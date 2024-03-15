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Найдено 5219 материалов
Новости Херсонской области
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России
В Херсонской области началось голосование на выборах президента России, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. «Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыл 61 стационарный участок», — сказала она журналистам. Захарова...
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
В Новой Каховке пятиэтажка получила повреждения при атаке дрона-камикадзе
Пятиэтажный дом в Новой Каховке Херсонской области получил повреждения в результате атаки украинского дрона-камикадзе. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. «В Новой Каховке боевики украинских формирований направили дрон-камикадзе на пятиэтажный жилой дом на...
14 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024
Сальдо: российские военные провели рейд на правый берег Днепра
Российские военнослужащие объединённой группировки войск «Днепр» минувшей ночью провели рейд на правый берег Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. «Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста...
13 марта 2024
Путин объяснил, почему Россия не бросает своих людей
Россия не бросит своих людей в Донбассе и Новороссии, потому что в противном случае её потери возрастут многократно. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия пришла на помощь своим людям и в этом...
13 марта 2024
Российские военные провели ночной рейд на правый берег Днепра
Российские военные провели ночной рейд на правый берег Днепра в Херсонской области и уничтожили несколько позиций ВСУ у основания Антоновского моста. Об этом 13 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. «Объединённая штурмовая группа бойцов группировки войск «Днепр»...
новость часа
13 марта 2024
Путин заявил, что Украина бросала своих бойцов в Крынки на убой
Украинское командование отправляло своих людей на убой в село Крынки на левом берегу Днепра, бросало их в мясорубку. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. Комментируя действия командиров ВСУ на отдельных участках левого...
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
Минобороны сообщило о сбитых БПЛА под Брянском и Орлом — 747-й день СВО
Наступивший, 747-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате дежурными средствами ПВО шести украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над территориями Брянской и Орловской областей. Как сообщили 11 марта в Минобороны, речь идёт о вражеских дронах...
12 марта 2024
Сальдо сообщил о подрыве российскими войсками буксира ВСУ в Днепре
Российские военные подорвали буксир, который ВСУ вывели в русло Днепра в Херсонской области. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он отметил, что в течение суток 10 марта военнослужащие группировки войск «Днепр» продолжали наносить удары артиллерией и...
11 марта 2024
В Херсонской области задержали участника запрещённого нацбатальона
Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области 55-летнего жителя Геническа, который участвовал в террористическом вооружённом формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 марта...
11 марта 2024
Politico: Франция готовится выступить против России — 746-й день СВО
Наступивший, 746-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Франция создает коалицию, куда войдут страны, потенциально готовые отправить военнослужащих на Украину, информирует сайт американской медиа-корпорации Politico. Авторы публикации подчеркивают: тем...
11 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024