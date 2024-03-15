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Новости Тверской области
В Твери устанавливают обстоятельства пожара в новостройке
Причиной пожара в новостройке в Твери могло стать нарушение правил при проведении пожароопасных работ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. 14 марта в Твери произошло возгорание строящегося 16-этажного монолитного дома на Бурашевском шоссе. Сотрудниками Главного...
15 марта 2024
Губернатор Игорь Руденя посетил новую школу в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и сенатор Людмила Скаковская сегодня, 14 марта, посетили новую школу в микрорайоне «Южный» в Твери. Школа на 1224 места построена по инициированному президентом РФ национальному проекту «Образование». Это уже вторая новая школа, которая открылась в Твери на...
14 марта 2024
Новостройка в Твери за минуты превратилась в факел
В Твери произошёл пожар в строящемся многоэтажном доме, новостройка за считанные минуты превратилась в факел. Об этом 14 марта сообщил Telegram-канал «112. Отмечается, что на недостроенной многоэтажке на Бурашевском шоссе вспыхнул утеплитель. Огонь быстро охватил всю поверхность стены. По...
14 марта 2024
Новостройка в Твери за минуты превратилась в факел
В Твери произошёл пожар в строящемся многоэтажном доме, новостройка за считанные минуты превратилась в факел. Об этом 14 марта сообщил Telegram-канал «112. Отмечается, что на недостроенной многоэтажке на Бурашевском шоссе вспыхнул утеплитель. Огонь быстро охватил всю поверхность стены. По...
14 марта 2024
В Тверской области состоялся форум муниципальных образований
Форум муниципальных образований «Тверская область 2024. Уверенное развитие» состоялся сегодня, 11 марта, в Твери на площадке мультимедийного парка «Россия — Моя история». В нём приняли участие делегации всех муниципальных образований региона, участники СВО, депутаты Государственной думы РФ и Совета...
11 марта 2024
Депутаты Госдумы РФ осмотрели новые школу и поликлинику в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин и депутат Владимир Васильев посетили сегодня, 11 марта, новые школу и поликлинику, машиностроительное предприятие в Твери. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, новая школа на 1224...
11 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
ФОМ: 83% россиян положительно оценили работу Путина
Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 7 марта. Так, 83% респондентов «скорее хорошо» оценили работу российского лидера. С ними не согласились («скорее...
8 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Бербок призвала передать Киеву больше дальнобойного оружия и систем ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине. «Тот, кто хочет достижения мира...
7 марта 2024
The Hindu сообщила о гибели гражданина Индии в зоне СВО
Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu. Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей. Со слов брата погибшего, он...
7 марта 2024
Общероссийское тестирование ДЭГ перед выборами прошло без сбоев
В России завершили тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента страны. Оно прошло в 28 регионах. Об этом 7 марта журналистам сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. «Закончилось голосование в...
7 марта 2024
Путин, Трамп и восемь Байденов оказались среди жителей Казахстана
В Казахстане обнаружили жителей с именами Путин, Байден и Трамп, следует из мониторингового проекта ranking. kz. «Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена. Так, в республике проживают один Путин, один Трамп и восемь Байденов и 12 Касым-Жомартов [тезок президента Казахстана]»...
7 марта 2024