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Новости Магаданской области
На Дальнем Востоке началось голосование на выборах президента России
В Амурской и Еврейской автономной области (ЕАО), Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Якутия открылись избирательные участки в рамках трёхдневного голосования на выборах президента России. По информации избиркома, в Приамурье 15 марта в 08:00 (02:00 мск) открылись 706...
новость часа
15 марта 2024
Выборы президента России стартовали на Колыме, Сахалине и Курилах
В Магаданской и Сахалинской областях началось голосование на выборах президента России. На Колыме в 08:00 (00:00 мск) открылись 86 избирательных участков, сообщил 15 марта председатель облизбиркома Николай Жуков. Он уточнил, что в Магаданской области зарегистрированы 97 255 избирателей. К работе на...
15 марта 2024
Член экипажа Ми-8 погиб во время жёсткой посадки в Магаданской области
Во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб член экипажа. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Сергей Носов. «На борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это...
14 марта 2024
Член экипажа Ми-8 погиб во время жёсткой посадки в Магаданской области
Во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб член экипажа. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Сергей Носов. «На борту находилось 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это...
14 марта 2024
Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки Ми-8
Один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко. «По предварительным данным, на борту воздушного судна...
14 марта 2024
Два человека находятся в тяжёлом состоянии после крушения Ми-8 на Колыме
Один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко. «По предварительным данным, на борту воздушного судна...
14 марта 2024
После происшествия с Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело
После жёсткой посадки Ми-8 в Магаданской области 14 марта возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. По предварительным данным следователей прокуратуры, причиной...
14 марта 2024
Неисправность двигателя привела к жёсткой посадке вертолёта Ми-8
Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщила в Telegram-канале пресс-служба надзорного ведомства. «В 11:05 по магаданскому времени в 75 км от посёлка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района...
новость часа
14 марта 2024
После жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Колыме возбудили уголовное дело
Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщила в Telegram-канале пресс-служба надзорного ведомства. «В 11:05 по магаданскому времени в 75 км от посёлка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района...
14 марта 2024
При крушении вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб один человек
В МЧС России подтвердили, что при жёсткой посадке в Магаданской области 14 марта вертолёта Ми-8 есть пострадавшие и погибший. Судно перевозило вахтовиков на один из золотодобывающих рудников. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве. По предварительным данным, погиб один человек, двое получили...
14 марта 2024
При жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб один человек
В МЧС России подтвердили, что при жёсткой посадке в Магаданской области 14 марта вертолёта Ми-8 есть пострадавшие и погибший. Судно перевозило вахтовиков на один из золотодобывающих рудников. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве. По предварительным данным, погиб один человек, двое получили...
14 марта 2024
На Колыме разбился вертолёт Ми-8 с рабочими рудника
В Магаданской области 14 марта потерпел крушение вертолёт Ми-8. По информации источника РЕН ТВ, Ми-8 перевозил 20 рабочих одного из рудников на Колыме. «Два человека погибли, судьба остальных неизвестна», — сказали в экстренных службах. Вертолёт принадлежит «Дальнереченск Авиа». Губернатор...
новость часа
14 марта 2024
В Магаданской области потерпел крушение вертолёт Ми-8
В Магаданской области 14 марта потерпел крушение вертолёт Ми-8. По информации источника РЕН ТВ, Ми-8 перевозил 20 рабочих одного из рудников на Колыме. «Два человека погибли, судьба остальных неизвестна», — сказали в экстренных службах. Вертолёт принадлежит «Дальнереченск Авиа». Губернатор...
14 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024