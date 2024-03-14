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Новости Нижегородской области
СК показал кадры из дома обезглавленной пенсионерки в Нижегородской области
Следственные действия проводятся в частном доме в городе Ветлуга, где нашли пенсионерку с отрубленной головой. Об этом сообщает 14 марта пресс-служба СУ СК по Нижегородской области. Тело 69-летней женщины с отчленённой головой обнаружили 13 марта возле дома на улице Максима Горького. Возбуждено...
14 марта 2024
Тело обезглавленной пенсионерки нашли в Нижегородской области
В Нижегородской области в городе Ветлуга пенсионерку убили из-за старинных монет и антиквариата, ценность которого ставят под сомнение. Об этом пишет Telegram-канал «112». По данным канала, 69-летнюю Аллу Кокшарову нашли мёртвой возле её дома на улице Горького. Отмечается, погибшую обнаружили со...
14 марта 2024
Тело обезглавленной пенсионерки нашли в Нижегородской области
В Нижегородской области в городе Ветлуга пенсионерку убили из-за старинных монет и антиквариата, ценность которого ставят под сомнение. Об этом пишет Telegram-канал «112». По данным канала, 69-летнюю Аллу Кокшарову нашли мёртвой возле её дома на улице Горького. Отмечается, погибшую обнаружили со...
14 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
Пожар на объекте ТЭК в Нижегородской области потушили
Спасатели ликвидировали пожар на установке по переработке нефти в Кстовской промышленной зоне в Нижегородской области, сообщил 12 марта глава региона Глеб Никитин. «Возгорание ликвидировали», — написал он в Telegram-канале. По данным Роспотребнадзора, в воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК...
12 марта 2024
Открытое горение ликвидировано на объекте ТЭК в Нижегородской области
Открытый огонь потушили на объекте ТЭК в Кстовской промышленной зоне в Нижегородской области. Об этом сообщили 12 марта журналистам в пресс-службе правительства региона. «В 10:57 мск ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются», — говорится в...
12 марта 2024
В аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода вводились ограничения
Ранним утром 12 марта в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. «Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились...
12 марта 2024
В Нижегородской области локализовали пожар на объекте ТЭК
Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области достаточно. По оперативной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале. «Работают специалисты регионального...
12 марта 2024
ВСУ утаковали дронами семь российских территорий. Главное
Возгорание, возникшее на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области, которую 12 марта атаковал украинский беспилотник, локализовано, у региона достаточно сил и средств для ликвидации огня, известил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин...
12 марта 2024
В Нижегородской области локализовали пожар на объекте ТЭК
Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области достаточно. По оперативной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Глеб Никитин в Telegram-канале. «Работают специалисты регионального...
12 марта 2024
Появилось фото с места пожара в промзоне Нижегородской области
Появились фотографии с места пожара на установке по переработке нефти в Кстовской промышленной зоне Нижегородской области, кадры опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах виден пожар, в небо поднимается чёрное плотное облако дыма. Каких-либо взрывов на видео не слышно. Как передавало ИА Регнум, в...
новость часа
12 марта 2024
БПЛА атаковали объект ТЭК в Нижегородской области
Утром 12 марта беспилотники ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар. «Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы...
12 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024