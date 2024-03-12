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Новости Ивановской области
Очевидец рассказал о чёрном дыме в лесополосе, где упал Ил-76
Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал «РИА Новости», что самолёт Ил-76 упал далеко от людей, был лишь виден чёрный дым. Мужчина пояснил, что утром шёл в магазин и увидел вдалеке столб чёрного дыма. «Вот там был большой дым, чёрный. Здесь много народу скопилось», —...
12 марта 2024
Житель ивановского села рассказал, что видел столб дыма при падении Ил-76
Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал «РИА Новости», что самолёт Ил-76 упал далеко от людей, был лишь виден чёрный дым. Мужчина пояснил, что утром шёл в магазин и увидел вдалеке столб чёрного дыма. «Вот там был большой дым, чёрный. Здесь много народу скопилось», —...
12 марта 2024
«Не дотянул до ВВП». Что известно о крушении Ил-76 в Ивановской области
Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 12 марта упал в Ивановской области, не дотянув до взлётно-посадочной полосы аэродрома Северный и потерпел крушение в лесопосадке, сообщило 12 марта Министерство обороны России в своём Telegram-канале. Комментарии Минобороны Министерство обороны сразу же...
12 марта 2024
Заслуженный пилот назвал возможную причину возгорания двигателя Ил-76
В самолёте Ил-76, который потерпел крушение в Ивановской области, могло произойти возгорание топлива. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал член общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. Он отметил, что на кадрах падения самолёта Ил-76 в Ивановской...
12 марта 2024
При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли оренбургские лётчики
Оренбургские лётчики погибли в результате крушения Ил-76 в Ивановской области, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём Telegram-канале. «Тяжёлые новости пришли сегодня из Иваново. Потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ил-76, базировавшийся в Ивановской области. Это...
12 марта 2024
Число погибших при крушении Ил-76 увеличилось до 16
Количество погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. «Число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16», — говорится в сообщении. В посте говорится, что на...
12 марта 2024
Число погибших при крушении Ил-76 увеличилось до 16
Количество погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. «Число погибших при крушении Ил-76 в Ивановской области увеличилось до 16», — говорится в сообщении. Канал добавляет, что на...
12 марта 2024
Под Иваново завершили поисково-спасательные работы на месте крушения Ил-76
Поисково-спасательные работы завершены на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства Ивановской области. «На месте авиационного происшествия в Ивановской области подразделения МЧС России завершили поисково-спасательные...
12 марта 2024
Тела 14 погибших обнаружили на месте крушения Ил-76 в Ивановской области
Тела 14 погибших обнаружили на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на источники. Официальная информация о погибших пока не поступала. Ил-76 потерпел крушение после вылета с аэродрома «Северный» в...
12 марта 2024
Тела 14 погибших обнаружили на месте крушения Ил-76 в Ивановской области
Тела 14 погибших обнаружили на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 под Иваново. Их личности устанавливаются, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источники. Официальная информация о погибших пока не поступала. Ил-76 потерпел крушение после вылета с аэродрома Северный в...
12 марта 2024
Ивановский губернатор сообщил о ликвидации пожара на месте падения Ил-76
Спасатели ликвидировали пожар на месте падения самолёта Ил-76 в Ивановской области, сообщил 12 марта глава региона Станислав Воскресенский. «Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: «Пожар на месте происшествия ликвидирован», — говорится в Telegram-канале регионального...
12 марта 2024
Ивановский губернатор сообщил о ликвидации пожара на месте падения Ил-76
Спасатели ликвидировали пожар на месте падения самолёта Ил-76 в Ивановской области, сообщил 12 марта глава региона Станислав Воскресенский. «Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский с места: «Пожар на месте происшествия ликвидирован», — говорится в Telegram-канале регионального...
12 марта 2024
Ивановская область окажет помощь семьям погибших членов экипажа Ил-76
Семьи лётчиков, погибших при крушении самолёта Ил-76 под Иваново, получат всю необходимую помощь. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства Ивановской области. Ранее власти Ивановской области сообщили, что Станислав Воскресенский прибыл на место крушения самолёта. Он заявил, что пожар...
12 марта 2024
Минобороны подтвердило факт крушения самолёта Ил-76 в Ивановской области
Минобороны России подтвердило факт крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Ивановской области, на борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров. Как указали в ведомстве, согласно докладу с места происшествия, причиной крушения стал пожар одного из двигателей. Самолёт загорелся после...
12 марта 2024
Минобороны назвало причину крушения Ил-76 в Ивановской области
Загоревшийся при взлёте двигатель привёл к крушению самолёта Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщили 12 марта журналистам в Минобороны России. «По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлёте самолёта», — отметили в ведомстве. Комиссия главного...
12 марта 2024