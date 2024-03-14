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Новости Крыма
В Госдуме рассказали, к чему приведут Киев попытки атаковать Крым
Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что попытки Киева нанести удар по Крыму лишь ускорят разгром украинской армии и капитуляцию укронацистов. Депутат посоветовал США сбавить агрессию в отношении России, а лучше обратить внимание на внутренние проблемы своей страны и потерю...
14 марта 2024
Захарова резко отреагировала на слова главы ЦРУ об ударах по Крыму
Заявления директора ЦРУ Уильяма Бёрнса об ударах по Крыму, которые Украина сможет наносить при поддержке США, являются подстрекательством к эскалации конфликта. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 13 марта на брифинге. По её словам, страшно представить, что имеет в...
13 марта 2024
Путин назвал угрозы атаковать Крымский мост фантазиями офицеров ФРГ
Переговоры немецких офицеров на тему возможных ракетных ударов по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но это не более чем фантазия. Своим выводом в интервью телеведущему Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» поделился президент РФ Владимир Путин. «В Германии существуют проблемы...
новость часа
13 марта 2024
В Крыму задержали мужчину, призывавшего к насилию по отношению к русским
В Крыму задержали мужчину, который в интернете призывал к насилию по отношению к русским людям. Об этом 12 марта сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. «Установлено, что 33-летний житель полуострова, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в...
12 марта 2024
Крым вернулся в состав России демократическим путём — Карлсон
Полуостров Крым стал российским регионом по результатам демократического референдума, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо. Карлсон напомнил, как в 2014 году абсолютное большинство русскоязычного Крыма проголосовало за воссоединение...
12 марта 2024
Ради западных партнеров. Разведка Украины поделилась планами на Крым
Украина готовит новые, «более разрушительные», атаки на Крым. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов * в документальном фильме, посвящённом действиям украинских диверсантов в Чёрном море. Отвечая на вопросы авторов фильма, Буданов* заявил, что серия нападений...
11 марта 2024
В ГД внесли законопроект о признании недействительной передачи Крыма УССР
В Госдуму внесён законопроект о признании недействительным с момента принятия решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинскую ССР в 1954 году. В качестве авторов законопроекта указаны депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин и сенатор...
11 марта 2024
В Совфеде ответили на планы Украины провести «серьёзную операцию» в Крыму
Руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются, заявил 11 марта первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление главы Главного управления...
11 марта 2024
Буданов* анонсировал «серьёзную военную операцию» Украины в Крыму
Украина готовит серьёзную военную операцию в Крыму, заявил глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводятся в Telegram-канале службы. «Наши действия в Чёрном море — это подготовка к серьёзной операции...
11 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
В Крыму назвали политику Германии в отношении России вероломством
Обсуждение в Германии планов по нанесению ударов ракетами по Крымскому мосту неприемлемо и говорит о том, что Берлин выбрал вероломную политику в отношении России. Такое мнение высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов...
10 марта 2024
В Крыму назвали четырёх врагов полуострова
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон за последние годы превратились во врагов Крыма, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Такие, как Байден, Макрон, Сунак или тот же Шольц и им...
10 марта 2024
В Крыму предостерегли Украину от попыток нового контрнаступления
Возможное новое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) окончательно погубит Украину и лишит её остатков человеческого ресурса. Об этом в воскресенье, 10 марта, заявил в беседе с «РИА Новости» постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. «Перспективы нового...
10 марта 2024