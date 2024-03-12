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Новости Волгоградской области
Колледж озвучил свою версию скандала с увольнением педагога из-за кактуса
Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Юрия Гагарина прокомментировал ИА Регнум скандал с увольнением педагога Алексея Жданова. Ранее журналистам Жданов пожаловался, что его вынудили уволиться из-за фотографии кактуса в рабочем чате. У учебного заведения иная версия случившегося...
12 марта 2024
Колледж озвучил свою версию скандала с увольнением педагога из-за кактуса
Волгоградский колледж управления и новых технологий им. Юрия Гагарина прокомментировал ИА Регнум скандал с увольнением педагога Алексея Жданова. Ранее журналистам Жданов пожаловался, что его вынудили уволиться из-за фотографии кактуса в рабочем чате. У учебного заведения иная версия случившегося...
12 марта 2024
В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, пинавших мужчину на лавке
В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, которые пинали лежавшего на лавке местного жителя. Об этом 12 марта сообщил ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники скорой помощи ногами сталкивают с лавки спящего мужчину. Автор...
12 марта 2024
В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, пинавших мужчину на лавке
В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, которые пинали лежавшего на лавке местного жителя. Об этом 12 марта сообщил ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники скорой помощи ногами сталкивают с лавки спящего мужчину. Автор...
12 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
Над российскими территориями уничтожены 47 дронов — 745-й день СВО
Наступивший, 745-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированной атаке российских территорий украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолётного типа. О том, что в ночь на 9 марта дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 47 БПЛА...
9 марта 2024
Над территорией России за ночь уничтожили более 40 беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 марта уничтожили над четырьмя регионами России в общей сложности 47 беспилотных летательных аппаратов, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве уточнили, что их обезвредили в небе над Белгородской, Курской...
9 марта 2024
ФОМ: 83% россиян положительно оценили работу Путина
Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 7 марта. Так, 83% респондентов «скорее хорошо» оценили работу российского лидера. С ними не согласились («скорее...
8 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Силы ПВО сбили ещё 4 беспилотника ВСУ в Волгоградской области
Российские силы ПВО сбили 8 марта в районе семи утра четыре украинских беспилотника в Волгоградской области, сообщили в Министерстве обороны России. «Около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на...
8 марта 2024
В Белгородской и Волгоградской областях отразили атаки 12 беспилотников ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи 8 марта обезвредили в небе над Белгородской и Волгоградской областями в общей сложности 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России. При этом один дрон...
новость часа
8 марта 2024
Бербок призвала передать Киеву больше дальнобойного оружия и систем ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине. «Тот, кто хочет достижения мира...
7 марта 2024
The Hindu сообщила о гибели гражданина Индии в зоне СВО
Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu. Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей. Со слов брата погибшего, он...
7 марта 2024