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Новости Ростовской области
В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтировали вольер белого медведя
Вольер и бассейн белого медведя по кличке Айон-Велес капитально отремонтировали в зоопарке Ростова-на-Дону. Сегодня хищника впервые выпустили на отремонтированную площадку. В вольере установили генератор льда, вырабатывающий снег, а также отремонтировали бассейн и систему водоподготовки. В ходе...
14 марта 2024
Работу Новошахтинского нефтезавода остановили после падения БПЛА
Технологические объекты Новошахтинского нефтезавода остановлены после падения беспилотников, последствия происшествия уточняются, заявил 13 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев. «По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.)...
13 марта 2024
В Ростовской области ФСБ задержала мужчину за конфиденциальные связи с СБУ
Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Об этом 13 марта сообщило региональное управление ведомства. «Россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем СБУ с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной...
13 марта 2024
Глава Ростовской области: сообщения о работе ПВО в Волгодонске недостоверны
Губернатор Ростовской области Василий Голубев не подтвердил информацию о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Волгодонском. «В связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о Волгодонске информирую, что, по данным военных, подразделения ПВО там не работали», — написал он в...
13 марта 2024
Стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону, рёбенок в больнице
Стая собак напала на девятилетнюю девочку в Ростове-на-Дону, ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области. Бездомные собаки искусали школьницу 9 марта. Врачи оказали девочке необходимую помощь. Материалы полицейской проверки...
12 марта 2024
Стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону, рёбенок в больнице
Стая собак напала на девятилетнюю девочку в Ростове-на-Дону, ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области. Бездомные собаки искусали школьницу 9 марта. Врачи оказали девочке необходимую помощь. Материалы полицейской проверки...
12 марта 2024
Губернатор сообщил об уничтожении воздушных целей за пределами Таганрога
Воздушные цели уничтожены за пределами города Таганрога Ростовской области. Об этом 12 марта сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. «В Таганроге объявлен отбой атаки БПЛА. Воздушные цели уничтожены за пределами города», — написал Голубев. Он добавил, что оперативные службы...
12 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
Голубев: при атаке дронов ВСУ инфраструктура в Таганроге не пострадала
Городская инфраструктуры Таганрога не пострадала в результате атаки украинских беспилотников в ночь на 9 марта, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале. «По уточнённым данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано», — сообщил Голубев...
9 марта 2024
Над российскими территориями уничтожены 47 дронов — 745-й день СВО
Наступивший, 745-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированной атаке российских территорий украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолётного типа. О том, что в ночь на 9 марта дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 47 БПЛА...
9 марта 2024
Над территорией России за ночь уничтожили более 40 беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 марта уничтожили над четырьмя регионами России в общей сложности 47 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве уточнили, что их обезвредили в небе над Белгородской, Курской...
9 марта 2024
Сотрудник МЧС пострадал во время массовой атаки беспилотников на Таганрог
Сотрудник МЧС пострадал в результате ночной массовой атаки украинских беспилотников на Таганрог в Ростовской области. Об этом 9 марта сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил глава региона, сотрудник МЧС получил ранение в ходе устранения последствий атаки...
новость часа
9 марта 2024
В Ростовской области силы ПВО отразили вторую за ночь атаку беспилотников
Атаку украинских беспилотных летательных аппаратов отразили российские силы противовоздушной обороны в Ростовской области недалеко от Морозовска. Об этом 9 марта сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале. Как уточнил глава Ростовской области, дроны сбиты силами ПВО на...
новость часа
9 марта 2024