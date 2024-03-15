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Новости Курской области
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Росгвардия сообщила, что вместе с ВС РФ отражает нападения ДРГ у Тёткино
Росгвардия совместно с Вооружёнными силами России и сотрудниками погрануправления ФСБ отражает атаку украинских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области, сообщила служба 14 марта. «Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у посёлка Тёткино Курской области. Росгвардейцы...
новость часа
14 марта 2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале. «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он. Как передавало...
14 марта 2024
Губернатор сообщил о попытках украинских ДРГ прорваться в Курскую область
Украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток прорваться на территорию Курской области. Российские военные не дают им этого сделать, сообщил губернатор региона Роман Старовойт 14 марта в Telegram-канале. «Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу...
новость часа
14 марта 2024
За ночь российские средства ПВО сбили 14 беспилотников ВСУ
За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 беспилотников противника, сообщили 14 марта в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории...
14 марта 2024
Жителей Курской области предупредили о работе ПВО
В небе над Курской областью работают средства противовоздушной обороны, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт. «ПВО работает в Курске и Курском районе. Прошу сохранять спокойствие», — написал Старовойт Telegram-канале. Сообщение губернатор опубликовал в 04:42 мск. Как сообщало ИА...
14 марта 2024
В Курской области предупредили об опасности атаки БПЛА
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников. Об этом ночью 14 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он в Telegram-канале. Пост глава региона опубликовал в 03:33 мск. Старовойт подчеркнул, что...
14 марта 2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил 13 марта губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале. «В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он. Как...
13 марта 2024
В Курске и Курском районе объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Курске и Курском районе, сообщила 13 марта пресс-служба ГУ МЧС в своём в Telegram-канале. «Авиационная опасность г. Курск, Курский район!» — сказано в сообщении. Губернатор Курской области Роман Старовойт также предупредил о ракетной опасности и призвал жителей...
13 марта 2024
В Курской области умер житель, пострадавший при обстреле 10 марта
Житель села Кульбаки в Курской области умер в больнице после обстрела населённого пункта 10 марта со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. «К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который получил сильнейшие ожоги после обстрела ВСУ села...
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
В небе над Курским районом сбили три беспилотника ВСУ
В Курской области ночью 13 марта средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он уточнил, что вражеские дроны были сбиты в небе над Курским районом. Как сообщало ИА Регнум, в Курской области этой же ночью, 13 марта...
13 марта 2024
В Курской области объявлена ракетная опасность, работают системы ПВО
На территории Курской области действует режим ракетной опасности, сообщил 13 марта губернатор Роман Старовойт. «Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице —...
13 марта 2024
В Курской области сбили два украинских БПЛА
В Курской области ночью 13 марта российские военные отразили атаку украинских беспилотников, заявил губернатор Роман Старовойт. «В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА», — написал в Telegram-канале глава региона. Как сообщало ИА Регнум, в Курской области 12 марта почти 19 часов...
13 марта 2024
Минобороны показало кадры мирной жизни в Тёткино после попытки прорыва ДРГ
Министерство обороны России 12 марта в своём Telegram-канале опубликовало кадры из посёлка Тёткино Курской области, вблизи которого была пресечена попытка прорыва государственной границы украинскими диверсантами. «В посёлке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений...
12 марта 2024