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Новости Орловской области
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью
Украинский беспилотник уничтожен российскими военными в небе над Орловской областью, сообщает 14 марта Минобороны России в Telegram-канале. Дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве, около 16:00 мск пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам в России...
14 марта 2024
Силы ПВО уничтожили украинский дрон над Орловской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщила 14 марта пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале. «Около 13:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по...
14 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
ВСУ утаковали дронами семь российских территорий. Главное
Возгорание, возникшее на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, которую 12 марта атаковал украинский беспилотник, локализовано, у региона достаточно сил и средств для ликвидации огня, известил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин...
12 марта 2024
Площадь пожара на нефтебазе в Орле после атаки БПЛА составила 100 кв. м
Площадь пожара на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле, атакованного украинским беспилотником, составляет 100 кв. м. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе правительства Орловской области. «По информации ГУ МЧС по Орловской области, на объекте работают специальные службы в целях...
12 марта 2024
В Орле 17 человек эвакуировали из домов после падения украинского БПЛА
В Орле после падения украинского беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса из двух соседних многоэтажных домов эвакуировали 17 человек, сообщил 12 марта глава администрации города Юрий Парахин. «В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их...
12 марта 2024
Минобороны сообщило о сбитых БПЛА под Брянском и Орлом — 747-й день СВО
Наступивший, 747-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате дежурными средствами ПВО шести украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над территориями Брянской и Орловской областей. Как сообщили 11 марта в Минобороны, речь идёт о вражеских дронах...
12 марта 2024
В Орле дрон ВСУ атаковал объект топливно-энергетического комплекса
В городе Орле произошло падение украинского беспилотника, сообщил 12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram-канале. В целях локализации возгорания на месте работают специальные службы. Пострадавших нет...
12 марта 2024
Минобороны сообщило о четырёх сбитых за ночь дронах ВСУ
Российские военные отразили за ночь четыре попытки ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты в Брянской и Орловской областях, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над Брянской...
11 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
ФОМ: 83% россиян положительно оценили работу Путина
Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 7 марта. Так, 83% респондентов «скорее хорошо» оценили работу российского лидера. С ними не согласились («скорее...
8 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Бербок призвала передать Киеву больше дальнобойного оружия и систем ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине. «Тот, кто хочет достижения мира...
7 марта 2024