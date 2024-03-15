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Новости Белгородской области
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности действует в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 15 марта в Telegram-канале. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков. Власти просят находящихся дома...
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА и снаряды над двумя регионами РФ
Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России. Украинские БПЛА и реактивные снаряды были...
15 марта 2024
Гладков: жителей Козинки вывезли на фоне серьёзных повреждений зданий
В Белгородской области вывезли жителей села Козинки из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли...
15 марта 2024
Губернатор Гладков: в Белгородской области нет украинских боевиков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил 14 марта Грайворонский городской округ вместе с начальником региональной безопасности Евгением Воробьёвым, чтобы убедиться в том, что на территории региона нет украинских военных, о которых ранее писали некоторые СМИ. Гладков сообщил, что они...
новость часа
15 марта 2024
Над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник
В Минобороны РФ сообщили о пресечении очередной попытки украинских боевиков совершить атаку на российскую территорию. По информации ведомства, 14 марта около 22:40 мск дежурными силами противовоздушной обороны был обнаружен и уничтожен беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской...
14 марта 2024
Белгородский мальчик закрыл собой младшую сестру во время обстрела
Во время обстрела белгородского села Беловское со стороны ВСУ девятилетний мальчик закрыл собой маленькую сестру, сообщил 14 марта губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. «Заехал в Детскую областную клиническая больницу, где сейчас оказывают помощь детям, пострадавшим сегодня в...
14 марта 2024
ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по Белгородской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили более 200 снарядов и 20 беспилотников по Белгородской области, сообщил 14 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. По его словам, Белгород украинские военные атаковали с помощью двух БПЛА самолётного типа. По...
14 марта 2024
Белгородский губернатор рассказал о состоянии пострадавших от обстрелов ВСУ
Трое раненных из-за обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ находятся в реанимации, сообщил 14 марта в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. «Навестил сегодня пострадавших мирных жителей, которым оказывают помощь в городской больнице № 2 города Белгорода», — написал он. По его...
новость часа
14 марта 2024
В Белгороде из-за обстрелов закрыли торговые центры
В Белгороде закрыли торговые центры из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. «Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали —...
14 марта 2024
Три человека пострадали при обстреле села Беловское Белгородской области
Три человека, в том числе два ребёнка, пострадали при обстреле села Беловское в Белгородской области. Об этом 14 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что, по уточнённой информации, в селе Беловское есть трое пострадавших, двое из них — дети...
14 марта 2024
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он в Telegram-канале. Как передавало ИА Регнум, 14 марта над Белгородом система ПВО сбила восемь...
14 марта 2024
Число пострадавших из-за обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19
Число пострадавших от обстрелов в Белгородской области увеличилось до 19, сообщил 14 марта глава региона Вячеслав Гладков. В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, на подлёте к городу было сбито 11 воздушных целей, рассказал губернатор. Сотрудники...
14 марта 2024
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила 14 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в своём Telegram-канале. «Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не...
14 марта 2024
Четыре человека пострадали при повторном обстреле Грайворона
Украинские войска второй раз за день обстреляли город Грайворон в Белгородской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 14 марта в Telegram-канале. «Грайворонский городской округ подвергся повторной атаке со стороны ВСУ. В городе Грайворон четверо...
14 марта 2024