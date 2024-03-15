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Найдено 5504 материала
Новости Запорожской области
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Задержанный диверсант заявил, что ВСУ ударили по дому его родителей
ВСУ ударили по дому родителей одного из граждан Украины, задержанных в Запорожской области по подозрению в диверсии. Об этом задержанный рассказал на допросе, кадры которого предоставило региональное управление ФСБ. «Они (СБУ) угрожали моим родителям. Он знал адрес, где они проживают, через два дня...
14 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области украинских диверсантов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области украинских диверсантов, сообщили 14 марта в пресс-службе регионального управления ведомства. Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали двоих граждан Украины, которые предоставляли сведения о...
14 марта 2024
В МАГАТЭ заявили, что им известно о сообщениях об атаке на ЗАЭС
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях об атаке на Запорожскую АЭС, сообщили 14 марта в пресс-службе агентства. «Агентство знает об этих заявлениях и выпустит комментарий по теме завтра», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Как передавало ИА Регнум, ранее стало...
14 марта 2024
МАГАТЭ уведомят об украинском обстреле Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет уведомлено об обстреле Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом 14 марта заявил директор АЭС Юрий Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции. «Сегодня мы экспертов МАГАТЭ привезли на место, они смогли увидеть своими...
14 марта 2024
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища на Запорожской АЭС. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. Отмечается, что ВСУ продолжают обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом...
14 марта 2024
В Мелитополе у гражданина Украины изъяли гексоген и тротиловые шашки
Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего гражданина Украины, сообщило ИА Регнум надзорное ведомство. Мужчину обвиняют по ч. 1, пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ), а...
13 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024
Рогов заявил, что российские войска прорвали линию фронта
Российским войскам удалось прорвать линию фронта на нескольких участках в Запорожской области, сообщил 13 марта «РИА Новости» сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Нашим ребятам удалось прорвать линию фронта на нескольких...
новость часа
13 марта 2024
Путин объяснил, почему Россия не бросает своих людей
Россия не бросит своих людей в Донбассе и Новороссии, потому что в противном случае её потери возрастут многократно. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия пришла на помощь своим людям и в этом...
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
Минобороны сообщило о сбитых БПЛА под Брянском и Орлом — 747-й день СВО
Наступивший, 747-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате дежурными средствами ПВО шести украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над территориями Брянской и Орловской областей. Как сообщили 11 марта в Минобороны, речь идёт о вражеских дронах...
12 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли более 140 бойцов на южнодонецком участке фронта
Украинские войска за сутки потеряли более 140 бойцов на южнодонецком участке фронта. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 11 марта на брифинге. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике...
11 марта 2024
Politico: Франция готовится выступить против России — 746-й день СВО
Наступивший, 746-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Франция создает коалицию, куда войдут страны, потенциально готовые отправить военнослужащих на Украину, информирует сайт американской медиа-корпорации Politico. Авторы публикации подчеркивают: тем...
11 марта 2024