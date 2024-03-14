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Новости Свердловской области
В Свердловской области двухлетний ребёнок отравился наркотиками
В городе Полевской Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиками. Её мать привлекут за это к ответственности, сообщила пресс-группа городского ОМВД. «Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — цитирует сообщение...
14 марта 2024
СК возбудил дело после секс-скандала с участием школьников в Первоуральске
В Первоуральске СК возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Об этом сообщает местное интернет-издание E1.ru «Уголовное дело имеется. Оно расследуется», —передаёт слова источника издание. По предварительной информации, накануне 23 февраля трое учеников восьмого класса...
14 марта 2024
СК возбудил дело после секс-скандала с участием школьников в Первоуральске
В Первоуральске СК возбудил уголовное дело после секс-скандала с участием школьников. Об этом сообщает местное интернет-издание E1.ru «Уголовное дело имеется. Оно расследуется», —передаёт слова источника издание. По предварительной информации, накануне 23 февраля трое учеников восьмого класса...
14 марта 2024
Станцевавшая «стриптиз» перед детьми педагог из Екатеринбурга объяснилась
Учительница екатеринбургской гимназии №161, преподаватели которой оказались в центре скандала из-за развратных танцев перед детьми, прокомментировала действия педагогов, которые вызвали такой широкий общественный резонанс. По словам учительницы, в танцах преподавателей с отсылками к «стриптизу» нет...
12 марта 2024
Станцевавшая «стриптиз» перед детьми педагог из Екатеринбурга объяснилась
Учительница екатеринбургской гимназии №161, преподаватели которой оказались в центре скандала из-за развратных танцев перед детьми, прокомментировала действия педагогов, которые вызвали такой широкий общественный резонанс. По словам учительницы, в танцах преподавателей с отсылками к «стриптизу» нет...
12 марта 2024
В зону СВО отправили партию новых танков Т-90М «Прорыв»
Концерн «Уралвагонзавод» передал в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщила пресс-служба предприятия. «Лучшие в мире танки Т-90М «Прорыв» отправились с завода в войска с российским триколором на башнях и под песни известных российских исполнителей», — говорится в сообщении. В...
12 марта 2024
МВД начало проверку потасовки звезды «Уральских пельменей» с подростками
Полиция начала проверку информации о конфликте между участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым и подростками в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни...
11 марта 2024
МВД начало проверку потасовки звезды «Уральских пельменей» с подростками
Полиция начала проверку информации о конфликте между участником шоу «Уральские пельмени» Дмитрием Соколовым и подростками в переходе метро в Екатеринбурге, сообщил 11 марта ТАСС начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сообщений и официальных заявлений по данному факту ни...
11 марта 2024
Жена звезды «Уральских пельменей» Соколова прокомментировала потасовку мужа
Жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения прокомментировала ИА Регнум потасовку мужа с подростками возле метро в Екатеринбурге. Женщина заявила, что несовершеннолетние просто решили «похайпиться», увидев в переходе известного человека. 11 марта в Сети появилось видео, на котором...
11 марта 2024
Жена звезды «Уральских пельменей» Соколова прокомментировала потасовку мужа
Жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения прокомментировала ИА Регнум потасовку мужа с подростками возле метро в Екатеринбурге. Женщина заявила, что несовершеннолетние просто решили «похайпиться», увидев в переходе известного человека. 11 марта в Сети появилось видео, на котором...
11 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков
В Екатеринбурге умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Его называли лучшим игроком XX века. Об этом сообщили на сайте Федерации хоккея с мячом России. Хоккеист умер вечером 9 марта. Ему было 89 лет. Причина смерти пока неизвестна. Дату и место похорон объявят позже...
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
«Зенит» разгромил «Урал» со счётом 4:1 и возглавил турнирную таблицу РПЛ
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил екатеринбургский «Урал» со счётом 4:1 в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла 9 марта на стадионе «Екатеринбург Арена». Хозяева не смогли забить ни одного мяча в течении основного времени. Ворота распечатал на 38-й...
9 марта 2024