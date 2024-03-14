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Новости Санкт-Петербурга
В Петербурге задержали трёх айтишников, помогавших украинским мошенникам
Полиция Санкт-Петербурга задержала трёх системных администраторов, которые обеспечивали работу оборудования по подмене телефонных номеров в интересах мошеннических кол-центров с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Она пояснила, что вначале...
14 марта 2024
В Петербурге задержали трёх айтишников, помогавших украинским мошенникам
Полиция Санкт-Петербурга задержала трёх системных администраторов, которые обеспечивали работу оборудования по подмене телефонных номеров в интересах мошеннических кол-центров с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Она пояснила, что вначале...
14 марта 2024
В Петербурге суд арестовал планировавших теракты членов РДК*
Члены «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, арестованы до 27 апреля, сообщили 14 марта в пресс-службе судов города. «Избрана мера пресечения в виде заключения под...
новость часа
14 марта 2024
В Петербурге задержали членов РДК*, планировавших отравить продукты
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разгромили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства. Отмечается, что в состав ячейки входили...
14 марта 2024
Суд Петербурга отказался расторгать заключённый в Дании однополый брак
В Санкт-Петербурге мировой судья не принял у женщины заявление о расторжении однополого брака, который был заключён в Копенгагене в 2017 году. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева. «Брак продержался шесть лет, в феврале 2023 года отношения были прекращены...
14 марта 2024
«Зенит» победил «Динамо» в матче Кубка России со счётом 2:0
Петербургский «Зенит» 13 марта на своём поле обыграл московское «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче «пути РПЛ» ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Встреча участников «золотой гонки» завершилась со счётом 2:0 — петербуржцы вышли в ½ финала «пути РПЛ», москвичи продолжат борьбу в «пути регионов»...
14 марта 2024
Умер актёр из фильмов «Взломщик» и «Беглец» Алексей Четвертков
В Санкт-Петербурге умер актёр театра и кино Алексей Четвертков. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Глагол», где служил артист, Константин Гершов. «Умер Алексей Четвертков. Мой младший друг. Актёр театра «Глагол». Горе», — написал он во «ВКонтакте». Известно, что Алексею Четверткову...
13 марта 2024
Аршавин назвал ошибкой увольнение тренера «Краснодара» Ивича
Увольнение главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Владимира Ивича является ошибкой, поскольку возглавляемая им команда ещё могла бы побороться за первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил футболист, бывший капитан сборной России, член правления петербургского клуба «Зенит» Андрей...
13 марта 2024
Суд в Петербурге отказал двум лесбиянкам в расторжении их «брака»
Петербургский суд отказался принять заявление на развод у женской пары (ЛГБТ — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), которая зарегистрировала «брак» в Копенгагене. Объединённая пресс-служба городских судов пояснила в Telegram-канале, что зарубежное семейное право в России...
13 марта 2024
«Дочке» Uniper запретили вести тяжбу с «Газпромом» за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании «Газпром экспорт» к германским трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном арбитраже. Об этом сообщает ТАСС. «В случае нарушения запрета суд...
13 марта 2024
В России состоялась премьера нового кроссовера Xcite X-Cross 7
В Санкт-Петербурге продемонстрировали новый кроссовер Xcite X-Cross 7. Он вышел с конвейера дочерней компании АвтоВАЗа «Автозавод Санкт-Петербург». Журналисты сообщают, что семь машин марки Xcite X-Cross 7 выставили на парковке перед зданием правительства города. Шесть из них образуют флаг России...
13 марта 2024
Россия наращивает темпы строительства и ремонта дорог
Более 88 тысяч километров дорог построили и отремонтировали за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». И Россия продолжает наращивать темпы дорожных работ. Многие намеченные планы дорожникам удается выполнить с опережением графика. «Мы уже привели в порядок...
13 марта 2024
ИТМО и VK открыли набор на программу для разработчиков веб-сервисов
В Петербурге стартует набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределённые веб-сервисы», сообщила 13 марта VK. Образовательная программа подготовлена совместно VK Education и Институтом прикладных компьютерных наук ИТМО и рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу...
12 марта 2024
В Санкт-Петербурге велосипедист погиб из-за открывшейся двери Mercedes
Велосипедист погиб под колёсами автомобиля в Санкт-Петербурге, врезавшись в открытую дверь припаркованной иномарки. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. ДТП со смертельным исходом случилось 10 марта в 14:50 на Крестовском проспекте...
11 марта 2024
В Санкт-Петербурге велосипедист погиб из-за открывшейся двери Mercedes
Велосипедист погиб под колёсами автомобиля в Санкт-Петербурге, врезавшись в открытую дверь припаркованной иномарки. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. ДТП со смертельным исходом случилось 10 марта в 14:50 на Крестовском проспекте...
11 марта 2024