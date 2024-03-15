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Новости Донецкой Народной Республики
Трое детей погибли в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Трое детей погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 15 марта в Telegram-канале. Ночью ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из домов на улице Ольховской, после чего вспыхнул пожар. «Погибло...
15 марта 2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным оружием
В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс...
новость часа
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Лавров рассказал, что собирается посетить Донбасс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается посетить представительства МИД в Донбассе. Об этом он рассказал 14 марта в интервью «Соловьёв Live». Фрагменты интервью были опубликованы в эфире телеканала «Россия 1». Представительства МИД ранее были созданы в Донецке и Луганске, напомнил...
новость часа
14 марта 2024
В ДНР обошли почти 1,1 млн домов для информирования избирателей о выборах
Члены избирательных комиссий ДНР обошли почти 1,1 млн домов в республике для информирования избирателей о президентских выборах, сообщили 14 марта «Донецкому агентству новостей» в избирательной комиссии региона. «Члены избирательных комиссий в ДНР в рамках «ИнформУИКа» обошли 1 миллион 89 тысяч 446...
14 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка
Украинские войска за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 марта на брифинге. По данным ведомства, бои шли у населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское в ДНР. В результате...
14 марта 2024
Силовики задержали жительницу Мариуполя по подозрению в шпионаже
В отношении жительницы Мариуполя возбуждено уголовное дело — её задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Подробности сообщило УФСБ России по Донецкой Народной Республике. Как пояснили в ведомстве, задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны РФ в ДНР и...
новость часа
14 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024
Путин объяснил, почему Россия не бросает своих людей
Россия не бросит своих людей в Донбассе и Новороссии, потому что в противном случае её потери возрастут многократно. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия пришла на помощь своим людям и в этом...
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
В освобождённом Невельском бойцы взяли в плен раненых солдат ВСУ
При бегстве из Невельского в ДНР киевские боевики и их командование не пытались забрать раненых солдат. После взятия села их всех российские бойцы взяли в плен. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. По словам Кимаковского...
13 марта 2024
В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из освобождённого Невельского
Украинские боевики, убегая из села Невельское в Донецкой Народной Республике под натиском российских бойцов, побросали значительное количество оружия. Подробности «РИА Новости» рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «При массированной поддержке артиллерии наши бойцы...
13 марта 2024
В США поразились ударом России по целям ВСУ
Уничтожение Россией американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot нанесло серьёзный удар по системе противовоздушной обороны Украины. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Петер Сучиу. По словам автора, ЗРК Patriot были одним из самых совершенных...
13 марта 2024
В ДНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ в Красногоровке
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Красногоровке, где находились высокопоставленные украинские офицеры, заявил 12 марта в интервью «РИА Новости» советник главы ДНР Ян Гагин. «Сейчас идут очень серьёзные бои в районе Красногоровки. Ежедневно наша авиация и артиллерия отрабатывают...
12 марта 2024