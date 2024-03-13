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Новости Ленинградской области
В Ленобласти на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник
В Ленинградской области на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник самолётного типа, сообщил 13 марта глава региона Александр Дрозденко. «Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале. Дрозденко добавил...
13 марта 2024
Средства ПВО сбили в Ленобласти беспилотник самолётного типа
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в окрестностях города Кириши Ленинградской области, сообщил 12 марта глава региона Александр Дрозденко. «В 6:49 мск в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолётного типа»...
12 марта 2024
Минобороны сообщило о сбитых БПЛА под Брянском и Орлом — 747-й день СВО
Наступивший, 747-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате дежурными средствами ПВО шести украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над территориями Брянской и Орловской областей. Как сообщили 11 марта в Минобороны, речь идёт о вражеских дронах...
12 марта 2024
В Ленинградской области мужчина убил родителей, сжёг дом и покончил с собой
Тела пожилых супругов и их сына обнаружены в сгоревшем доме в Выборгском районе Ленинградской области. Предположительно, сын убил родителей, поджёг дом и покончил с собой, сообщает 11 марта портал 47news. Сведения о пожаре в поселении Красносельское поступили в экстренные службы около 07:30 мск. По...
11 марта 2024
В Ленинградской области мужчина убил родителей, сжёг дом и покончил с собой
Тела пожилых супругов и их сына обнаружены в сгоревшем доме в Выборгском районе Ленинградской области. Предположительно, сын убил родителей, поджёг дом и покончил с собой, сообщает 11 марта портал 47news. Сообщение о пожаре в поселении Красносельское поступило в экстренные службы около 07:30 мск...
11 марта 2024
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в ангаре
Открытое горение ликвидировано в ангаре в Московском районе Ленинградской области. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, в ликвидации пожара принимали участие 75 человек и 21 единица техники. Тушение осложнялось...
11 марта 2024
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в ангаре
Открытое горение ликвидировано в ангаре в Московском районе Ленинградской области. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, в ликвидации пожара принимали участие 75 человек и 21 единица техники. Тушение осложнялось...
11 марта 2024
В первом полуфинале конкурса «Это у нас семейное» победили 29 семей
Первый окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» завершился 10 марта в Санкт-Петербурге, по его итогам победили 29 семейных команд Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщается в пресс-релизе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Летом победители этого этапа...
10 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Украинский дрон уничтожили в Тосненском районе Ленинградской области
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа в районе посёлка Форносово в Тосненском районе, сообщил 10 марта в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Постами наблюдения на территории Ленинградской области...
10 марта 2024
Крупный пожар вспыхнул в ангаре под Петербургом
В Ленинградской области вспыхнул крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе. Об этом сообщили местные власти. По предварительным данным, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. «В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники», ― сообщило МЧС в Telegram-канале. В ведомстве...
10 марта 2024
Крупный пожар вспыхнул в ангаре под Петербургом
В Ленинградской области вспыхнул крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе. Об этом сообщили местные власти. По предварительным данным, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. «В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники», ― сообщило МЧС в Telegram-канале. В ведомстве...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
В Петербурге стартовал первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
Первый полуфинал Северо-Западного федерального округа конкурса «Это у нас семейное» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 8 марта в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие 155 команд. Мероприятие продлится до 10 марта. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба...
9 марта 2024