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Новости Новосибирской области
Россия в 30 раз увеличила экспорт продукции АПК
Россия поставила исторический рекорд по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По словам президента России Владимира Путина, этот показатель вырос в 30 раз. «В прошлом году доходы от экспорта составили 43,5 млрд долларов. Увеличение составило 30 раз — не в какие-то проценты, а в 30...
14 марта 2024
В Новосибирской области в подвале дома нашли мёртвого младенца
Тело новорождённого ребёнка обнаружено в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района Новосибирской области. Об этом сообщила 13 марта пресс-служба следственного управления СКР по региону. Установлено, что местная жительница родила ребёнка дома, в больницу она не обращалась, отметили в...
13 марта 2024
В Новосибирской области в подвале дома нашли мёртвого младенца
Тело новорождённого ребёнка обнаружено в частном доме в одном из посёлков Болотнинского района Новосибирской области. Об этом сообщила 13 марта пресс-служба следственного управления СКР по региону. Установлено, что местная жительница родила ребёнка дома, в больницу она не обращалась, отметили в...
13 марта 2024
В Новосибирске возбудили дело из-за паралича и травмы у новорождённого
Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за паралича руки у новорождённого младенца. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба следственного управления СК России. Ранее СМИ сообщили, что у младенца парализовало руку вследствие травмы, полученной в процессе родов. По мнению матери мальчика, врачи...
11 марта 2024
В Новосибирске возбудили дело из-за паралича и травмы у новорождённого
Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за паралича руки у новорождённого младенца. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба следственного управления СК России. Ранее СМИ сообщили, что у младенца парализовало руку вследствие травмы, полученной в процессе родов. По мнению матери мальчика, врачи...
11 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
СК заинтересовался сносом объекта культурного наследия в Новосибирске
В Новосибирске снесли объект культурного наследия «Дом, где работал Ю. В. Кондратюк», сообщили 10 марта в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. «Председатель СК России [ Александр Бастрыкин ] поручил доложить по ситуации в связи с обращением о сносе объекта культурного...
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
ФОМ: 83% россиян положительно оценили работу Путина
Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 7 марта. Так, 83% респондентов «скорее хорошо» оценили работу российского лидера. С ними не согласились («скорее...
8 марта 2024
Картонный Том Харди на 8 Марта: Telegram-голоса страны и о стране
На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про лимузин-подснежник, свадебный автобус и розыски Мойдодыра. Самое интересное — в нашей подборке. Центральный федеральный округ В Подмосковном Щелково кот залез на березу, но не смог спуститься самостоятельно. Его полезла спасать девушка и тоже...
8 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Бербок призвала передать Киеву больше дальнобойного оружия и систем ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине. «Тот, кто хочет достижения мира...
7 марта 2024
Бывший игрок сборной России по мини-футболу Москаленко погиб в зоне СВО
Двухкратный чемпион России по мини-футболу, бывший игрок сборной России Вячеслав Москаленко погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР). Детали случившего в организации не уточнили. В пресс-служба новосибирского «Сибиряка», за...
новость часа
7 марта 2024
The Hindu сообщила о гибели гражданина Индии в зоне СВО
Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu. Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей. Со слов брата погибшего, он...
7 марта 2024