рамках трёхдневного голосования на выборах президента России. По информации избиркома, в Приамурье 15 марта в 08:00 (02:00 мск) открылись 706...
новость часа
15 марта 2024
ФСБ возбудила против жителя Хабаровска дело о госизмене
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Хабаровска, который склонял военных к участию в боевых действиях в составе объединения «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта сообщили в...
новость часа
11 марта 2024
В Комсомольске-на-Амуре самолёт Ан-12 совершил нештатную посадку
В Комсомольске-на-Амуре самолёт Ан-12 совершил нештатную посадку из-за технической неисправности. Об этом 11 марта сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Самолёт Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную...
11 марта 2024
В Комсомольске-на-Амуре самолёт Ан-12 совершил нештатную посадку
В Комсомольске-на-Амуре самолёт Ан-12 совершил нештатную посадку из-за технической неисправности. Об этом 11 марта сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Самолёт Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную...
11 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
ФОМ: 83% россиян положительно оценили работу Путина
Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 7 марта. Так, 83% респондентов «скорее хорошо» оценили работу российского лидера. С ними не согласились («скорее...
8 марта 2024
Картонный Том Харди на 8 Марта: Telegram-голоса страны и о стране
На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про лимузин-подснежник, свадебный автобус и розыски Мойдодыра. Самое интересное — в нашей подборке. Центральный федеральный округ В Подмосковном Щелково кот залез на березу, но не смог спуститься самостоятельно. Его полезла спасать девушка и тоже...
8 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Бербок призвала передать Киеву больше дальнобойного оружия и систем ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине. «Тот, кто хочет достижения мира...
7 марта 2024
The Hindu сообщила о гибели гражданина Индии в зоне СВО
Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu. Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей. Со слов брата погибшего, он...
7 марта 2024
Общероссийское тестирование ДЭГ перед выборами прошло без сбоев
В России завершили тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента страны. Оно прошло в 28 регионах. Об этом 7 марта журналистам сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. «Закончилось голосование в...
7 марта 2024
Путин, Трамп и восемь Байденов оказались среди жителей Казахстана
В Казахстане обнаружили жителей с именами Путин, Байден и Трамп, следует из мониторингового проекта ranking. kz. «Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена. Так, в республике проживают один Путин, один Трамп и восемь Байденов и 12 Касым-Жомартов [тезок президента Казахстана]»...
7 марта 2024
В США впечатлились производством российских беспилотников «Герань»
Масштабы производства беспилотных летательных аппаратов «Герань» впечатлили западных экспертов, сообщило американское издание The War Zone (TWZ). Издание обратило внимание на короткую видеозапись, демонстрирующую производственную линию на заводе. «Видео, демонстрирующее сборку беспилотников на...
7 марта 2024