Пока Европа приходит в себя после пандемии коронавируса, страны третьего мира только приближаются к пику заболеваемости. Растет число заболевших в Бразилии, Индии, Перу, Мексике, вторая волна заражения идет по Ирану. По-прежнему по числу зараженных и умерших в мире лидируют США. На 4 июня в стране с диагнозом «COVID-19» умерло более 107 000 человек. Пандемия наносит значительный ущерб, экономика Италии откатывается «к показателям 20-летней давности», — заявил премьер-министр Джузеппе Конте. ВВП еврозоны в 2020 году должен снизиться на 8,7%. Всего на планете насчитывается 6,57 млн инфицированных людей, из которых 388 тысяч погибли, а 2,8 млн выздоровели. После кратковременного снижения темпов прирост числа заболевших вновь увеличивается. Точной даты прекращения пандемии ученые назвать не могут. О том, как мир борется с SARS-CoV-2 и пытается при этом не убить экономику, рассказывает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

22:55 04.06.2020 В мире за сутки зафиксирован 129 281 новый случай заражения коронавирусом, скончались 4842 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено почти 130 тысяч заражённых коронавирусом

23:54 04.06.2020 Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Израиле достигло 17 495, сообщили 4 июня в израильском минздраве. За сутки этот показатель увеличился на 118, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 осталось прежним — 291. Число излечившихся достигло 15 013. Об этом: Число случаев COVID-19 в Израиле приблизилось к 17,5 тыс

00:19 05.06.2020 В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 659 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и профилактики заболеваний страны. Читайте также: В ОАЭ за сутки выявили 659 случаев заражения коронавирусом

00:36 05.06.2020 В Омане за прошедшие сутки выявили еще 778 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба оманского минздрава. Читайте также: В Омане подтвердили 778 новых заражений коронавирусом

02:09 05.06.2020 Власти Турции вводят двухдневных карантин в 15 городах города для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление турецкого МВД. Об этом: В Турции на выходные введут карантин в 15 городах

02:42 05.06.2020 Количество выявленных летальных исходов среди пациентов с заболеванием COVID-19 во Франции достигло 29 065 после смерти еще 44 пациентов, 4 июня сообщается на сайте французского министерства здравоохранения. Подробности в материале: Во Франции число смертей от осложнений COVID-19 увеличилось на 44

02:45 05.06.2020 В Чили за прошедшие сутки подтвердили 73 летальных исхода от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Читайте подробнее: В Чили за сутки скончались 73 пациента с COVID-19

03:13 05.06.2020 На Калифорнийский университет в Сан-Франциско, участвующий в создании лекарства от COVID-19, была совершена хакерская атака. Об этом 4 июня сообщает агентство Bloomberg. Читайте подробнее: В США хакеры атаковали университет, создающий лекарство от COVID-19

03:33 05.06.2020 Власти Аргентины продлили режим карантина в Буэнос-Айресе до 28 июня из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции, заявил президент страны Альберто Фернандес, сообщает Reuters. Подробности в материале: В столице Аргентины продлили карантин из-за коронавируса

04:07 05.06.2020 Пакистан вернул на родину 51 593 своих гражданина на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире, заявил представитель глава пакистанского МИД на еженедельном брифинге для прессы. Об этом: Пакистан вернул более 50 тыс. своих граждан на фоне пандемии коронавируса

04:34 05.06.2020 В Мексике за прошедшие сутки скончались 816 человек, зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения. Об этом: В Мексике за сутки скончались более 800 пациентов с COVID-19

05:05 05.06.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось на 4284 и достигло 183 198. Об этом 4 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения. Читайте также: В Перу число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 183 тысячи

05:09 05.06.2020 В Южно-Африканской республике за сутки выявили 3267 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны. Читайте подробнее: В ЮАР за сутки выявили более 3 тыс. зараженных коронавирусом

05:34 05.06.2020 614 941 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован в Бразилии с начала пандемии, из них 30 925 — за последние сутки, 4 июня сообщает бразильское министерство здравоохранения. Об этом: В Бразилии выявили почти 615 тысяч случаев заражения коронавирусом

05:35 05.06.2020 Сдача анализа на коронавирус в Бразилии. (сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília

05:47 05.06.2020 Расходы японских домохозяйств снизились на 11,1% в апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Японии. Подробности в материале: Японцы стали тратить меньше денег из-за пандемии коронавируса

05:56 05.06.2020 Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии выросло до 183 271 после получения положительных результатов тестов 475 пациентов, 5 июня сообщается на сайте института Роберта Коха. Читайте подробнее: В Германии зарегистрировали 475 новых случаев заражения коронавирусом

06:07 05.06.2020 В Японии из-за угрозы коронавируса отказались от проведения в Токио масштабной церемонии 23 июня по случаю старта обратного отсчета времени за год до начала перенесённых на 2021 год летних Олимпийских игр. Об этом 5 июня сообщает телеканал NHK. Об этом: В Токио отменили церемонию старта обратного отсчёта времени до олимпиады

06:20 05.06.2020 Ежегодный рок-фестиваль Fuji Rock в Японии отменили из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на организаторов мероприятия. Читайте подробнее: В Японии отменили рок-фестиваль из-за коронавируса

06:51 05.06.2020 В Новой Зеландии за прошедшие две недели не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Подробности в материале: В Новой Зеландии не выявили ни одного зараженного коронавирусом за 14 дней

07:01 05.06.2020 В Южной Корее выявили за прошедшие сутки 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом

07:03 05.06.2020 Японские корпорации Toshiba и Hitachi планируют организовать производство наборов для экспресс-тестирования на новый коронавирус. Об этом в 5 июня сообщает агентство Kyodo. Читайте подробнее: Производство экспресс-тестов на коронавирус начнут Toshiba и Hitachi

07:13 05.06.2020 На материковой части Китая подтверждено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 5 июня агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае выявлено еще пять «импортных» случаев COVID-19

07:14 05.06.2020 Ни одного нового внутреннего случая COVID-19 не выявлено в Китае за прошедшие сутки, сообщает 5 июня агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае не выявлено новых локальных случаев COVID-19

07:14 05.06.2020 Восемь пациентов, переболевших COVID-19, были выписаны из больниц Китая за прошедшие сутки, сообщает 5 июня агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае еще восемь человек благополучно вылечились от COVID-19

07:16 05.06.2020 Окончательное решение о проведении летних Олимпийских Игр в Токио будет приниматься весной 2021 года, с учётом ситуации с распространением в мире новой коронавирусной инфекции. Об этом 5 июня сообщает агентство Киодо. Об этом: Окончательное решение о проведении Олимпиады Токио примет весной 2021 года

07:16 05.06.2020 Власти Китая сообщили о ситуации с COVID-19 за приделами материковой части страны. Читайте также: Власти Китая сообщили о ситуации с COVID-19 вне «материка»

07:20 05.06.2020 Сообщения об участии американского предпринимателя Билла Гейтса в мировом заговоре с целью массового чипирования населения Земли назвал глупостью сам бизнесмен 4 июня на встрече с журналистами, сообщает издание Business Insider. Читайте также: Билл Гейтс ответил на обвинения в подготовке массового чипирования — СМИ

07:35 05.06.2020 Финансовая помощь в размере $180 млн была оказана нескольким странам для содействия в закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter. Читайте также: США выдали $180 млн другим странам на закупку аппаратов ИВЛ

07:37 05.06.2020 Совокупная сумма, которую заработали американские миллиардеры с начала пандемии коронавируса, составляет $565 млрд, 4 июня сообщается на сайте неправительственной организации Institute for Policy Studies. Читайте также: В США в период пандемии миллиардеры стали богаче более чем на $500 млрд

07:41 05.06.2020 Нынешний экономический кризис является для Германии самым тяжёлым за всю её историю, заявила 4 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала ARD. Читайте также: Меркель: экономика Германии переживает самые трудные времена в истории

07:45 05.06.2020 Соблюдение социальной дистанции в очереди в магазин в Дрездене. (сс) Ralf Lotys

07:59 05.06.2020 За сутки на территории Киргизии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 37 и составляет 1 936, сообщили в штабе республики по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Киргизии подтвердили 37 новых случаев заражения коронавирусом

08:11 05.06.2020 В Таиланде за сутки выявили один случай заражения коронавирусом. Об этом: В Таиланде за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

08:12 05.06.2020 Город Муданьцзян провинции Хэйлунцнзян наращивает охват и количество проводимых тестов на новый коронавирус, сообщает 5 июня газета China Daily. Читайте также: В северо-восточном городе Китая увеличивают объём тестирования на COVID-19

08:21 05.06.2020 Участники протестных акций против жестокого обращения полиции в США должны пройти тест на наличие коронавируса. Такое мнение 5 июня высказал губернатор Миннесоты Тим Уолз на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: Губернатор Миннесоты порекомендовал протестующим сдать тест на SARS-CoV-2

08:22 05.06.2020 Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates возобновит с 15 июня полёты по 16 международным маршрутам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании. Читайте также: Авиакомпания Emirates возобновит полёты по 16 международным маршрутам

08:27 05.06.2020 4 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 59 иранцев умерли от коронавируса (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 8071. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Джаханпур: 59 иранцев с COVID-19 скончались за последние 24 часа

08:29 05.06.2020 За минувшие сутки на территории Бразилии было выявлено 30 925 новых зараженных коронавирусом. Об этом 5 июня сообщает со ссылкой на минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили свыше 30 тысяч случаев заражения коронавирусом

08:32 05.06.2020 Сдача анализа на коронавирус в Бразилии. (сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília (1)

08:38 05.06.2020 Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь 65 странам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Читайте также: Угроза коронавируса: Южная Корея предоставит гуманитарную помощь 65 странам

08:39 05.06.2020 Общее количество летальных исходов от COVID-19 на территории Мексики за минувшие сутки возросло на 816 и стало составлять 12 545. Об этом 5 июня рассказал директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа во время пресс-конференции, которая транслировалась на официальной странице ведомства в соцсети Twitter. Об этом: В Мексике за сутки от COVID-19 скончались 816 пациентов

08:45 05.06.2020 Южноафриканские больницы могут быть переполнены больными COVID-19 в течение ближайших нескольких недель. В настоящее время ожидается резкий скачок выявленных случаев заражения коронавирусом на юге страны, что, по словам экспертов, может спровоцировать серьезный кризис системы здравоохранения. Читайте также: Больницы ЮАР могут не справиться с наплывом пациентов с COVID-19 — эксперт

08:52 05.06.2020 Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Канады за прошедшие сутки возросло на 978 и перевалило за 93 тысячи. Об этом 5 июня сообщает канадский минздрав. Подробности в материале: В Канаде за сутки выявили 978 случаев заражения SARS-CoV-2

08:57 05.06.2020 Последние три пациента, у которых был зафиксирован диагноз COVID-19, покинули госпиталь столицы провинции Хубэй города Ухань в центральной части Китая, сообщает 5 июня газета Global Times. Читайте также: В китайском Хубэе не осталось ни одного больного COVID-19

09:02 05.06.2020 Пять активных случаев заражения коронавирусной инфекцией и ещё трех носителей вируса без симптомов выявили на территории Китая за минувшие 24 часа. Об этом 5 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР. Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили восемь случаев заражения SARS-CoV-2

09:04 05.06.2020 Генеральный прокурор Египта призвал к безотлагательному судебному разбирательству в отношении мужчины, подозреваемого в проведении калечащих операций на женских половых органах своим трем малолетним дочерям под предлогом того, что они проходят курс лечения от коронавируса. Читайте также: Жителя Египта подозревают в проведении обрезания своим дочерям

09:10 05.06.2020 Власти Японии планируют начать проводить вакцинацию населения страны уже в первой половине 2021 года. Об это 5 июня рассказал министр здравоохранения страны Кацунобу Като, его слова приводит телеканал NHK. Об этом: В Японии планируют начать вакцинацию от SARS-CoV-2 в 2021 году

09:21 05.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии за минувшие сутки возросло на более чем 9,8 тысячи и превысило 226 тысяч человек. Это 5 июня следует из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте подробнее: В Индии за сутки выявили 9,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

09:41 05.06.2020 Последние три пациента, которые вылечились от COVID-19, выписаны из больниц в Ухане. Об этом 5 июня сообщает городской комитет по вопросам здравоохранения. Читайте подробнее: В Ухане из больниц выписали последних пациентов, вылечившихся от COVID-19

09:48 05.06.2020 На Украине выявили 25 411 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: За сутки на Украине выявили 553 случая заражения коронавирусом

09:50 05.06.2020 Совокупное состояние американских миллиардеров увеличилось на $565 млрд с 18 марта. Такие данные содержатся в опубликованном 4 июня докладе американской неправительственной организации «Институт политических исследований». За период пандемии коронавируса больше всего заработали компании, деятельность которых прямо связана с торговлей или оказанием услуг через интернет. Так, заметнее всего разбогатели глава корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи Безос — на $36,2 и $12,6 млрд соответственно. Читайте также: Миллиардеры в США разбогатели на $565 млрд за период пандемии

09:51 05.06.2020 Министр внутренних дел Сенегала объявил, что в стране будет сокращено время комендантского часа и отменены ограничения на междугородние поездки. Изменения были введены после двух ночей протестов. Об этом: Власти Сенегала объявили о сокращении комендантского часа

09:57 05.06.2020 Президент Ирана Хасан Рухани предостерег иранский народ от ненужных поездок с целью предотвратить дальнейшее распространение COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Рухани призвал жителей Ирана избегать ненужных поездок

10:08 05.06.2020 Власти Эфиопии заявили, что с момента начала пандемии коронавируса в столице страны, Аддис-Абебе, были изнасилованы и подверглись лечению более 100 девочек. Рост числа случаев изнасилования может быть вызван карантинными мерами, введенными в середине марта. Подробности в материале: В столице Эфиопии участились случаи изнасилования детей — Walta TV

10:12 05.06.2020 Граждане Чехии смогут безо всяких препятствий ездить в Австрию, Венгрию и Германию с 12:00 по центральноевропейскому времени (13:00 мск) и им не нужно будет предоставлять по прибытии назад справки об отрицательном результате теста на коронавирус и находиться две недели в карантине. Об этом 5 июня рассказал журналистам глава правительства страны Андрей Бабиш. Читайте также: В Чехии разрешили жителям страны ездить в Австрию, Венгрию и Германию

10:17 05.06.2020 Решение об открытии своих границ, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, с Австрией и Венгрией с 5 июня, для выезда граждан страны в указанные государства и въезда граждан этих стран на свою территорию, приняло правительство Словакии. Об этом 5 июня сообщает Словацкое радио. Об этом: Словакия открыла границы с Австрией и Венгрией

10:22 05.06.2020 С 4 мая по 4 июня 21,56 домохозяйств в Южной Корее, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса, получили единовременную финансовую помощь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны. Читайте также: Более 21,5 млн домохозяйств в Южной Корее получили единовременную финпомощь

10:42 05.06.2020 За последние сутки в Грузии было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, но источники заражения граждан известны, сообщила журналистам 5 июня утром медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Читайте также: За сутки в Грузии выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

11:05 05.06.2020 Африканский Союз (АС) приступил к осуществлению амбициозной инициативы по расширению масштабов тестирования на коронавирус по всему континенту. При успешной реализации инициативы Афросоюза по проведению 10 миллионов тестов, почти 1% жителей Африки будет проверен на наличие вируса. Это, по словам экспертов, позволит получить более четкую картину пандемии в Африке. Об этом: Угроза коронавируса: Афросоюз планирует расширить масштабы тестирования

11:13 05.06.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на три. Об этом 5 июня пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Об этом: В Латвии за сутки выявили три случаев заражения коронавирусом

11:16 05.06.2020 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 5 июня 2020 года выявлено 6 млн 683 тыс. 324 заболевших COVID-19, прирост за сутки составил 129 879 случаев. Также зарегистрировано 392 тыс. 982 летальных исхода, за последние сутки прирост составил 5182 случая.

11:18 05.06.2020 В Литве за минувшие сутки по данным литовского минздрава положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию подтверждены в отношении семи ранее не болевших людей. Читайте также: В Литве за сутки подтверждены семь новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:36 05.06.2020 По итогам мая 2020 года реализация тяжелых грузовиков в Китае выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном отчете Сети коммерческих транспортных средств КНР. Об этом: Продажи тяжелых грузовиков в Китае в мае выросли на 62%

12:01 05.06.2020 Американские специалисты разработают одну или несколько вакцин от коронавируса нового типа до конца текущего года. Об этом заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд в ходе слушаний в подкомитете, входящем в комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Читайте подробнее: В США рассчитывают создать вакцину от коронавируса в 2020 году

12:02 05.06.2020 Дату оглашения победителя Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize) в 2020 году, присуждаемой в области литературы, издаваемой на английском языке, определили организаторы премии. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Букеровской премии. Об этом: Названа дата проведения церемонии награждения Букеровской премии 2020 года

12:03 05.06.2020 Премьер-министр Албании Эди Рама 4 июня заявил, что малые предприятия с годовым доходом до 140 тысяч долларов будут освобождены от уплаты налога на прибыль до 2029 год. Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик отметил, что в настоящее время рассматривается возможность отмены НДС для малых предприятий. Подробности в материале: Албания отменит налог на прибыль для малого бизнеса из-за коронавируса

12:14 05.06.2020 Группа вооруженных людей, переодетых в форму медицинских работников, похитила крупную сумму наличных из супермаркета в южноафриканском городе Питермарицбург. Об этом: В ЮАР злоумышленники совершили ограбление магазина, переодевшись в медиков

12:15 05.06.2020 Общее количество случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии за минувшие сутки возросло на 12 и стало составлять 57 человек. Об этом 5 июня сообщает комитет Юго-Осетпотребнадзора. Читайте также: В Южной Осетии за сутки выявили 12 случаев заражения SARS-CoV-2

12:16 05.06.2020 За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено сем новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящён борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Литве за сутки выявили семь случаев заражения SARS-CoV-2

12:17 05.06.2020 Пациенты с COVID-19 и высоким кровяным давлением имеют вдвое больший риск умереть от этой инфекции, показало международное исследование. Известно, что высокое кровяное давление ухудшает риск серьезных симптомов, но исследование, опубликованное 4 июня в European Heart Journal, показывает, насколько велик этот риск. Подробности в материале: Уточнена связь между гипертонией и риском смерти от COVID-19

12:18 05.06.2020 С наступлением жаркой погоды в Японии жителям страны советуют на улице снимать медицинские маски, ношение которых обязательно из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такие рекомендации дали специалисты министерства окружающей среды страны, сообщает 5 июня телеканал NHK. Подробности в материале: Жителям Японии порекомендовали снимать маски на улице

12:23 05.06.2020 Общее количество случаев заражения коронавирусом на территории Эстонии за последние сутки увеличилось на 20 и достигло 1 910. Об этом 5 июня сообщает департамент здоровья страны. Об этом: В Эстонии количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 возросло до 1910

12:30 05.06.2020 В течение ближайших пяти лет правительство Южной Кореи выделит $30 млн на программу иммунизации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Об этом: Глава МИД Южной Кореи приняла участие в глобальном саммите по вакцинам

12:38 05.06.2020 За прошедшие 24 часа на территории Словакии не было выявлено ни одного нового зараженного коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба минздрава страны. Читайте подробнее: В Словакии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

12:40 05.06.2020 Граждане Белоруссии смогут выехать на территорию Евросоюза только при наличии справки об отсутствии коронавируса, сообщили в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций. Читайте также: Из Белоруссии в ЕС возможно будет попасть при наличии справки о COVID-19

12:42 05.06.2020 Ограничения свободы передвижения не будут распространяться на полицейских, военнослужащих, медицинских работников и магазинов и ресторанов, работающих с доставкой. Выгул домашних животных разрешен в период с 8:00 до 8:30, с 15:00 до 15:30 и с 20 до 20:30. Об этом: В Северной Македонии введен 80-часовой комендантский час на выходные

12:45 05.06.2020 Общее количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории африканского континента перевалило за 168 тысяч. Об этом 5 июня сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Подробности в материале: Количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Африке превысило 168 тысяч

12:57 05.06.2020 Носимыми электронными устройствами, способными идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса, снабдить всех жителей планируют власти Сингапура. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters. Читайте подробнее: В Сингапуре планируют выдать всем жителям устройства отслеживания контактов

12:59 05.06.2020 Неправительственная организация SAMcare International поставит в КНДР медикаменты общей стоимостью $1,3 млн, сообщает радио «Свободная Азия». Подробности в материале: SAMcare International предоставит КНДР гуманитарную помощь

13:16 05.06.2020 Американская компания Ford объявила, что представит возрожденный Ford Bronco в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса Ford уже несколько раз переносил дебют этой модели. На этот раз автопроизводитель назвал только месяц, когда будет представлено авто. Информация о конкретной дате появится чуть позже.

13:16 05.06.2020 Комендантский час, который продлится все выходные и связан с пандемией коронавируса, вводится в 15 провинциях Турции с 00:00 6 июня по 24:00 7 июня. Об этом 5 июня сообщает посольство РФ в стране на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В 15 провинциях Турции на выходные вводится комендантский час

13:32 05.06.2020 Кенийские исследователи выявили по меньшей мере девять штаммов коронавируса, циркулирующих в стране, в рамках усилий по отслеживанию мутаций вируса. Читайте также: В Кении выявили девять штаммов коронавируса

13:33 05.06.2020 Общее количество выявленных на территории Ирана зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 2 886 и превысило 167 тысяч человек. Об этом 5 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN. Об этом: В Иране число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 167 тысяч

13:50 05.06.2020 За прошедшие сутки на территории Белоруссии было выявлено 887 новых случаев, в результате чего их общее количество достигло 46 868. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 887 случаев заражения SARS-CoV-2

13:51 05.06.2020 В апреле 2020 года объем розничной торговли в Италии снизился на 10,5% в сравнении с показателями предыдущего месяцам и на 26,3% в сравнении с показателями годичной давности, сообщили в национальной службе статистики Istat.Объем продажи продуктов питания остался практически на прежнем уровне (рост составил 0,6%).В период общенационального карантина особенно сильно сократились объемы продажи мебели, одежды и игрушек (на 83,6%, 83,4% и 82,5% соответственно), отметили статистики.При этом продолжает расти объем розничных онлайн-продаж — в апреле 2020 года рост составил 27,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом: Объем розничной торговли в Италии сократился на четверть

13:51 05.06.2020 Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен 4 июня в ходе состоявшейся пресс-конференции заявил, что с 13 июня жители страны, не наблюдающие за собой проявление симптомов коронавирусной инфекции, смогут свободно передвигаться по стране. Об этом 4 июня сообщило шведское издание SVT Nyheter. Читайте также: Эффект коронавируса: с 13 июня в Швеции отменяют ограничения

13:53 05.06.2020 Возможности дистанционного образования оказались востребованными в активный период эпидемии, однако 1 сентября школы должны заработать в обычном режиме, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.Правительство работает над подготовкой мер санитарной безопасности, рассматривается в том числе и вариант установки «разделителей» на школьных партах, рассказала в свою очередь министр образования Лючия Адзолина. Читайте также: Премьер Италии: с 1 сентября школы будут работать в обычном режиме

13:55 05.06.2020 В марте-апреле 2020 года, в период общенационального карантина, 25% жителей Италии стали больше есть, сообщили в национальной службе статистики Istat. По данным исследования, проведенного службой, около 20% граждан в этот период стали больше спать, около 33% — просыпаться позднее обычного. Из 8,4 миллиона граждан, которые в период жесткого карантина продолжали работали, 3,7 миллиона делали это удалённо, отметили статистики. Читайте подробнее: В период карантина жители Италии стали больше есть и спать — статистики

14:00 05.06.2020 За минувшие сутки общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бельгии выросло на 140 и достигло 58 907. Об этом 5 июня сообщили в кризисном штабе минздрава страны. Подробности в материале: В Бельгии число выявленных зараженных SARS-CoV-2 достигло 58907

14:15 05.06.2020 За последние сутки в Румынии было выявлено 196 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 20 103. Об этом 5 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Читайте подробнее: В Румынии за сутки выявили 196 случаев заражения коронавирусом

14:18 05.06.2020 Германия планирует возобновить поток своих туристов в Италию с 15 июня. Об этом сообщил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо в ходе совместной конференции с немецким коллегой Хайко Маасом. Подробности в материале: Власти Германии планируют открыть турпоток в Италию с 15 июня

14:19 05.06.2020 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) видит в разговорах о чипировании через прививки элемент пиара Билла Гейтса и предлагает для борьбы с коронавирусом пользоваться российской вакциной от коронавируса. Подробности в материале: В Госдуме предложили российскую вакцину как панацею от чипирования

14:23 05.06.2020 В главной лаборатории Кении сообщили о невозможности проведения тестирования на коронавирус 6000 образцов, поскольку в страну до сих пор не прибыли заказанные наборы для тестирования. Подробности в материале: В Кении сообщили о нехватке наборов для тестирования на коронавирус

14:29 05.06.2020 Падение ВВП Латвии в 2020 году составит 7,5% (прежний прогноз — 6,5%), инфляция в стане удержится на нулевом уровне (прежний прогноз — 0,5%). Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на консервативный сценарий Банка Латвии. «Принимая во внимание влияние пандемии коронавируса на мировую экономику Банк Латвии прогнозирует падение ВВП страны в 2020 г. на 7,5%, инфляцию 0%. Ожидаем, что в 2021 рост ВВП составит 6,7%, инфляция — 0,2%», — говорится в опубликованном сообщении банка. Об этом: Банк Латвии пересмотрел прогноз падения ВВП в 2020 году до 7,5%

14:31 05.06.2020 За минувшие 24 часа на территории США было зафиксировано более 1 тысячи летальных исходов от COVID-19. Об этом 5 июня сообщает университет Джона Хопкинса, суммирующий данные медицинской статистики в стране. Читайте подробнее: В США за сутки от COVID-19 скончались более 1 тыс. пациентов

14:37 05.06.2020 В ходе общения с журналистами во время пресс-коференции, состоявшейся 4 июня, премьер-министра Швеции Стефану Лёвена попросили прокомментировать, как относится к прошедшим акциям протеста в Стокгольме, организованным участниками движения «Жизни черных важных важны» (Black Lives Matter). Политик заявил, что относится с пониманием к требованиям протестующих, однако не разделяет время и способ проведения подобных акций в период продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Подробности в материале: Премьер-министр Швеции прокомментировал массовые протесты в Стокгольме

14:41 05.06.2020 Социал-демократы, в настоящее время контролирующие правительство Швеции во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном, впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции начали терять поддержку избирателей. За них готовы проголосовать 27,8% граждан. Об этом 5 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: Во время пандемии в Швеции снижается рейтинг правящей партии

15:12 05.06.2020 По меньшей мере 812 медицинских работников в Нигерии заразились коронавирусом. К настоящему времени в Нигерии подтвердили 11 516 случаев заражения коронавирусом, 323 из которых — с летальным исходом. Об этом: Более 800 медиков в Нигерии заразились коронавирусом — доклад NCDC

15:22 05.06.2020 Украина может открыть пункты пропуска на линии разграничения с Донбассом 10 июня. Читайте подробнее: Украина может открыть пункты пропуска в Донбассе с 10 июня

15:26 05.06.2020 Посольство России в Таджикистане и агентство гражданской авиации Таджикистана опровергли информацию о восстановлении регулярного авиасообщения между двумя странами. Читайте подробнее: Таджикистанцев просят не покупать билеты в Россию

15:27 05.06.2020 Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода предложил наказывать граждан за несоблюдение «масочного» режима и социальной дистанции, сообщает секретариат премьера. Читайте подробнее: Посольство России в Тажикистане и агентство гражданской авиации Таджикистан

15:29 05.06.2020 Европейский союз вернется к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня, заявила 5 июня еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Читайте подробнее: В ЕС назвали сроки возвращения к полному функционированию Шенгенской зоны

15:29 05.06.2020 В Пакистане за сутки выявили порядка 4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Пакистане за сутки выявили около 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:29 05.06.2020 Летний туристический сезон на озере Иссык-Куль полноценно активизируется только с 20 июня — 1 июля. Читайте подробнее: Пансионаты Иссык-Куля начнут полноценно работать только в конце июня

15:30 05.06.2020 Свыше 1 миллиона тестов на коронавирус было проведено в Польше за время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 5 июня сообщает польский минздрав. Об этом: В Польше сначала пандемии провели более 1 млн тестов на коронавирус

15:31 05.06.2020 Пансионаты и другие туристические учреждения Киргизии будут обязаны размещать гостей по принципу «в одной комнате — один отдыхающий», если они не являются членами одной семьи. Читайте подробнее: «Один отдыхающий в комнате»: губернатор Иссык-Куля о правилах для курортов

15:48 05.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 77 человек. Такие данные 5 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 5 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте также: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 77 человек

15:58 05.06.2020 Общее число выявленных случаев заражения в Нидерландах за прошедшие сутки увеличилось на 210 и теперь превысило 47,1 тысячи. Об этом 5 июня сообщает Национальный институт здравоохранения. Об этом: В Нидерландах число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 47 тыс

16:04 05.06.2020 До 15 июня «рекомендация» министра внутренних дел Швеции останется в силе. Однако глава ведомства Анн Линде не исключила возможности отмены данной меры по мере улучшения эпидемиологической ситуации в мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 5 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. В настоящее время в Швеции действует «рекомендация» внешнеполитического министерства страны, согласно которой граждане должны «воздерживаться от ненужных поездок за границу». Об этом: В Швеции оставили в силе ограничение на поездки жителей страны за границу

16:12 05.06.2020 Не следует считать, что Италия уже выиграла битву против коронавируса, «враг всё еще здесь», заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Гражданам следует сохранять бдительность и соблюдать все меры санитарной безопасности, а властям — не экономить на системе здравоохранения, отметил министр. За последние пять месяцев Италия (вынужденно) из-за борьбы с эпидемией вложила в систему здравоохранения больше, чем за предыдущие пять лет, у итальянской медицины хороший потенциал, но ей надо помогать, добавил Сперанца. Подробности в материале: Глава Минздрава Италии о коронавирусе: битва еще не выиграна

16:15 05.06.2020 Шенгенская зона вернется в режим «полного функционирования» до конца июня 2020 года, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон. Министры внутренних дел стран-членов ЕС достигли общей договоренности о том, что закрытие внешних границ Евросоюза будет продлено до 1 июля, отметила также еврокомиссар. Читайте подробнее: Внешние границы ЕС останутся закрытыми до 1 июля — еврокомиссар

16:17 05.06.2020 Декреты правительства Италии уже не запрещают гостиницам работать, но в настоящее время 60% отелей всё еще закрыты, сообщили в профильной национальной бизнес-ассоциации Federalberghi. Почти 27% гостиниц не откроются и в течение всего июня, а 21% отелей останутся закрытыми и в августе, то есть в самый разгар сезона — таковы данные проведенного ассоциацией опроса. Участники рынка сообщают об огромных потерях из-за двухмесячного запрета на работу, полного отсутствия иностранных туристов и значительного сокращения (в том числе по финансовым причинам) количества туристов-итальянцев. Об этом: 20% гостиниц Италии не откроются до конца лета — эксперты

16:33 05.06.2020 Прямые дотации фермерам в Латвии возможно повысить до уровня 90% в среднем по ЕС. Об этом сообщила 5 июня депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете в интервью Латвийскому радио. «Драма Латвии и Прибалтики в том, что решение Еврокомиссии о выделении дополнительных 26 млрд евро на поддержку сельского хозяйства к ним не относится. Это решение не касается прямых платежей и амортизирует другие проблемы, в частности «зелёный курс» и акцент на экологию», — сказала она. Об этом: Фермерам в Латвии не стоит надеяться на рост прямых дотаций — евродепутат

16:36 05.06.2020 Группа специалистов должна будет прибыть в страну с повторным визитом для оказания помощи таджикистанской стороне в эпидемиологическом надзоре, а также проведении лабораторной диагностики и научных исследований SARS-CoV-2. Подробности в материале: Специалисты ВОЗ и Роспотребнадзора повторно посетят Таджикистан

16:38 05.06.2020 На севере Таджикистана в Гафуровском районе Согдийской области при районной больнице начала свою работу вирусологическая лаборатория. Подробности в материале: Россия помогает Таджикистану бороться с коронавирусом

16:40 05.06.2020 По окончанию режима ЧС в Латвии всем туристическим компаниям нужно вернуть деньги клиентам за несостоявшиеся путешествия. Об этом сообщила глава Центра по защите прав потребителей Байба Витолиня в интервью журналистам программы «900 секунд» телеканала ТВ3. «Туристическим компаниям нужно рассчитаться с теми, кто не хочет ехать в другое путешествие, или не согласен перенести его на более позднюю дату», — сказала Витолиня. Читайте также: По окончанию ЧС турфирмы Латвии должны вернуть деньги клиентам — эксперт

16:48 05.06.2020 Совет по фискальной дисциплине Латвии призвал правительство страны оценить сбалансированность политики по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет 5 июня портал Tvnet. lv, ссылаясь на соответствующее письмо. «Несмотря на продолжающийся рост безработицы, число свободных вакансий, индикаторы заработной платы, налоговые сборы показывают, что возможное восстановление экономики началось», — говорится в письме Совета правительству. Читайте подробнее: В Латвии сообщили о возможном восстановлении экономики

16:56 05.06.2020 В новых условиях, на фоне пандемии коронавируса в Грузию приедут уже более платежеспособные и состоятельные туристы. Об этом: Премьер: в новых условиях в Грузию приедут более состоятельные туристы

17:09 05.06.2020 Минэкономики Латвии предложило правительству страны выплатить сотрудникам туристических компаний и сферы общественного питания до конца 2020 года 30% их заработной платы. Об этом пишет 5 июня портал Diena.lv. Эта мера, по расчётам минэкономики Латвии, обойдётся в 20 млн евро и окажет помощь 34 000 предприятий отрасли, на которых занято 44 000 человек. Подробности в материале: В минэкономики Латвии предложили поддержать турфирмы и рестораны

17:15 05.06.2020 В Латвии с 10 июня разрешено проведение публичных мероприятий и собраний, на которых могут собираться 100 человек в закрытых помещениях и 300 на открытом воздухе. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле журналистам. «Это смягчение ограничений должно обязательно сопровождаться ответственным поведением: гигиеной рук и соблюдением дистанции», — сказала Винкеле. Об этом: В Латвии с 10 июня смягчат требования к массовым мероприятиям — минздрав

17:16 05.06.2020 В Нидерландах за сутки зафиксировано 210 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 47 152, сообщает национальный институт здравоохранения. Подробности в материале: Число жертв COVID-19 в Нидерландах превысило 6000 человек

18:01 05.06.2020 В Ульяновской области прошла международная онлайн-конференция «Новые инвестиционные возможности». В ней приняли участие более 150 человек. Подробности в материале: В Ульяновской области прошёл международный экономический онлайн-форум

18:43 05.06.2020 Границы между странами-членами ЕС должны быть открыты как можно быстрее, с таким призывом обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен главы правительств Италии и Испании Джузеппе Конте и Педро Санчес. При этом, как отметили политики в своем обращении, все государства должны находиться в равных условиях, критерии открытия границ должны быть понятными и «прозрачными». Главы правительств Италии и Испании опасаются, что условия для разных государств будут «неравными» в том смысле, что именно в отношении двух этих стран (в наибольшей степени пострадавших от эпидемии) ограничения со стороны некоторых других государств будут действовать дольше всего, что негативно скажется на туристическом и деловом потоке и на восстановлении экономики, отмечают аналитики. Подробности в материале: Премьеры Италии и Испании призвали ЕС быстрее открыть внутренние границы

18:47 05.06.2020 Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь США «поняли» эпидемию коронавируса, и теперь должны применить «лучшую стратегию» борьбы с ним. Об этом президент США заявил журналистам 5 июня. Читайте также: Всех на работу! Трамп заявил о «лучшей» стратегии борьбы с коронавирусом

18:48 05.06.2020 В 2020 году ВВП Италии снизится на 9,2%, с таким прогнозом выступили эксперты Центробанка страны.В следующие два года экономика будет расти (увеличение ВВП на 4,8% и 2,5% в 2021 и 2022 годах), однако это не позволит полностью компенсировать потерянное, отметили эксперты.Основные вызовы, с которыми столкнулась итальянская экономика — сокращение объемов экспорта, числа иностранных туристов и внутреннего спроса, сказано в прогнозе. Читайте подробнее: Центробанк Италии: ВВП упадёт на 9%, восстановление займёт больше двух лет

19:00 05.06.2020 Несмотря на то, что черногорские аэропорты открылись для коммерческих рейсов еще 1 июня, по факту первые борты ждут в стране только 9 июня. Как сообщил исполнительный директор предприятия Aerodromi Crne Gore Данило Орландич, первая авиакомпания, которая прилетит в Черногорию — это венгерский лоукостер WizzAir. Об этом: Черногорские аэропорты примут первые коммерческие рейсы 9 июня

19:09 05.06.2020 По данным навечер пятницы, в Италииумерли33 774человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на85(днём ранее — на88). Выздоровели163 781человек, за день этот показатель увеличился на1886(днем ранее — на957). Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: число заражённых сократилось до 37 тысяч

19:42 05.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане достигло 6860, сообщили 5 июня в правительстве страны. За сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 338 человек. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 82, число излечившихся — 3871.

20:25 05.06.2020 Исследование, проведенное Управлением национальной статистики Великобритании, дало представление о том, как британцы ведут себя и чувствуют себя в облегченных условиях карантина. Результаты исследования размещены на сайте организации. Подробности в материале: Большинство британцев выходят на улицу, но маску не носят: опрос

20:57 05.06.2020 В Италии за последние сутки зафиксировано 518 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 85 пациентов с COVID-19, сообщили в департаменте гражданской защиты страны. Читайте также: В Италии за сутки выявлено более 500 новых случаев заражения SARS-CoV-2

21:57 05.06.2020 По итогам 4 июня в Израиле выявлен 121 случай заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала апреля, передает Ynet. Подробности в материале: В Израиле выявлено рекордное число новых заражений коронавирусом

22:16 05.06.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свои рекомендации относительно использования медицинских масок. Подробности в материале: ВОЗ меняет рекомендации по использованию защитных масок

22:30 05.06.2020 Изготовление медицинских масок в Буэнос-Айресе. (сс) Ministerio de Cultura de la Nación

22:45 05.06.2020 Правительство Японии выделит $270 тысяч (18,6 млн рублей) на реализацию в Киргизии проекта по поддержке женщин из уязвимых сообществ, пострадавших от пандемии. Об этом: Япония даст $270 тысяч в помощь пострадавшим от пандемии женщинам Киргизии

23:56 05.06.2020 По данным Всемирной организации здравоохранения число случаев COVID-19 в мире по состоянию на утро 5 июня по женевскому времени превысило 6,5 миллионов. Читайте также: ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире перевалило за 6,5 млн

00:18 06.06.2020 В Великобритании за прошедшие сутки скончались 357 пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба британского департамента здравоохранения и социальной защиты. Читайте подробнее: В Британии число жертв осложнений COVID-19 превысило 40 тысяч

00:43 06.06.2020 Существенная часть пациентов с коронавирусной инфекцией на проявляют никаких клинических симптомов, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter. Читайте также: Минздрав Турции: большинство пациентов с COVID-19 не проявляют симптомов

02:27 06.06.2020 Комендантский час, недавно отмененный в Саудовской Аравии, вновь начнет действие в городе Джидда из-за резкого роста количества вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, 5 июня сообщает агентство SPA со ссылкой представителя МВД королевства. Читайте также: В саудовском городе Джидда вернули комендантский час из-за SARS-CoV-2 — СМИ

02:52 06.06.2020 В Чили за прошедшие сутки от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 92 человека, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Читайте подробнее: В Чили за сутки скончались 92 пациента с COVID-19

03:26 06.06.2020 Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил бразильский президент Жаир Болсонару, сообщает агентство Reuters. Об этом: Болсонару пригрозил ВОЗ выходом Бразилии из организации

03:33 06.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Перу увеличилось на 4 202 и достигло 187 400, сообщается на сайте министерства здравоохранения республики. Об этом: В Перу зарегистрировано более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом

03:57 06.06.2020 Власти Руанды готовятся отменить ряд карантинных ограничений для жителей страны, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает руандское министерство спорта. Подробности в материале: В Руанде разрешат жителям страны заниматься спортом

04:16 06.06.2020 Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бразилии увеличилось на 1 163 и составило 35 047, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. Читайте также: В Бразилии число погибших от COVID-19 превысило 35 тысяч

04:48 06.06.2020 В Колумбии за прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 58 человек, сообщает пресс-служба республиканского минздрава на официальной странице в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки умерли более 50 пациентов с COVID-19

05:09 06.06.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике увеличилось до 110 026, из них 4 346 — зафиксированы за последние сутки, заявил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломиа 5 июня в ходе брифинга. Подробности в материале: В Мексике число случаев заражения коронавирусом превысило 110 тысяч

05:15 06.06.2020 В Венской филармонии состоялся первый концерт за почти три месяца, передает телеканал NHK. Читайте также: В Венской филармонии впервые за несколько месяцев прошел концерт

05:36 06.06.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 51 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили 51 зараженного коронавирусом

05:55 06.06.2020 Власти американского штата Калифорния могут разрешить съемки фильмов и телепередач с 12 июня, что ранее было запрещено из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на администрацию штата. Об этом: В Калифорнии могут вновь возобновить съемки фильмов и передач

06:09 06.06.2020 Сумма в более чем в $21 млрд будет выделена странами клуба «Группы двадцати» (G20) на борьбу с пандемией коронавируса нового типа, 6 июня сообщается на сайте организации. Читайте подробнее: Клуб G20 решил выделить более $21 млрд на борьбу с пандемией

06:23 06.06.2020 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в индийском штате Махараштра превысило 80 тысяч. Об этом свидетельствуют данные местных властей, сообщает Синьхуа. Читайте подробнее: В индийском штате Махараштра число случаев COVID-19 превысило 80 тыс

07:14 06.06.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 407 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха. Читайте также: В Германии выявили 407 новых случаев заражения коронавирусом

08:06 06.06.2020 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свои рекомендации относительно ношения медицинских масок и перчаток. Читайте также: ВОЗ меняет свои рекомендации относительно масок и перчаток

08:47 06.06.2020 В Минске были задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной продаже тестов для определения антител к COVID-19, сообщили 5 июня в пресс-службе Главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета. Читайте подробнее: В Минске у двух мужчин изъяли 40 тестов для определения антител к COVID-19

08:53 06.06.2020 Решение о запрете рейдов полиции на территории фавел в Рио-де-Жанейро на время пандемии коронавируса принял верховный суд Бразилии. Об этом 6 июня сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: В Бразилии на время пандемии запретили рейды полиции в фавелах

09:00 06.06.2020 Более трехсот жителей Белоруссии, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы. Об этом 5 июня сообщает БелТА со ссылкой на директора Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий (РНПЦ) Федора Карпенко. Об этом: В Белоруссии более 300 переболевших COVID-19 стали донорами плазмы

09:07 06.06.2020 Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сообщил, что «антитела к новому коронавирусу (прим.: SARS-CoV-2) дают иммунитет». Однако до сих пор остается неясным, можно ли человеку, у которого обнаружены эти антитела, общаться со своими пожилыми родственниками и не подвергнуть их риску заражению. Об этом 5 июня сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: Госэпидемиолог Швеции: «антитела дают иммунитет к коронавирусу»

09:09 06.06.2020 В Нидерландах за первые четыре месяца текущего года выписано 2 481 352 штрафов за нарушения ПДД. За соответствующий период 2019 г. штрафов было выписано на 250 000 больше. Разница предположительно объясняется введением карантинных мер в связи со вспышкой коронавируса. Подробности в материале: В Нидерландах коронавирус привёл к снижению числа штрафов за нарушения ПДД

09:10 06.06.2020 5 июня представители Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили, что за последние сутки в результате заражения коронавирусной инфекции в стране скончались 77 человек. Таким образом, число летальных случаев от COVID-19 в Швеции по состоянию на 5 июня составляет 4 639 человек, что больше, чем в Китае, где от заболевания скончались 4 634 человека. Об этом 5 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте также: Швеция обогнала Китай по количеству умерших от COVID-19 — Fria Tider

09:14 06.06.2020 5 июня Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) на очередном брифинге отчитался о ходе эпидемии коронавируса в стране. Сообщается о 15 новых жертвах и 11 новых госпитализациях. Таким образом, общая смертность от COVID-19 превысила отметку в 6000 человек. Читайте подробнее: Число жертв COVID-19 в Нидерландах превысило отметку в 6 тыс. человек

09:20 06.06.2020 Планирующим покинуть индонезийский остров Бали вывозными авиарейсами 11 и 14 июня гражданам России не нужно будет предъявлять представителям местной власти результат теста на коронавирус. Об этом 6 июня сообщает посольство России в Индонезии на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: Вылетающим с Бали гражданам РФ не надо будет предъявлять тест на SARS-CoV2

09:22 06.06.2020 В Молдавии у сотрудника Высшей судебной палаты выявили SARS-CoV-2, в связи с чем с 9 июня учреждение будет работать в особом режиме, сообщает 5 июня NewsMaker. md со ссылкой на соответствующее решение, подписанное исполняющим обязанности председателя Высшей судебной палаты Владимиром Тимофти. Читайте также: В Молдавии сотрудник Высшей судебной палаты заразился коронавирусом

09:27 06.06.2020 5 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 63 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей в стране достигло 8134. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: 63 иранца с COVID-19 погибли за последние 24 часа

09:35 06.06.2020 Правительство Нидерландов выделит 1,5 миллиарда евро на поддержку компаний в общественном транспорте. Поддержка предназначена Нидерландским железным дорогам, городскому и провинциальному общественному транспорту и паромным компаниям, обслуживающим Западно-Фризские острова. Компании будут компенсированы за потери, которые они понесли вследствие коронакризиса. Читайте также: В Нидерландах выделят 1,5 млрд евро на поддержку общественного транспорта

09:35 06.06.2020 В течение последних суток в Грузии выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Обновленные данные 6 июня были размещены на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

09:43 06.06.2020 6 июня в Нидерландах начнётся уничтожение поголовья норок на фермах, где выявлено заражение коронавирусом. Защитники прав животных попытались воспрепятствовать этому, обратившись в суд. Однако вечером 5 июня судья принял решение немедленно разрешить уничтожение поголовья. Читайте также: В Нидерландах из-за коронавируса уничтожат поголовье норок

09:43 06.06.2020 Решение об изменении карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, благодаря которым в Венесуэле неделя работы будет сменяться неделей перерыва от последней, приняло правительство данной страны. Об этом 6 июня сообщает президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: Венесуэла из-за пандемии переходит на режим работы «неделя через неделю»

10:42 06.06.2020 В Кишиневечисленность сотрудников Генеральной прокуратуры, у которых выявили SARS-CoV-2, увеличилась до шестичеловек, об этом 5 июня сообщает NewsMaker. md со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Марию Виеру. Читайте подробнее: В Молдавии SARS-CoV-2 выявили у 8 сотрудников Антикоррупционной прокуратуры

10:44 06.06.2020 В Кишиневе в Больнице скорой помощи(БСМ) защитными костюмами и масками, переданными Румынией в качестве гуманитарной помощи, пользовались медицинские работники отделения интенсивной терапии, в котором лечатся пациентыв тяжелом состоянии. Об этом 5 июня со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения сообщает NewsMaker.md. Об этом: В Больнице скорой помощи Кишинева поблагодарили Румынию за средства защиты

10:45 06.06.2020 Ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней (около $1,71 млрд) с целью стимулирования потребления, снизившегося из-за пандемии коронавируса, выдадут жителям Пекина власти китайской столицы в рамках «Сезона потребления», начавшегося 6 июня в городе, передаёт 5 июня пресс-служба правительства КНР. Об этом: В Пекине власти выдадут ваучеры на $1,7 млрд для стимулирования потребления

10:48 06.06.2020 Использование кондиционера может повысить риск заражения коронавирусом, но это не значит, что их нельзя включать дома. Об этом 5 июня во время онлайн-конференции рассказал замглавы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паата Имнадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Об этом: В Грузии пояснили, когда кондиционер повышает риск заразиться коронавирусом

10:52 06.06.2020 Корпорации Индии начали нанимать чартерные авиарейсы для возвращения на родину своих индийских сотрудников, который работают за рубежом и застряли там из-за пандемии коронавируса. Об этом 6 июня сообщает Telegram-канал «Индия сегодня». Читайте подробнее: Корпорации Индии начали вывозить своих сотрудников из-за рубежа на родину

11:33 06.06.2020 На территории Швейцарии с 6 июня вступают в силу меры значительного смягчения карантинной безопасности, которые ранее были введены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Швейцарии с 6 июня вновь заработают казино, зоопарки и кемпинги

11:37 06.06.2020 Второй по счету груз с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией прибыл из Польши в Белоруссию, сообщается5 июня в сюжететелеканала«Беларусь 1». Читайте подробнее: В Белоруссию прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши

11:40 06.06.2020 Новый этап смягчения карантинных мер безопасности, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, вступает в свою силу с 6 июня в Польше. Читайте подробнее: В Польше с 6 июня открываются бассейны и кинотеатры

11:41 06.06.2020 Министерство здравоохранения Грузии опубликовало для пассажирских поездов правила, которые должны помешать распространению коронавируса. Инструкции распространила пресс-служба минздрава. Читайте также: Угроза коронавируса: минздрав Грузии принял правила для поездов

13:10 06.06.2020 В Молдавии с подозрением назаражениекоронавирусомза минувшие суткигоспитализировали 59 человек, сообщает 6 июня пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики. Читайте также: В Молдавии за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

13:11 06.06.2020 Тему эпидемиологической ситуациипокоронавирусузатронул президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая 6 июня Свято-Никольский женский монастырь в городе Могилеве, гдеонпообщался с прихожанами монастыря и людьми, которые пришли на встречу с белорусским лидером, сообщает БелТА. Читайте подробнее: Лукашенко: мы должны победить «четыре-пять пандемий», бродящих по стране

13:12 06.06.2020 В Приднестровье за прошлые сутки коронавирус подтвердили еще у троихчеловек, сообщили 6 июня в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Подробности в материале: В Приднестровье коронавирус выявили еще у троих человек

14:00 06.06.2020 В Кишиневе в целях предотвращения распространения коронавируса согласно постановлению чрезвычайной муниципальной комиссии общественного здоровья в субботу 6 июня, воскресенье, 7 июня, и понедельник, 9 июня, кладбища будут закрыты. Об этомсообщил 6 июня мэр Кишинева Ион Чебан на своем telegram-канале. Подробности в материале: В Кишиневе из-за угрозы коронавируса в поминальные дни закрыли кладбища

14:02 06.06.2020 Министр здравоохранения Турции Фахриттин Коджа заявил, что 93% людей, умерших от заболевания COVID-19 были в возрасте старше 65 лет. Об этом: Свыше 90% умерших от COVID-19 в Турции были в возрасте от 65 лет — минздрав

14:34 06.06.2020 Белоруссии удалось избежать «крайнего сценария» в развитии ситуации с коронавирусом при том, что страна «не закрывалась», заявил 6 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области, сообщает БелТА. Об этом: Лукашенко: Белоруссии удалось избежать «крайнего сценария» по коронавирусу

14:48 06.06.2020 О возобновлении с 16 июня регулярных рейсов по маршруту «Минск — Кишинев — Минск» сообщили 6 июня в компании «Белавиа». Соответствующая информация была опубликована на странице компании в социальной сети Facebook. Читайте также: «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Молдавию

15:56 06.06.2020 В Белоруссии по состоянию на 6 июня коронавирус подтвердили у 47 751 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Белоруссии подтвердили 47751 случаев заражения SARS-CoV-2

16:07 06.06.2020 В Саудовской Аравии за сутки выявили 3 тыс. 121 случай заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Саудовской Аравии выявили свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

16:10 06.06.2020 В Омане за сутки выявили 770 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Омане за сутки выявили 770 случаев заражения коронавирусом

17:02 06.06.2020 Защитные маски позволяют уменьшить риск заражения коронавирусом, при этом не соскальзывают в воде и в них можно плавать. Читайте также: В Японии изобрели защитные маски для бассейна

17:10 06.06.2020 Крупные мировые компании и отдельные государства за счет пандемии коронавируса «положили в карман» триллионы долларов. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 6 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области. «Уже весь мир сегодня остановился (из-за коронавируса), опрокинута экономика всего мира, — отметил глава государства. — А ведущие компании, миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов». Читайте подробнее: Лукашенко о пандемии коронавируса: «Опрокинута экономика всего мира»

17:30 06.06.2020 В Азербайджане за последние 24 часа выявили 379 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 7239. Об этом 6 июня сообщили в оперативном штабе при правительстве страны. По последним данным, общее количество летальных исходов в Азербайджане среди пациентов с COVID-19 достигло 84 (двое за последние сутки), число излечившихся — 4024. Подробности в материале: В Азербайджане за сутки выявили 379 случаев заражения коронавирусом

17:32 06.06.2020 Бывший глава секретной разведывательной службы Великобритании сэр Ричард Дирлов заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 был спроектирован в китайской лаборатории в Ухане, а затем был непреднамеренно выпущен наружу, при этом Китай, по его мнению, должен ответить перед миром за содеянное. Об этом: Экс-глава MI6: коронавирус спроектирован в Китае и случайно вырвался наружу Ричард Дирлов (cc) Domusrulez

18:05 06.06.2020 В Сербии за последние 24 часа от COVID-19 скончался один пациент, с начала пандемии умерли 248 человек. Об этом сообщило 6 июня министерство здравоохранения страны. «Умер (за сутки) один пациент с COVID-19», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: В Сербии за сутки от COVID-19 скончался один пациент

18:27 06.06.2020 Стресс, который понижает иммунитет человека, может увеличивать риск заражения инфекциями, в том числе и коронавирусом. Об этом сообщил врач столичной больницы №71 Александр Мясников во время традиционного «субботнего телеприема» на телеканале «Россия 1». По его словам, вред своему иммунитету наносят те люди, которые постоянно испытывают стресс и страх. Читайте также: Врач Александр Мясников раскрыл неожиданную причину заражения коронавирусом

19:27 06.06.2020 Общее количество выявленных на территории Ирана зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на 2269 и превысило 169 тысяч человек. Об этом 6 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур, слова которого обнародованы в официальном Telegram-канале правительства. По его словам, за это же время в Иране от COVID-19 скончались 75 человек, и теперь общее число летальных исходов стало 8209. Подробности в материале: В Иране число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 169 тысяч

19:43 06.06.2020 Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал развитые страны финансово поддержать латиноамериканские государства в условиях пандемии коронавируса. Об этом: Глава ООН призвал мировое сообщество поддержать страны Латинской Америки

19:52 06.06.2020 За прошедшие 24 часа на территории Бельгии от COVID-19 умерли 15 пациентов. Об этом 6 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава. Также сообщается, что в результате этого общее число скончавшихся от COVID-19 в стране теперь составляет 9580. Подробности в материале: В Бельгии число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 59 тыс

20:10 06.06.2020 Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook. «Мой последний тест на коронавирус показал положительный результат», — написал он. Читайте также: Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

20:14 06.06.2020 Исследования американских, итальянских и испанских учёных указывают на то, что мужчины с облысением гораздо в большей степени подвержены риску развития тяжелой формы COVID-19. Об этом: Облысение является фактором риска осложнений при COVID-19 — ученые

20:25 06.06.2020 За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 582 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав. Также сообщается, что в результате этого общее число выявленных случаев заражения в стране составило 19 551 человек. Читайте также: В Афганистане за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

20:53 06.06.2020 В американском штате Нью-Йорк за прошедшие сутки скончались 35 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Нью-Йорке продолжают снижаться суточные показатели смертности от COVID-19

20:57 06.06.2020 Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 6 663 304, зарегистрировано 392 802 летальных исхода. Читайте подробнее: Число выявленных случаев SARS-CoV-2 в мире превысило 6,6 млн — ВОЗ

21:56 06.06.2020 В Армении выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией среди заключенных. Об этом: В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом среди заключенных

22:10 06.06.2020 Американские учёные на основе метода генетического редактирования CRISPR/Cas13 разработали способ уничтожения коронавируса SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Учёные разработали новый метод лечения COVID-19 Тесты на коронавирус mos.ru

22:53 06.06.2020 В Узбекистане скончался 70-летний житель Ташкента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Читайте также: В Узбекистане скончался 70-летний пациент с COVID-19

22:57 06.06.2020 В Турции за сутки выявлено 878 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 21 человек. Читайте подробнее: В Турции за сутки выявили 878 случаев заражения коронавирусом

23:12 06.06.2020 Немецкие учёные выяснили, что коронавирус проникает в мозг человека через обонятельный эпителий, двигаясь по нервам в его центральные области. Именно этим объясняется потеря обоняния и нейродегенеративные симптомы при COVID-19. Об этом: Учёные установили, как коронавирусная инфекция проникает в мозг человека

23:32 06.06.2020 В йеменском городе Аден приземлился самолет с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом. Об этом 6 июня говорится в сообщении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на странице в соцсети Twitter. «ЮНИСЕФ продолжает поставки гумпомощи воздушным путем в Йемен, — говорится в сообщении. — Эти поставки необходимы для борьбы с распространением коронавируса в стране». Читайте подробнее: Самолёт с гумпомощью приземлился в йеменском городе Аден

00:51 07.06.2020 В Гане за прошедшие сутки выявили 294 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает медицинская служба страны. Подробности в материале: В Гане выявили 294 новых случая заражения коронавирусом

02:27 07.06.2020 НАТО готовит план поддержки союзников и партнёров в случае второй волны коронавируса. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Welt am Sonntag. Читайте подробнее: НАТО поможет союзникам, если начнется вторая волна коронавируса

03:02 07.06.2020 За минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в Колумбии увеличилось на 1392 и составило 38 027. Об этом информирует минздрав страны. Подробности в материале: Количество зараженных коронавирусом в Колумбии возросло до 38027

03:15 07.06.2020 Церкви Британии частично откроются с 15 июня. Об этом в своём Twitter написал министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик. Читайте подробнее: Церкви Великобритании откроют для «индивидуальных посещений» 15 июня

04:05 07.06.2020 Совокупное количество погибших пациентов, заразившихся коронавирусом в Мексике, достигло 13 511. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава Хосе Луис Аломию, передает ТАСС. Об этом: Количество умерших от коронавируса в Мексике увеличилось до 13511

04:30 07.06.2020 Количество инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в мире возросло до 6 855 858. Об этом говорят данные монитора Университета Джонса Хопкинса. Читайте также: Количество заражений SARS-CoV-2 в мире превысило 6,8 млн

04:53 07.06.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 57 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

05:11 07.06.2020 Правительство Панамы заявило о возобновлении запрета на перемещения граждан в связи с ростом зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Reuters. Подробности в материале: В Панаме снова ограничили перемещение из-за коронавируса

05:56 07.06.2020 Весь Китай стал территорией с низким уровнем эпидемиологической опасности по коронавирусу после того, как 7 июня уровень опасности упал в северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом передает РИА Новости. Читайте подробнее: Китай стал территорией с низким уровнем опасности по коронавирусу

07:24 07.06.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха. Об этом: В Германии за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом

07:52 07.06.2020 В Киргизии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2000, сообщает республиканский штаб по борьбе с распространением COVID-19. Читайте также: Число зараженных коронавирусом в Киргизии превысило 2 тыс

07:53 07.06.2020 После тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусом, 6 июня в Белоруссии умер схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии, сообщили 6 июня в пресс-службе Белорусской православной церкви. Читайте подробнее: В Белоруссии скончался епископ, болевший COVID-19

08:28 07.06.2020 Молдавский депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» Арина Спэтару заразилась коронавирусом. Об этом 6 июня Спэтару сообщила в видеозаписи, опубликованной на своей странице в социальной сети Facebook. Об этом: В Молдавии SARS-CoV-2 заразилась депутат парламента

09:13 07.06.2020 Товарооборот между Китаем и США за период с января по май текущего года на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции составил $183,61 млрд и снизился на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют обнародованные 7 июня данные главного таможенного управления КНР. Читайте также: Китайско-американский товарооборот на фоне пандемии снизился на 12,7%

09:15 07.06.2020 С 7 июня рынки в столице Молдавии будут работать по измененному графику, а торговые центры будут работать только в будние дни. Соответствующее решение было принято 6 июня чрезвычайной комиссией общественного здоровья Кишинева, сообщается 6 июня в пресс-службе мэрии столицы Молдавии. Подробности в материале: В Кишиневе рынки и торговые центры будут работать по особому графику

09:24 07.06.2020 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии разработало законопроект, согласно которому родственникам умерших от COVID-19 сотрудников молдавской системы здравоохранения могут назначить пособия, сообщает 6 июня Publika.md. Читайте подробнее: В Молдавии родным умерших от COVID-19 медработников могут назначить выплаты

09:41 07.06.2020 За прошедшие сутки на территории Китая было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, из них пять привозных. Читайте также: На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

10:25 07.06.2020 В Таиланде за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Таиланде за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом

11:01 07.06.2020 Университет Джона Хопкинса из США, который занимается сбором медицинской статистики по коронавирусной инфекции по всем миру, вернул 7 июня на свой сайт такие данные по Бразилии. Подробности в материале: Университет Джона Хопкинса вернул на сайт данные по SARS-CoV-2 в Бразилии

11:02 07.06.2020 Китайская вакцина от нового коронавируса, после того, как она будет создана и с ней будут проведены все необходимые клинические испытания, будет доступна всему миру. Об этом 7 июня рассказал министр науки и техники КНР Ван Чжиган на пресс-конференции по поводу выхода Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая», сообщает газета «Жэньминь жибао». Читайте также: Китай собирается сделать вакцину от SARS-CoV-2 доступной всем миру

11:07 07.06.2020 В клубах Английской премьер-лиги (АПЛ) прошла шестая волна тестирования на коронавирус, которая не выявила ни одного случая. Подробности в материале: В клубах АПЛ не выявили случаев заражения коронавирусом

11:13 07.06.2020 Отрицательный результат дали тесты на коронавирус у игроков, тренеров и сотрудников турецкого «Галатасарая». Подробности в материале: В «Галатасарае» не выявили случаев заражения коронавирусом

12:20 07.06.2020 В Молдавии за сутки с подозрением на COVID-19 госпитализирован 121 человек, сообщили 7 июня в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Подробности в материале: В Молдавии еще 210 человек выздоровели от COVID-19

13:10 07.06.2020 Правительство Малайзии отменит большинство карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Малайзии снимут большинство карантинных ограничений

13:14 07.06.2020 В Приднестровье за сутки коронавирус подтвердили у восьми человек, сообщили 7 июня в пресс-службе Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Читайте также: В Приднестровье еще у восьми человек подтвердили коронавирус

13:38 07.06.2020 Власти Южноафриканской республики (ЮАР) намереваются снова начать принимать у себя туристов из других стран, прием которых был прерван из-за пандемии коронавируса, только в 2021 году. Об этом 7 июня сообщает журнал Travel and Leisure. Читайте также: ЮАР собирается начать принимать иностранных туристов только в 2021 году

13:39 07.06.2020 В Белоруссии по последним данным коронавирус выявили у 48 630 человек, сообщает 7 июня пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Об этом: В Белоруссии число инфицированных SARS-CoV-2 увеличилось до 48630

13:41 07.06.2020 В Израиле открыто первое предприятие по производству медицинских масок. Читайте также: В Израиле начали подготовку ко второй волне коронавируса

14:45 07.06.2020 Молдавия находится на 38 или 39 месте по числу протестированных на миллион населения в списке 45 стран Европы. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику в эфире программы «Главный вопрос с Юлией Федоровой» на телеканале «НТВ Молдова». Подробности в материале: Кику: в Молдавии худший показатель по COVID-19 — число проведенных тестов

15:33 07.06.2020 На Украине по состоянию на 7 июня коронавирус подтвердили у 26 999 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: На Украине коронавирусом заразились 5050 медработников

15:34 07.06.2020 С 6 июня в бразильском штате Рио-де-Жанейро вводится значительное смягчение карантинных мер безопасности, ранее введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение ранее подписал губернатор штата Уилсон Витцель, передают бразильские СМИ. Читайте подробнее: В Рио-де-Жанейро с 6 июня ввели смягчение карантинных мер

16:10 07.06.2020 В одном из крупнейших городов США Нью-Йорке решили не продлевать срок действия комендантского часа. Об этом мэр города Билл де Блазио сообщил на своей странице в соцсети Twitter. «Мы (власти Нью-Йорка) отменяем комендантский час, — написал градоначальник. — Это решение вступает в силу немедленно». Читайте также: В Нью-Йорке отменили комендантский час

16:11 07.06.2020 В Саудовской Аравии за минувшие сутки выявлено 3045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, тем самым общее число зараженных достигло 101 914 человек. Читайте подробнее: В Саудовской Аравии число выявленных случаев SARS-CoV-2 превысило 100 тысяч

16:22 07.06.2020 Количество жителей Армении, заразившихся коронавирусом, превышает 100 тыс. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян написал на странице в соцсети Facebook. «У нас в стране в настоящий момент (некоторые исследования показывают) есть больше 100 тыс. заразившихся коронавирусом», — написал он. Подробности в материале: Пашинян сообщил о 100 тысячах зараженных коронавирусом в Армении

16:57 07.06.2020 За последние сутки в Румынии было выявлено 189 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 20 479. Об этом 7 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. «На территории Румынии подтверждено 20 479 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении телеканала. Подробности в материале: В Румынии за сутки выявили 189 случаев заражения коронавирусом

17:11 07.06.2020 Общее количество выявленных на территории Ирана случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 2364 и составляет 171 789 тыс. человек. Об этом 7 июня рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN. Об этом: В Иране за сутки скончались более 70 пациентов с COVID-19

17:19 07.06.2020 Университет Джонса Хопкинса в США опубликовал данные по количеству смертей от COVID-19. Об этом: Число смертей от COVID-19 в мире превысило 400 тыс. человек

17:52 07.06.2020 Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIH) доктор Энтони Фаучи заявил, что потенциальная вакцина против коронавируса «вероятно, не будет обладать длительным иммунитетом». Об этом: Главный инфекционист США: вакцина от COVID-19 не даст длительный иммунитет

18:05 07.06.2020 В течение последних суток в Грузии выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Обновленные данные 7 июня были размещены на сайте Stopcov.ge. По официальной информации, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране выросло до 809. Кроме них, в статистике числятся еще трое жителей Грузии, привезенных на родину из-за границы с диагнозом «коронавирусная инфекция». Читайте также: В Грузии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

19:08 07.06.2020 Правительство Германии отменило для граждан страны, планирующих свой отпуск в других странах, предупреждения о неблагополучной эпидемиологической ситуации в них. Читайте подробнее: Маас напомнил жителям ФРГ об угрозе SARS-CoV-2 во время отпуска за рубежом

19:08 07.06.2020 В Узбекистане число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 121 и достигло 4302. Читайте также: В Узбекистане за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

19:18 07.06.2020 На территории Бельгии за прошедшие 24 часа от COVID-19 умерли 15 пациентов. Об этом 7 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава. Также сообщается, что в результате этого общее число скончавшихся от COVID-19 в стране теперь составляет 9595. Читайте подробнее: В Бельгии за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19

19:35 07.06.2020 В Великобритании за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 77 пациентов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британского министерства здравоохранения. Об этом: В Британии за сутки выявили 1326 случаев заражения коронавирусом

20:22 07.06.2020 За последние сутки на территории Польши было выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июня сообщает польский минздрав. Также сообщается, что за последние 24 часа в стране от COVID-19 скончались 12 челове, и теперь общее число летальных исходов составляет 1155. Читайте также: В Польше за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19

20:45 07.06.2020 Учёные установили, что 20% инфицированных коронавирусом заражают инфекцией порядка 80% человек, при этом 70% заражённых вообще никому не передают вирус. Исследователи назвали этот феномен формулой «20/80». Читайте подробнее: Передача COVID-19 от больного к здоровому проходит по схеме 20/80 — учёные

21:11 07.06.2020 В Японии в первые с 6 марта не зафиксировано смертей от COVID-19. Об этом: В Японии впервые за три месяца не зафиксировали случаев смерти от COVID-19

21:42 07.06.2020 В Канаде общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 95 тысяч. Об этом 7 июня сообщает канадский минздрав. Читайте подробнее: Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 95 тыс

21:45 07.06.2020 Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил странам Евросоюза создать организацию, которая будет заниматься оказанием помощи во время кризисов, подобных эпидемии коронавируса. Подробности в материале: В Германии предложили создать «НАТО в области здравоохранения»

22:03 07.06.2020 Во Франции за последние сутки от COVID-19 скончались 13 человек. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. С учётом этих данных, в стране в списках умерших от COVID-19 числится 29 155 человек. Читайте подробнее: Во Франции за сутки выявили 343 случая заражения коронавирусом

22:05 07.06.2020 Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 6 799 713, зарегистрировано 397 388 летальных исхода. Об этом: Число выявленных случаев SARS-CoV-2 в мире приблизилось к 6,8 млн — ВОЗ

22:24 07.06.2020 Бывший губернатор американского штата Флорида Рик Скотт заявил, что Китай пытается мешать разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В США обвинили Китай в попытке помешать разработке вакцины от коронавируса

22:49 07.06.2020 В США число жертв осложнений COVID-19 превысило 110 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 7 июня, свидетельствуют опубликованные на сайте Университета Джонса Хопкинса данные. Читайте также: Количество жертв COVID-19 в США превысило 110 тысяч

00:30 08.06.2020 В Катаре за прошедшие сутки выявили 1595 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает катарское новостное агентство со ссылкой на заявление минздрава страны. Читайте подробнее: В Катаре за сутки выявили более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом

01:13 08.06.2020 В Уганде за прошедшие сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба угандского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Уганде за сутки выявили 23 зараженных коронавирусом

02:13 08.06.2020 В Омане за прошедшие сутки выявили 866 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба оманского министерства здравоохранения. Читайте также: В Омане за сутки выявили 866 новых случаев заражения коронавирусом

03:22 08.06.2020 В Египте за прошедшие сутки подтвердили 1467 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского минздрава. Об этом: В Египте число зараженных коронавирусом приблизилось к 35 тыс

04:17 08.06.2020 Количество инфицированных коронавирусом в Мексике за минувшие сутки увеличилось на 3484 и составило 117 103. Об этом сообщает главный эпидемиолог министерства здравоохранения Хосе Луис Аломию, передает ТАСС. Читайте подробнее: Количество зараженных коронавирусом в Мексике увеличилось до 117103

05:15 08.06.2020 Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Румынии достигло 20 103, увеличившись за последние сутки на 196 человек, сообщается в ежедневном отчете Группы стратегических коммуникаций, ведущей статистику распространения COVID-19. Об этом: В Румынии число COVID-инфицированных превысило 20 тысяч

05:57 08.06.2020 Число инфицированных коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в мире увеличилось до 7 007 958 человек. Об этом свидетельствуют данные монитора Университета Джонса Хопкинса. Читайте также: Число заражений SARS-CoV-2 в мире достигло 7 млн

06:15 08.06.2020 Спецрейс компании Azur Air с гражданами РФ на борту покинул международный аэропорт Мехико и направился в Москву. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский, передает ТАСС. Читайте подробнее: Вывозной борт с гражданами России покинул Мексику

06:28 08.06.2020 В Чили за прошедшие сутки было выявлено 6405 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения. Об этом: В Чили выявили за сутки почти 6,5 тыс. зараженных коронавирусом

06:33 08.06.2020 За последние сутки число вновь выявленных инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Бразилии составило 18 912 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны. Читайте также: Суточный рост числа заболевших COVID-19 в Бразилии составил 2,8%

06:40 08.06.2020 В настоящее время в Новой Зеландии отсутствуют активные случаи заболевания COVID-19, сообщила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд в официальном заявлении. Об этом: Новая Зеландия заявила об отсутствии активных случаев COVID-19

07:01 08.06.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 214 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха. Читайте также: В Германии выявили 214 новых случаев заражения коронавирусом

07:49 08.06.2020 Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 7 млн, число летальных исходов достигло 402 699. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Отмечается, что мировым лидером по числу заболеваний остаются США, где зафиксировано 1 941 978 случаев COVID-19.

07:50 08.06.2020 Мобильный центр тестирования на в Нидерландах. Министерство здравоохранения, благополучия и спорта Нидерландов.

07:55 08.06.2020 За минувшие сутки количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане возросло до 12 859. Об этом информирует пресс-службу Минздрава страны. Читайте подробнее: Количество случаев заражений в Казахстане увеличилось до 12859

08:19 08.06.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 38 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает KBS со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили 38 случаев заражения коронавирусом

08:27 08.06.2020 Правительство Гонконга 8 июля приступит к осуществлению выплат, нацеленных на поддержку населения в условиях пандемии коронавируса. Жители региона получат по 10 тыс. гонконгских долларов, что соответствует $1290, сообщил 8 июня на пресс-конференции секретарь (министр) по финансовым вопросам местной администрации Пол Чан. Читайте также: Власти Гонконга в июле начнут выплаты населению в условиях коронавируса

08:31 08.06.2020 За минувшие сутки в Мексике было выявлено 3 484 новых случая заражения коронавирусом, в результате чего их суммарное количество возросло до 117 103. Об этом 8 июня рассказал главный эпидемиолог минздрава страны Хосе Луис Аломия. Об этом: В Мексике за сутки выявили 3484 случая заражения SARS-CoV-2

08:32 08.06.2020 В Ираке за сутки выявили 1 тыс. 268 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Ираке за сутки выявили 1268 случаев заражения коронавирусом

08:35 08.06.2020 В США неожиданно для экономистов на этой неделе случился прирост рабочих мест на 2,5 млн. человек — эксперты же прогнозировали рост безработицы на 3 млн. Вот что значит открытие экономики после локдауна. Думаем, что и в России будет V-образный экономический рост после завершения режимов самоизоляции в регионах. Подспорьем тут будет не только начавшийся рост цен на нефть на фоне перезаключения соглашения ОПЕК+ (сейчас ее стоимость уже выше 40 долларов за баррель), но и готовность потребителей тратить деньги в открывшейся торговле и сфере услуг. Например, уже сейчас специалисты бьюти-отрасли прогнозируют очереди из женщин (и даже мужчин), как только откроются салоны красоты. Причем записи будут на недели вперед. Примерно так же будет обстоять дело со стоматологией, общепитом, ремонтами, другими отраслями. Да, определенная часть россиян обеднела во время карантинного простоя экономики. Но значительная часть не потеряла в доходах и даже выросла (например, занятые в сфере онлайн-торговли). Цитата из канала buzoters_and_crows. Выдача материальной помощи в Сиднее в период пандемии. (сс) Stilgherrian

08:36 08.06.2020 Мадрид и Барселона последними в Испании вышли на завершающий этап снятия ограничений: «Кафе и рестораны теперь могут обслуживать клиентов внутри заведений, открываются пляжи и бассейны, разрешено возобновить работу торговым центрам, театрам, кинотеатрам, спортзалам, можно праздновать свадьбы».

08:37 08.06.2020 Чехия снимает коронавирусные ограничения: «С сегодняшнего дня разрешены общественные мероприятия с участием до 500 человек. Посетители чешских театров и кинотеатров, кафе и ресторанов не обязаны больше соблюдать социальную дистанцию в два метра».

08:42 08.06.2020 На территории Новой Зеландии в течение более чем двух недель не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом и медики признали полностью вылечившимся последнего пациента с COVID-19. Об этом 8 июня сообщает минздрав страны. Читайте также: В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с COVID-19

08:57 08.06.2020 Клинические испытания нового препарата JS016, который разработали специалисты из Китая и который содержит нейтрализующие COVID-19 антитела, начались в Шанхае. Об этом 8 июня сообщает газета Shanghai Daily. Подробности в материале: В Шанхае начались клинические испытания препарата против COVID-19

08:58 08.06.2020 В округах Найроби и Момбаса на 30 дней были продлены меры по сдерживанию распространения коронавируса, среди которых — строгие ограничения на выход жителей из своих домов и квартир, а также на пассажирские перевозки внутри округов. Читайте также: В двух округах Кении продлили карантин

09:02 08.06.2020 Применение двухнедельного карантина в Грузии для иностранных туристов приведет к тому, что никто не будет отправляться в поездки. Такое заявление сделал директор грузинского Центра инфекционных болезней и СПИДа Тенгиз Церцвадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Об этом: В Грузии выступили против введения двухнедельного карантина для туристов

09:05 08.06.2020 За прошедшие сутки в Кении выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом случаев, подтвержденных за 24 часа, с начала вспышки заболевания в восточноафриканской стране. Об этом: В Кении выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

09:14 08.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Бразилии за минувшие сутки выросло почти на 19 тысяч и перевалило за 691 тысячу. Об этом 8 июня сообщает бразильский минздрав. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили почти 19 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:15 08.06.2020 Запрет на работу междугороднего общественного транспорта в Грузии снят с 8 июня. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: Междугородный общественный транспорт в Грузии возобновил работу

09:22 08.06.2020 7 июня в Стамбуле состоялась церемония передачи 10 тыс. масок ветеранам Корейской войны (1950−1953 гг.), проживающим в Турции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Стамбуле. Читайте также: Южная Корея предоставила 10 тыс. масок ветеранам Корейской войны в Турции

09:39 08.06.2020 В Грузии выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Новые данные были опубликованы 8 июня на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

09:44 08.06.2020 Президент Танзании Джон Магуфули поблагодарил религиозных лидеров страны и всех граждан, которые откликнулись на призывы молиться Богу об избавлении страны от пандемии коронавируса, добавив, что по его мнению Танзания была спасена от коронавируса по Божьей милости. Правительство Танзании перестало публиковать данные о выявленных случаях заражения коронавирусом в апреле, что вызвало критику мирового сообщества и ВОЗ Читайте подробнее: Президент Танзании: «Бог избавил нашу страну от пандемии коронавируса»

09:45 08.06.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Германии выросло за сутки на 214 и превысило 184 тысячи. Об этом 8 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: Общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Германии превысило 184 тыс

09:55 08.06.2020 Семь рыбаков из Танзании, спасенных после того, как их судно опрокинулось в Индийском океане у берегов Кении, были помещены в принудительный карантин в специализированном центре в кенийском округе Килифи. Читайте также: У берегов Кении спасли танзанийских рыбаков

09:58 08.06.2020 Решение о продлении действия комендантского часа до 14 июня, который введен из-за пандемии коронавируса на территории Гондураса, приняли власти страны. Об этом 8 июня сообщает национальная полиция. Читайте подробнее: Власти Гондураса продлили до 14 июня комендантский час в стране

10:02 08.06.2020 За прошедшие сутки на территории Китая было выявлено 4 активных случая заражения коронавирусом и два его носителя без симптомов. Это 8 июня следует из заявления госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Читайте подробнее: В Китае за сутки выявили шесть новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:03 08.06.2020 Ресторанам и кафе закрытого типа в Грузии разрешено открыть залы для приема посетителей с 8 июня. Об этом премьер-министр страны Георгий Гахария объявил во время заседания координационного совета, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Подробности в материале: В Грузии ресторанам и кафе закрытого типа разрешили принимать посетителей

10:08 08.06.2020 Северокорейская сторона не ответила на телефонный звонок в Межкорейском отделении связи в Кэсоне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи. Об этом: КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской связи

10:09 08.06.2020 За прошедшие 24 часа в Палестине было выявлено 8 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня рассказала на брифинге министр здравоохранения страны Май эль-Кела. Об этом: В Палестине за сутки выявили восемь случаев заражения SARS-CoV-2

10:10 08.06.2020 За сутки на Украине выявили 463 новых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: За сутки на Украине выявили 463 случая заражения коронавирусом

10:20 08.06.2020 Министр образования Мадагаскара была уволена из-за планов заказать чупа-чупсы для школьников страны, чтобы «замаскировать горькое послевкусие» непроверенного растительного средства местного производства, которое их призвали упортреблять в качестве лекарства от коронавируса. Средство широко рекламировалось президентом страны, который и выступил против плана министра. Подробности в материале: Министра образования Мадагаскара уволили за госзакупку леденцов

10:21 08.06.2020 Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о решении отменить все ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом: Премьер-министр Новой Зеландии объявила о снятии карантинных мер в стране

10:27 08.06.2020 Учащиеся в Южно-Африканской Республике (ЮАР) начали постепенно возвращаться в школы, так как правительство страны смягчило карантинные меры. Об этом: В ЮАР открываются учебные заведения

10:30 08.06.2020 Полиция предостерегла водителей мото-такси, известных как «бода-бода», от проведения демонстрации против решения правительства о сохранении ограничений на их деятельность. Ограничения были введены в связи с распространением коронавируса. Читайте подробнее: Водителей мото-такси в Уганде предостерегли от проведения демонстрации

10:32 08.06.2020 Число случаев заражения SARS-CoV-2 в столице Индонезии Джакарте продолжает расти, в результате чего общее число случаев заражения достигло 8033, сообщает Kompas. Об этом: В столице Индонезии подтвердили более 8000 случаев заражения SARS-CoV-2

10:43 08.06.2020 Фонд института короля Седжона (KSIF) поставит защитные маски в 50 стран мира. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей фонда. Читайте подробнее: Фонд института короля Седжона поставит защитные маски в 50 стран

10:53 08.06.2020 Всего в Албании выявлено 1246 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 274 активных случая, из них 70% приходится на Тирану. 30 пациентов проходят лечение в больничных учреждениях, из них шесть находятся в палате интенсивной терапии и двое подключены к аппаратам ИВЛ. Подробности в материале: В Албании выявлено 14 случаев заражения коронавирусом за сутки

10:54 08.06.2020 Вот уже неделю в стране с населением 2 миллиона человек каждый день выявляют свыше ста случаев заражения. При этом в 40% неизвестно, кто передал заразившемуся вирус. Эпидемия выходит из-под контроля, власти страны повторно вводят ограничительные меры. При этом часть населения не верит в существование вируса, а треть считает, что коронавирус был создан искусственно. Читайте подробнее: В Северной Македонии за сутки выявили 111 случаев заражения коронавирусом

10:57 08.06.2020 В воскресенье 7 июня правительство Косово ввело новые, облегченные меры по борьбе с эпидемией, что вызвало опасения относительно возможности нового всплеска эпидемии. Об этом: В Косово за сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом

11:00 08.06.2020 Законопроект о введении штрафов для лиц, которые ходят в общественных местах без защитных масок, рассмотрят в парламенте Грузии в течение этой недели. Об этом сообщает грузинского «Общественное телевидение». Читайте также: В парламенте Грузии рассмотрят законопроект о штрафах за отсутствие маски

11:08 08.06.2020 Власти Вьетнама разрешили въезд в страну более 200 иностранным студентам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Подробности в материале: Власти Вьетнама разрешили въезд в страну студентам из Южной Кореи

11:11 08.06.2020 За последние сутки в Грузии выявлен один случай заражения коронавирусом, и общее число на 8 июня составило 810 человек. Один зараженный был зафиксирован и на 7 июня. Читайте подробнее: За сутки в Грузии выявлен один случай заражения коронавирусом

11:12 08.06.2020 Эпидемия коронавируса бросила серьёзный вызов системам здравоохранения всех стран, в том числе — и российской. Как показала практика, именно она оказалась более приспособленной к решению вопросов, связанных с лечением COVID-19 и организации карантинных мероприятий, что позволило не допустить высокой смертности. Так считает главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний», член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. Как пишут «Известия», эксперт полагает, что принятые меры и четкий план действий, одобренный властями, оказался эффективным и позволил России проходить пандемию с минимальным уровнем смертности. Читайте также: Названа причина низкой смертности COVID-19 в России

11:17 08.06.2020 Грузия продолжает отменять введенные в связи с коронавирусом ограничения, и с 8 июня в стране открылись получившие разрешение на работу закрытые кафе, рестораны и иные объекты общепита закрытого типа. Также возобновилось междугорднее сообщение. Читайте также: В Грузии открылись кафе и рестораны, возобновилось междугороднее сообщение

11:20 08.06.2020 Общее количество выявленных на территории Эстонии зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на случай и стало составлять 1940. Об этом 8 июня сообщает департамент здоровья страны. Подробности в материале: В Эстонии количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 выросло до 1940

11:20 08.06.2020 Тем временем президента Украины Зеленского на полном серьёзе просят запретить чипировать украинцев. Петиция с просьбой о законодательном запрете вживлять чипы в тело появилась на сайте президента.

11:26 08.06.2020 В связи с пандемией коронавируса в Южной Корее увеличилось число людей, потерявших работу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда. Читайте подробнее: В Южной Корее растет число людей, потерявших работу из-за коронавируса

11:47 08.06.2020 За сутки в ВСУ зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Об этом: За сутки в ВСУ выявили один случай заражения коронавирусом

11:57 08.06.2020 Власти Таиланда, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса, сделали исключение для въезда на территорию страны представителям южнокорейских предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Таиланде и Корейского агенства по торговле и инвестициям (KOTRA). Читайте подробнее: Власти Таиланда разрешили въезд в страну трем представителям Samsung

12:02 08.06.2020 За прошедшие сутки на территории Польши было выявлено 219 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает польский минздрав. Об этом: В Польше за стуки выявили 219 случаев заражения SARS-CoV-2

12:22 08.06.2020 Кризис, связанный с пандемией коронавируса, оказал влияние на средства массовой информации по всей Африке, которые столкнулись с сокращением доходов, давлением со стороны властей и растущим числом увольнений. Читайте подробнее: СМИ в Африке столкнулись с кризисом из-за пандемии — Daily Monitor Ugandа

12:23 08.06.2020 Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии продолжает расти, сообщает Detik. Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что по состоянию на 8 июня в стране выявлено 32 033 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Индонезии подтвердили более 32 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

12:32 08.06.2020 Сектор микрофинансирования в Грузии начал развиваться в 2020 году. Об этом агентству Report 8 июня сообщил председатель Наблюдательного совета микрофинансовых организаций Арчил Бакурадзе. Подробности в материале: В Грузии растет число заемщиков у микрофинансовых организаций

12:36 08.06.2020 За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Литве за сутки выявили шесть случаев заражения SARS-CoV-2

12:51 08.06.2020 Албанские власти подчеркивают, что для удержания успехов, достигнутых на начальном этапе эпидемии, необходимо обеспечить достаточное финансирование дальнейших шагов по борьбе с эпидемией — в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В качестве таких шагов в проекте указаны только меры по контролю за распространением вируса, а не обеспечение защиты медицинского персонала или закупка медицинского оборудования. Читайте также: Албания просит у Всемирного банка $16,2 млн на тесты на коронавирус

12:56 08.06.2020 Председатель Народного Консультативного Конгресса (НКК) Индонезии Бамбанг Сусатио попросил правительство всерьез увеличить возможности массового тестирования населения на COVID-19, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии призвали увеличить количество тестов на коронавирус

13:02 08.06.2020 Пандемия не помешала албанским выпускниками прийти в школу на сдачу экзаменов. Читайте подробнее: В Албании школьники сдали первый выпускной экзамен

13:09 08.06.2020 8 июня политических обозреватель шведского издания SVT Nyheter Матс Кнутсон опубликовал статью. Комментатор отметил, что по результатам прошедших 7 июня дебатов среди лидеров парламентских партий Швеции, можно с уверенностью констатировать, что «политическое единство в Швеции подошло к концу», так как критика, направленная против правительства социал-демократического премьер-министра Стефана Лёвена, набирает обороты. Подробности в материале: Политическое единство в Швеции в период пандемии закончилось — SVT Nyheter

13:10 08.06.2020 Пандемия коронавирусной инфекции заставила многих людей сменить свой привычный образ жизни и уйти в онлайн. В свою очередь это не могло не затронуть школьников, которые вынужденно перешли на дистанционное обучение. Однако, как оказалось, такая форма обучения сказалась на результатах успеваемости. Поэтому в Швеции некоторых детей оставят на второй год. Об этом 8 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Швеции некотрых учеников оставят на второй год

13:11 08.06.2020 В результате изменения метода подсчета чилийские власти увеличили число умерших в стране от COVID-19 на 653 человека. Об этом 8 июня сообщает радио BioBio Chile. Читайте подробнее: Власти Чили скорректировали количество скончавшихся от COVID-19

13:12 08.06.2020 Несмотря на то, что наступила жаркая погода, в соседних с Грузией странах продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сказал замдиректора Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: Угроза коронавируса: жителей Грузии призвали не надеяться на жаркую погоду

13:19 08.06.2020 До конца текущей недели граждане РФ смогут вернуться на родину из Австралии. Им будут доступны два вывозных рейса. Об этом ИА REGNUM сообщили в посольстве РФ в Канберре. Подробности в материале: Для граждан РФ из Австралии запланировано два вывозных рейса

13:20 08.06.2020 В Пакистане за сутки выявили 4 тыс. 728 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Пакистане за сутки выявили 4728 случаев заражения коронавирусом

13:22 08.06.2020 7 июня на одном из центральных телеканалов Швеции SVT состоялись дебаты среди лидеров парламентских партии в Риксдаге. Основной темой дискуссии стали пандемия коронавирусной инфекции и оценка эффективности антикризисных мер властей. По словам лидера Христианских демократов Эббы Буш, во время пандемии власти не смогли оказать должную поддержку гражданам, поэтому после начала распространения вируса Швеция «осталась без лидера». Прежде всего, парламентарий имела в виду действующего премьер-министра Стефана Лёвена. Об этом 8 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Лидер парламентской партии Швеции о пандемии: «Мы остались без лидера»

13:23 08.06.2020 Вечером 7 июня в центре Гётеборга, расположенного на западном побережье Швеции, жители города организовали акцию протеста «Жизни черных важны» (Black Lives Matter), чтобы выразить свою поддержку американским демонстрантам, которые вышли на улицы своих городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Поначалу акция в Гётеборге проходила мирно, но после того, как количество участников превысило несколько тысяч, полиция решила разогнать протестующих. В результате столкновений со стражами правопорядка были задержаны 5 человек. Об этом 8 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: В шведском Гётеборге произошли массовые беспорядки и погромы

13:28 08.06.2020 Тбилиси и Ереван ведут переговоры о помощи в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Армении. Об этом 8 мая на брифинге сказал заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Подробности в материале: Грузия предложила Армении помощь в борьбе с коронавирусом

13:28 08.06.2020 Вице-президент Индонезии Маруф Амин признал, что онлайн-методы обучения во время пандемии были не оптимальны, поэтому правительство рассматривает возможность открытия школ при условии соблюдения протокола здравоохранения, сообщает Antara. Читайте подробнее: Власти Индонезии рассматривают возможность открытия школ в стране

13:34 08.06.2020 Утверждения некоторых политиков из США о том, что Китай намерен помешать созданию в США вакцины от коронавирусной инфекции, являются бездоказательными. Об этом 8 июня рассказала на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Подробности в материале: МИД КНР опроверг заявления о препятствовании созданию в США вакцины

13:36 08.06.2020 Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors временно приостановит завод в городе Кванджу, ориентированный на экспорт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании. Читайте подробнее: Компания KIA Motors временно приостановит работу одного завода в Кванджу

13:38 08.06.2020 Режим самоизоляции продлили до 16 июня в Самарской области. Об этом 8 июня сообщил глав региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети. По его словам, с 9 июня в ЗАГСах можно будет проводить свадебные церемонии, на которых могут присутствовать не более десяти человек. Подробности в материале: В Самарской области открывают библиотеки и спортзалы

13:41 08.06.2020 Тревожные предсказания о грядущей безработице в Израиле звучат уже на уровне израильских министерств. Эксперты, которые пытаются оценить масштаб надвигающейся на Израиль безработицы, разошлись во мнениях, но даже самые оптимистичные из них говорят о 400 000 человек, оставшихся без работы к началу 2021 года. Пессимисты же увеличивают указанное число до 500 000, причем в составлении этого прогноза участвовали признанные эксперты в областях социологии и экономики, сотрудники израильских министерств. Подробности в материале: Эффект коронавируса: в Израиле готовятся к периоду массовой безработицы

13:42 08.06.2020 За истекшие сутки на Филиппинах было выявлено 579 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает минздрав страны. Об этом: На Филиппинах за сутки выявили 579 новых случаев заражения SARS-CoV-2

13:54 08.06.2020 В сирийском городе Рас-аль-Маар, расположенном в провинции Дамаск, был введен карантин после того, как прибывший из рейса из Иордании водитель большегрузного автомобиля заразил сразу 16 горожан. Об этом 8 июня сообщается в заявлении сирийского министерства здравоохранения. Об этом: Из-за зараженного SARS-CoV-2 водителя город в Сирии закрыли на карантин

14:08 08.06.2020 За минувшие выходные 6−7 июня в Литве, по данным местного минздрава, коронавирус выявлен у 20 человек. Об этом: В Литве снова выросло число случаев заражения коронавирусом

14:10 08.06.2020 Два пограничных пункта на границе Кении и Танзании — Наманга и Холили — были закрыты, что вызвало напряженность во взаимоотношениях двух стран. Причиной закрытия послужил запрет въезжать на территорию Кении ряду танзанийских дальнобойщиков. Читайте также: Танзания закрыла два пункта на границе с Кенией

14:11 08.06.2020 Премьер-министр Армении Никол Пашинян возвращается к непосредственному исполнению своих обязанностей после выздоровления от коронавирусной инфекции. Об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook. Читайте также: Премьер-министр Армении объявил о выздоровлении от COVID-19

14:16 08.06.2020 За минувшие сутки в Киргизии выявлено 25 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них пять среди медиков. Подробности в материале: Жертвами коронавируса в Киргизии стали уже 23 человека

14:22 08.06.2020 В 2020 году ВВП Италии снизится на 8,3%, с таким прогнозом выступили эксперты национальной службы статистики Istat.Они предполагают, что в 2021 году будет компенсирована лишь часть потерь, рост ВВП составит 4,6%. Подробности в материале: ВВП Италии снизится на 8,3% — статистики

14:23 08.06.2020 Число претендентов на пособие по безработице в Ирландии снижается пятую неделю подряд. Читайте также: Число безработных в Ирландии снижается пятую неделю подряд

14:25 08.06.2020 Уровень занятости в Италии в 2020 году снизится на 9,3%, с таким прогнозом выступили эксперты национальной службы статистики Istat.Они полагают, что в 2021 году ситуация несколько улучшится, занятость вырастет на 4,1%. Об этом: Уровень занятости в Италии снизится на 9% — статистики

14:26 08.06.2020 Пандемия коронавирусной инфекции привела многие системы национального здравоохранения в состояния повышенной готовности. Исключением не стала и Швеция, где обострилась проблема медицинского ухода за пожилыми людьми. Однако медики и власти столкнулись с проблемой, имеющей под собой моральные предпосылки, — пожилые жители Швеции отказываются от госпитализации и отстаивают свое право умереть дома. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Швеции пожилые люди отказываются от госпитализации

14:28 08.06.2020 Израильские эксперты-эпидемиологи порекомендовали правительству Израиля не впадать в панику по поводу новых случаев заболевания COVID-19, сообщают «Вести» (Израиль). По мнению доктора Таля Броша, представителя группы ведущих специалистов по борьбе с эпидемиями, не следует закрывать, например, всю школу из-за единичного положительного результата анализа на коронавирус. Также, считает Брош, можно уже сейчас восстановить движение поездов. Читайте подробнее: Израильский эпидемиолог выступил против посткарантинных перегибов

14:30 08.06.2020 Индонезия и Россия привержены сотрудничеству в обмене информацией и опытом в борьбе с пандемией, а также в разработке вакцины против COVID-19, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии. Подробности в материале: Индонезия и Россия намерены налаживать сотрудничество в борьбе с пандемией

14:40 08.06.2020 Жителей Литвы продолжат массово случайным методом тестировать на коронавирус, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 июня. Минздрав Литвы принял решение о случайных массовых проверках в тех городах и районах, где уровень заболеваемости в среднем выше, чем по стране. Читайте подробнее: В Литве продолжат массовую случайную проверку на коронавирус

14:43 08.06.2020 В Омане за сутки выявили 604 случая заражения коронавирусом. Об этом: В Омане за сутки выявили свыше 600 случаев заражения коронавирусом

14:44 08.06.2020 Режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен на территории Таиланда из-за нового коронавируса 26 марта и продлится до 30 июня, может быть продлен. Об этом 8 июня сообщает агентство TNA со ссылкой на вице-премьера таиландского правительства Висану Кхрыангама. Подробности в материале: Режим ЧП из-за SARS-CoV-2 в Таиланде может быть продлен

14:47 08.06.2020 Ошибочно думать, что Грузия победила коронавирус, так как это невозможно сделать отдельно от других стран. Такое заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария 8 июня на заседании координационного совета, сообщает пресс-служба грузинского правительства. Читайте также: Грузия не может победить коронавирус в одиночку — Гахария

14:49 08.06.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за минувшие сутки возросло на 125 и стало составлять 20 604. Об этом 8 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Читайте также: В Румынии за сутки выявили 125 случаев заражения SARS-CoV-2

14:58 08.06.2020 В двух селах Болнисского муниципалитета Грузии, Мушевани и Гета, по-прежнему действует режим строгого карантина. Подробности в материале: В Болнисском муниципалитете Грузии оставили карантинный режим

14:59 08.06.2020 Около 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией было выявлено в Иране за последние сутки. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN. Подробности в материале: В Иране за сутки выявили более 2 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

15:03 08.06.2020 Заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе призывает граждан к максимальной мобилизации в преддверии открытия туристического сезона и предупреждает, что коронавирус никуда еще не пропал. Об этом он заявил на брифинге после состоявшегося 8 июня очередного заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: Грузинский эпидемиолог призвал граждан к максимальной мобилизации

15:07 08.06.2020 Литовская правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня, 8 июня, приняла решение рекомендовать правительству Литвы отменить режим карантина в стране с 16 июня. Об этом: В Литве готовятся отменить карантин с 16 июня

15:08 08.06.2020 В Катаре за сутки выявили 1 тыс. 368 случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Катаре за сутки выявили более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

15:09 08.06.2020 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в Грузии возобновится с 15 июня. Об этом рассказала в эфире «Общественного телевидения» начальник медицинской службы «Грузинской железной дороги» Ника Качарава. Читайте подробнее: «Грузинская железная дорога» возобновит перевозку пассажиров с 15 июня

15:10 08.06.2020 Плавательные бассейны в Грузии на этом этапе снятия ограничений пока открывать не будут. Об этом на брифинге в администрации правительства Грузии 8 июня заявил заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе. Читайте также: Плавательные бассейны в Грузии пока не откроют

15:12 08.06.2020 8 июня Государственная служба занятости Швеции объявила, что из числа сотрудников, получивших уведомление о своем увольнении в марте, более половины уже уволены. В ведомстве подчеркнули, что ситуация на рынке труда в Швеции является «серьезной». Об этом 8 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте также: Эффект коронавируса: в Швеции продолжаются массовые увольнения

15:16 08.06.2020 За минувшие сутки на территории Бельгии от COVID-19 умерли 11 пациентов. Об этом 8 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава. Об этом: В Бельгии за сутки 11 человек скончались от COVID-19

15:18 08.06.2020 Пандемия коронавируса, наводнения и оползни вынудили правительство Уганды отложить запланированное повышение заработной платы государственных служащих до 2023 года. Читайте подробнее: Из-за пандемии в Уганде отложили повышение зарплат госслужащих

15:21 08.06.2020 Неясные директивы, трудный для понимания выбор слов и несуществующие объяснения — вот в чем обвиняют критики Агентство общественного здравоохранения Швеции. Некоторые отмечают, что способ и форма донесения информации представителей ведомства во время пандемии коронавирусной инфекции были слишком расплывчатым и даже привели к растущей путанице, что привело только к ухудшению эпидемиологической ситуации в Швеции. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Читайте также: Ухудшило ли пандемию в Швеции поведение минздрава? — Dagens Nyheter

15:28 08.06.2020 Все футболисты и тренеры Национальной футбольной лиги Грузии прошли тестирование на коронавирус с 1 по 7 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение». Об этом: Футболисты Национальной лиги Грузии сдали тесты на коронавирус

15:38 08.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 35 человек. Такие данные 8 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 35 человек

15:46 08.06.2020 Правительство Южной Кореи призвало население соблюдать режим повседневного карантина, поскольку в столичном регионе периодически возникают новые очаги инфекции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра здравоохранения Пак Нын Ху. Об этом: В Южной Корее призвали соблюдать режим повседневного карантина

15:50 08.06.2020 Для того, чтобы Грузия оставалась безопасной страной, с точки зрения заражения коронавирусом, для прибывающих в страну иностранных туристов будут созданы фильтры. Об этом 8 июня на брифинге заявила глава Национальной администрации туризма при минэкономики Грузии Мариам Квривишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: Угроза коронавируса: в Грузии рассказали о «фильтрах для туристов»

15:55 08.06.2020 Нефтегазовая компания из Великобритании ВР собирается сократить около 10 тысяч сотрудников по всему миру по причине экономических последствий пандемии коронавируса и планов по работе с возобновляемыми источниками энергии. Об этом 8 июня сообщается в письме, направленном исполнительным директором нефтедобывающей корпорации Бернардом Луни, копию которого распространила пресс-служба компании. Читайте подробнее: Компания ВР планирует сократить 10 тысяч сотрудников по всему миру

16:05 08.06.2020 Иностранные государства заинтересованы в украинских работниках гораздо сильнее самой Украины, заявил политический эксперт Владимир Кацман. Подробности в материале: Граждане Украины «голосуют ногами» против политики Киева — эксперт

16:07 08.06.2020 По словам британского нейробиолога Карла Фристона, до 80% населения Земли могут иметь встроенную защиту от заболевания COVID-19. По оценкам исследователя, «некоторые части населения окажутся менее восприимчивыми к инфекции, чем другие». Об этом 8 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Подробности в материале: До 80% населения Земли могут иметь врожденную защиту к COVID-19 — учёный

16:13 08.06.2020 В Латвии в мае 2020 года была зафиксирована дефляция, цены снизились на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом в 2019 г. Об этом 8 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). По данным ЦСУ, в среднем, цены на товары в мае в стране снизились на 1,6%, на услуги цены напротив возросли на 1,8%. Читайте также: В Латвии в мае зафиксирована дефляция

16:29 08.06.2020 С 10 июня в Латвии возобновляют работу центры по обслуживанию клиентов Службы госдоходов (СГД), включая центральный офис в Риге. Об этом пишет 8 июня портал Lsm.lv. Читайте подробнее: В Латвии открывают центры по обслуживанию клиентов Службы госдоходов

16:42 08.06.2020 На случай простоя из-за пандемии коронавируса в Латвии, вероятно, придётся выплатить все доступные 50 млн евро в качестве двухмесячных пособий. Об этом сообщила глава Службы государственных доходов (СГД) Иева Яаунземе в интервью журналистам программы «900 секунд» телеканала ТВ3. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: в Латвии на выплату пособий потратят ещё 50 млн евро

16:47 08.06.2020 Восстановление международного авиасообщения происходит быстрее, чем планировалось ранее. Об этом сообщил Dienas Business исполнительный директор АirBaltic Мартиньш Гаус. «Многие европейские государства открывают границы туристам. Люди вновь, после длительного перерыва, начинают планировать свой отпуск. Это позволяет нам возобновить мощности быстрее, чем рассчитывали», — сказал Гаус. Читайте также: Глава АirBaltic: «Европейские государства открывают границы туристам»

16:49 08.06.2020 Правительство Италии в 2020 году дополнительно потратит 1,4 млрд евро на поддержку и продвижение итальянского экспорта на мировых рынках, сообщили в министерстве иностранных дел.По оценкам экспертов, экспорт (наравне с туризмом) — наиболее пострадавшая от спровоцированным коронавирусом кризисом часть итальянской экономики. Читайте подробнее: Власти Италии выделяют 1,4 млрд евро на поддержку экспорта

16:52 08.06.2020 Родственники и близкие погибших в марте-мае 2020 года в Бергамо носителей коронавируса потребовали встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.В Бергамо ими было создано движение под названием «Мы обвиним» (Noi denuncieremo). Близкие погибших полагают, что, с одной стороны, формальный глава государства должен встретиться с ними в знак уважения. С другой стороны, они считают, что следует изучить вопрос об ответственности местных властей за сложившуюся в Бергамо катастрофическую ситуацию.По официальным данным, в разгар эпидемии (в марте 2020 года) уровень смертности в северных регионах Италии был вдвое выше прошлогоднего, а в Бергамо — в 5,5 раза выше. Читайте также: Коронавирус в Италии: родственники погибших требуют встречи с президентом

16:58 08.06.2020 Правительство Латвии выделит 103,2 млн евро на развитие объектов медицинской инфраструктуры. Об этом сообщила 8 июня специалист по коммуникации минздрава Анна Страпцане. Читайте также: В Латвии выделят €103 млн на развитие объектов медицинской инфраструктуры

17:49 08.06.2020 В Нидерландах за последние сутки зафиксировано 165 новых случая заражения коронавирусом, скончались три пациента с COVID-19, сообщает национальный институт здравоохранения. Читайте также: В Нидерландах за сутки выявлено 165 случаев заражения SARS-CoV-2 По

18:58 08.06.2020 Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается, заявил на брифинге 8 июня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Подробности в материале: Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

18:59 08.06.2020 По данным навечер понедельника, в Италииумерли33 964человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на65(днём ранее — на53). Выздоровели166 584человека, за день этот показатель увеличился на747(днем ранее — на759). Читайте также: Коронавирус в Италии: заражённых уже менее 35 тысяч

19:10 08.06.2020 В Монголии количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 194. Читайте подробнее: В Монголии у гражданина России обнаружен коронавирус

19:15 08.06.2020 Израильский минздрав опубликовал данные, из которых становится понятно, какие фоновые заболевания делают процесс выздоровления от COVID-19 более тяжелым. Об этом: Израильский минздрав рассказал, от чего зависит смерть от COVID-19

19:40 08.06.2020 В Италии за последние сутки зафиксировано 280 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 65 пациентов с COVID-19. Об этомсообщает департамент гражданской обороны страны. Об этом: В Италии за сутки выявлено 280 случаев заражения коронавирусом

20:22 08.06.2020 Как свидетельствует медик, в медучреждения Нью-Йорка постепенно возвращается будничная больничная жизнь, новых пациентов с выявленным коронавирусом практически не поступает. Читайте подробнее: Врач из Нью-Йорка заявил о неожиданном исчезновении коронавируса из города

20:39 08.06.2020 Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 105 283. За сутки этот показатель вырос на 3369, что является наибольшим значением за всё время. За это время в стране скончались 34 человека, у которых раньше был выявлен коронавирус. С начала пандемии количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Саудовской Аравтии достигло 746, число излечившихся — 74 524. Об этом: Саудовская Аравия поставила суточный антирекорд по COVID-19

21:10 08.06.2020 Нефтяной гигант BP сократит почти 15% своей рабочей силы во всем мире. Этой мерой компания надеется сократить расходы, понесенные в результате пандемии коронавируса, сообщил главный исполнительный директор Бернард Луни сотрудникам в понедельник по электронной почте, полученной CNN. Подробности в материале: Нефтяной гигант BP сократит 10 тыс. сотрудников — CNN

21:17 08.06.2020 Власти канадской провинции Онтарио объявили о скором открытии ресторанов на открытом воздухе и парикмахерских. Районы провинции, где распространение COVID-19 считается контролируемым, смогут открывать данные заведения с 12 июня. Подробности в материале: В канадской провинции Онтарио решили открыть рестораны и парикмахерские

21:56 08.06.2020 Власти Туркмении намерены в рамках профилактики пандемии коронавируса построить еще три приграничных карантинных центра — на границе с Казахстаном, с Узбекистаном и с Ираном. Об этом: Туркмения построит карантинные центры близ Казахстана, Узбекистана и Ирана

22:16 08.06.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Африки на данный момент составляет 189 434, погибли от инфекции 5175 человек. Читайте также: Число случаев COVID-19 в Африке приблизилось к 190000

22:34 08.06.2020 Число туристов в гостиницах Латвии в апреле уменьшилось на 93,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Подробности в материале: Число иностранных туристов в Латвии в апреле снизилось на 98,4%

22:39 08.06.2020 В Латвии и после 9 июня, когда режим ЧС снимут, ряд ограничений останется в силе и может оставаться в силе до конца года. Об этом заявила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле в интервью Латвийскому радио. «Если всё пойдёт хорошо, то уже с 1 июля мы можем разрешить публичные мероприятия в закрытых помещениях площадью более 1000 квадратных метров для 500 человек, а на открытом воздухе — до 1000. В августе пересмотрим норму для маленьких помещений — до 250 человек», — сказала Винкеле. Читайте также: Часть ограничений в Латвии сохранится и после отмены режима ЧС — минздрав

22:45 08.06.2020 «Есть несколько вещей… Налоговые каникулы для выплат с заработной платы являются одной из них, это напрямую выгодно работникам с низкими доходами», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Читайте подробнее: Трамп готов принять очередной пакет помощи экономике — Белый дом

22:54 08.06.2020 Ранее Словения открыла границы для Хорватии, Венгрии и Австрии. Въезд в Словению из Северной Македонии также разрешен, но приезжающим необходимо пройти 14-дневный карантин. Читайте также: Словения открыла границы для туристов из 14 стран

23:15 08.06.2020 В Москве за последние сутки скончались 59 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 3029 человек, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте подробнее: Число умерших от COVID-19 в Москве превысило три тысячи человек

23:50 08.06.2020 В США за последние сутки выявлено 22 302 новых случая заражения коронавирусом, в больницах скончались 712 пациентов с COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Об этом: В США за сутки выявлено 22 тысячи случаев заражения коронавирусом

23:50 08.06.2020 Всего в Албании выявлено 1263 случая заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 284 активных случая, из них 70% приходится на Тирану. 34 пациента проходят лечение в больничных учреждениях, из них шесть находятся в палате интенсивной терапии и двое подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом: В Албании выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом

23:58 08.06.2020 В Турции за последние сутки зарегистрировано 989 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 8 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter. По его данным, в стране за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 19 человек. Читайте также: В Турции выявлено 989 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

00:15 09.06.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 3152 случая заражения, 156 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, трое из них — сегодня. 1653 пациента уже излечились. Читайте также: В Северной Македонии выявлено 127 новых случаев COVID-19 за сутки

00:53 09.06.2020 В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 386 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Сингапуре выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом

01:48 09.06.2020 В Ираке за прошедшие сутки выявили 1115 случаев заражения коронавирусом нового типа, говорится в отчете иракского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Ираке число зараженных коронавирусом превысило 13000 человек

02:49 09.06.2020 Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не проверяется на коронавирус, потому что не проявляет симптомов респираторных заболеваний. Об этом мексиканский лидер заявил на пресс-конференции. Подробности в материале: Президент Мексики рассказал, почему не проверяется на коронавирус

04:36 09.06.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии возросло на 15 645 и составило 701 081. Об этом 8 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Бразилии число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 700000

05:38 09.06.2020 В Мексике за сутки выявили 2999 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: Число зараженных коронавирусом в Мексике превысило 120 тыс

06:25 09.06.2020 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее выявили еще 38 случав заражения коронавирусом

06:28 09.06.2020 Город инков Мачу-Пикчу в Перу с 1 июля вновь станет доступным для посещения туристами при условии соблюдения новых санитарных правил, 8 июня передает радиостанция RPP. Об этом: В Перу объявили о планах открыть город инков Мачу-Пикчу

06:48 09.06.2020 Поэтапная отмена карантинных мер в Катаре, введенных ранее из-за пандемии нового коронавируса, начнется с 15 июня и должна завершиться в сентябре, заявила представитель Высшего комитета по управлению кризисом Люулюу аль-Хатыр в ходе виртуального брифинга. Подробности в материале: В Катаре обнародовали план по постепенному смягчению карантина

07:17 09.06.2020 Власти Руанды выделили из бюджета 100 миллиардов руандских франков (около $105 млн) для предоставления кредитов бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса, сообщает Синьхуа. Читайте также: Власти Руанды выделят $105 млн на поддержку бизнеса

07:25 09.06.2020 Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в США может превысить 145 тысяч к 4 августа этого года, сообщается на сайте Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон. Об этом: В США обнародовали прогноз по смертности из-за осложнений при COVID-19

07:30 09.06.2020 Действие указов правительства штата Рио-Де-Жанейро и совета одноименного города, состоящих в смягчении карантинных мер, приостановил городской суд. Читайте также: В Рио-де-Жанейро отменили решение о смягчении карантина

07:31 09.06.2020 5 444 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Египте после получении положительных результатов анализов 1365 пациентов, сообщается на странице в Facebook египетского министерства здравоохранения. Читайте также: В Египте зарегистрировали более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом

07:32 09.06.2020 Более 7600 учеников выпускных классов старших школ города Гирин провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, вернулись на учебу после улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: Свыше 7600 школьных выпускников китайского Гирина вернулись на учебу

07:34 09.06.2020 В Пекине не осталось ни одного локального пациента с диагнозом COVID-19 после того, как последний из них был выписан из госпиталей региона, сообщает 9 июня агентство Синьхуа. Читайте также: В больницах Пекина не осталось ни одного местного больного COVID-19

08:03 09.06.2020 Губернатор нигерийского штата Абия заболел COVID-19 и был изолирован. Читайте также: Губернатор одного из штатов Нигерии заразился коронавирусом

08:14 09.06.2020 За минувшие сутки на территории Мексики было выявлено почти 3 тысячи новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего общее число зараженных превысило 120 тысяч. Об этом 9 июня сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter. Об этом: В Мексике за сутки выявили почти 3 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:19 09.06.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу составило 199 696, из них 3 181 — выявлены за последние сутки, 9 июня сообщается на сайте минздрава республики. Читайте далее: В Перу число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 приблизилось к 200000

08:20 09.06.2020 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мировом масштабе продолжает ухудшаться. Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Читайте также: В ВОЗ предупредили об ухудшающейся мировой ситуации с COVID-19

08:23 09.06.2020 8 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 70 иранцев с коронавирусом умерли за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: В Иране число погибших от COVID-19 достигло 8351 человека

08:25 09.06.2020 Нидерландский банк — национальный банк страны, предупредил, что коронакризис отбросит экономику на пять лет назад. По мнению банка, страна не сможет избежать глубокой рецессии. Подробности в материале: В Нидерландах предупредили о небывалом ударе по экономике

08:26 09.06.2020 Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы успокоить общество. Подробности в материале: Зеленский рассказал о своём желании заразиться коронавирусом

08:39 09.06.2020 Главы МИД Южной Кореи и Венгрии провели 8 июня телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, расширение двустороннего сотрудничества и трагедию на Дунае. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Главы МИД Южной Кореи и Венгрии обсудили ряд вопросов

08:45 09.06.2020 Общее количество выявленных на территории Египта подтверждённых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло почти на 1,4 тысячи и превысило 35 тысяч человек. Об этом 9 июня сообщает египетский минздрав. Читайте подробнее: В Египте за сутки выявили почти 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:52 09.06.2020 Депутаты парламента Грузии решили снизить размер штрафа за нарушение масочного режима в законопроекте, который был внесен на рассмотрение. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба законодательного органа. Читайте также: В Грузии снизили размер штрафа за нарушение масочного режима

08:53 09.06.2020 За минувшие сутки в Бразилии было выявлено более 15 тысяч новых подтвержденных случаев заражении коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июня сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 15 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:02 09.06.2020 Проведение массовых мероприятий — свадеб, поминок или юбилеев — в Грузии будет наказываться крупным штрафом. Об этом 8 июня сообщил журналистам глава комитета по правовым вопросам грузинского парламента Анри Оханашвили, передает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: В Грузии ввели штрафы за проведение масштабных свадеб и поминок

09:04 09.06.2020 Общее число скончавшихся от COVID-19 пациентов в мире на сегодняшний день превысило 400 тысяч. Об этом 9 июня сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: В ВОЗ сообщили, что число умерших от COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

09:17 09.06.2020 Транспортировка больного. Бразилия. (сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília

09:20 09.06.2020 В связи с пандемией коронавируса в апреле 2020 года в Южной Корее зафиксировали увеличение государственного долга. Об этом сообщает KBS со ссылкой на министерство стратегии и финансов страны. Об этом: Госдолг Южной Кореи за месяц вырос на $12 млрд

09:35 09.06.2020 Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в съёмочный процесс в Голливуде. Ранее закрывшиеся крупнейшие кинокомпании с 12 июня смогут возобновить производство фильмов и телепередач в штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал Fox Business. Об этом: Снимать любовные сцены в Голливуде будут по новым правилам из-за пандемии

09:36 09.06.2020 Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал жителей страны не паниковать из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Читайте подробнее: Жителей ЮАР призвали не паниковать из-за распространения коронавируса

09:37 09.06.2020 В Грузии выявили восемь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Соответствующие данные опубликовали 9 июня на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом

09:41 09.06.2020 По итогам мая 2020 года продажи новых машин на авторынке в Великобритании составили 20 247 единиц, снизившись на 89% по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT). Читайте также: Продажи авто на рынке в Британии в мае стали худшими с 1952 года — SMMT

09:48 09.06.2020 За прошедшие сутки в Германии было выявлено 350 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте также: В Германии за сутки выявили 350 случаев заражения SARS-CoV-2

09:49 09.06.2020 На Украине выявили почти 28 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом: За сутки на Украине от последствий COVID-19 скончались 13 человек

09:58 09.06.2020 Минздрав Латвии представил на рассмотрение правительства страны проект решения «О мероприятиях, связанных с предотвращением пандемии COVID-19», согласно которому по окончании режима ЧС 9 июня в Латвии в силе остается запрет на международные пассажирские перевозки «с третьими странами» (не входящими в ЕС). Об этом пишет портал Nra.lv. По данным журналистов, своё решение минздрав Латвии обосновывает сомнениями в достоверности показателей заболеваемости COVID-19, публикуемыми представителями других стран. Читайте подробнее: В Латвии выступили против восстановления сообщения с «третьими странами»

10:01 09.06.2020 В Нигерии по меньшей мере 973 человека скончались от «загадочной болезни». Читайте подробнее: В Нигерии от «загадочной болезни» скончались около 1 тыс. человек

10:06 09.06.2020 В мае 2020 года самой продаваемой маркой на авторынке в Британии стал Ford. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT). За месяц дилеры Ford реализовали 2111 машин американской компании, что на 89,4% меньше, чем год назад. Об этом: Названа самая продаваемая марка авто на рынке в Британии

10:07 09.06.2020 Передача коронавирусной инфекции от бессимптомного носителя маловероятна, заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове. Читайте также: В ВОЗ считают маловероятной бессимптомную передачу COVID-19

10:16 09.06.2020 Общее количество выявленных в Индии случаев заражении коронавирусом за прошедшие сутки возросло больше чем на 9,9 тысячи и превысило 266 тысяч. Об этом 9 июня свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 266 тысяч

10:26 09.06.2020 Измененный государственный бюджет Грузии будет рассмотрен депутатами парламента страны 9 июня. Об этом сообщил на заседании финансово-бюджетного комитета его председатель Ираклий Ковзанадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

10:26 09.06.2020 По итогам мая 2020 года дилеры Renault в России продали 5640 авто, что на 47% меньше по сравнению с маем 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Подробности в материале: Продажи автомобилей Renault в РФ снизились на 47%

10:42 09.06.2020 В мае 2020 года после открытия дилерских центров продажи новых авто в Германии составили 168 148 экземпляров — на 49,5% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA). Читайте подробнее: Реализация новых авто в Германии в мае упала на 49,5%

10:42 09.06.2020 Вице-президент Индонезии Маруф Амин вновь призвал общественность соблюдать санитарный протокол, сообщает Kompas. Читайте также: Вице-президент Индонезии призвал жителей соблюдать санитарный протокол

10:47 09.06.2020 Закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции границы Польши могут быть открыты в скором времени. Об этом 9 июня сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM. Читайте также: Власти Польши могут в скором времени открыть границы страны — минздрав

10:50 09.06.2020 Случаи заражения коронавирусом, выявленные в Грузии за последние сутки, говорят о том, что нужно еще сильней мобилизоваться, а не надеяться на то, что опасность миновала. Так премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 июня прокомментировал на заседании координационного совета эпидемиологическую ситуацию, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: Разговоры о победе над эпидемией в Грузии преждевременны — Гахария

10:52 09.06.2020 Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) окажет Восточному Тимору помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства. Читайте также: KOICA окажет Восточному Тимору помощь в борьбе с коронавирусом

11:06 09.06.2020 Новый коронавирус SARS-CoV-2 не возник естественным путем, но, вероятно, был разработан американскими и китайскими учеными. Такое мнение озвучил норвежский ученый и специалист по вирусологии Биргер Соренсен. Об этом 8 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: Коронавирус был получен искусственным путем — норвежский ученый

11:14 09.06.2020 В Киргизии футболисты возобновили тренировочные занятия после карантина по коронавирусу. Читайте подробнее: В Киргизии футболисты возобновили тренировки после карантина

11:15 09.06.2020 Руководство британской автомобильной компании Aston Martin планирует сократить порядка 500 человек, что составляет около 20% сотрудников. Об этом сообщается на сайте «Автоэлита». Читайте также: В компании Aston Martin планируют крупные сокращения сотрудников

11:22 09.06.2020 Власти Шри-Ланки продлили действие всех типов виз для иностранцев в стране до 11 июля, сообщило посольство РФ. Читайте также: В Шри-Ланке продлили действие виз для иностранцев

11:44 09.06.2020 В ряде стран, с которыми Грузия вела переговоры об установлении туристических коридоров, попросили их отложить на время, пока там не улучшится эпидемиологическая обстановка. Об этом 9 июня сказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария на совещании координационного совета, сообщает «Общественное телевидение». Об этом: Премьер-министр Грузии о туризме: «Наши коллеги сказали нам подождать»

11:50 09.06.2020 Государственное разведывательное управление Индонезии совместно с правительством города Сурабая продолжает проводить экспресс-тесты на коронавирус, сообщает Detik. Читайте подробнее: В Индонезии сотни жителей города Сурабая прошли тест на коронавирус

11:54 09.06.2020 За истекшие сутки на территории Эстонии были выявлены 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате чего их общее число достигло 1 947. Об этом 9 июня сообщает департамент здоровья страны. Об этом: В Эстонии за сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом

11:57 09.06.2020 Американские учёные предложили, что пандемия коронавирусной инфекции могла начаться ещё в августе 2019 года. Косвенные доказательства этому обнаружили исследователи Гарвардской медицинской школы в США. Об этом сообщает телеканал CNN. Читайте подробнее: Учёные в США нашли признаки появления коронавируса летом 2019 года

11:58 09.06.2020 В первом квартале 2020 года объём продаж 100 крупных компаний Южной Кореи за рубежом увеличились на 12,3% в годовом исчислении. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Федерации корейской промышленности (FKI). Об этом: Продажи компаний Южной Кореи сокращаются из-за коронавируса — FKI

12:04 09.06.2020 В то время как Штаты снимают все больше ограничений и все больше жителей США выходят на улицы, почти в половине из них наблюдается более высокий уровень новых случаев заражения коронавирусом. Тем не менее ситуация была бы гораздо хуже, если бы Штаты не закрывались на карантин, говорится в новой работе Калифорнийского университета Беркли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Читайте подробнее: Карантин предотвратил «полмиллиарда» заражений по всему миру — исследование

12:05 09.06.2020 Темпы продаж на рынке жилья в Швеции значительно снизились, так как в мае было продано значительно меньше домов. Главной причиной считается эффект пандемии коронавирусной инфекции, а именно — жители страны все реже стали предварительно просматривать жилье для покупки, соблюдая режим самоизоляции. Об этом 9 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Эффект коронавируса: в Швеции продажи жилья упали на 15%

12:06 09.06.2020 Скопление автомобилей на больничных парковках в китайском Ухане летом 2019 года может говорить о более раннем, чем считается, начале эпидемии коронавируса. К такому выводу пришли американские учёные, сообщает ABC News. Кроме того, в начале осени пользователи китайской поисковой системы Baidu чаще запрашивали информацию о кашле и диарее. Именно эти симптомы проявляются у заразившихся коронавирусом. Читайте подробнее: В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

12:07 09.06.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве за минувшие сутки увеличилось на семь и теперь стало 1 727. Об этом 9 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с новым заболеванием. Читайте также: В Литве за сутки выявили семь случаев заражения SARS-CoV-2

12:13 09.06.2020 Граждане Грузии могут поддержать экономику своего государства, если будут путешествовать и отдыхать внутри страны, а не за границей. Об этом 9 июня сказал грузинский премьер-министр Георгии Гахария, выступая на заседании экономической группы при Межведомственном координационном совете, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Читайте подробнее: Гахария рассказал, как жители Грузии могут поддержать экономику

12:16 09.06.2020 Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что на территории страны выявлено 33 076 случаев заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Индонезии выявлено 33076 случаев заражения SARS-CoV-2

12:16 09.06.2020 Пандемия коронавирусной инфекции нанесла серьезный удар по мировой экономики и темпам промышленного производства. Шведский автоконцерн Volvo был вынужден временно приостановить работу своих предприятий в Швеции и частично в Европе. Однако теперь пандемия идет на спад, вследствие чего снимаются ранее введенные ограничения, люди возвращаются на роботу. Это значит, что появляется надежда на рост потребительского спроса. Поэтому промышленные предприятия надеются на рост продаж. В свою очередь, руководство Volvo решило вернуть своих работников на производство при сохранении полной ставки оплаты труда. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Об этом: Эффект коронавируса: Volvo возвращает работников на полную занятость

12:18 09.06.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 13 074, сообщили 9 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Читайте также: Число выявленных случаев коронавируса в Казахстане превысило 13 тыс

12:19 09.06.2020 В столице Молдавии Кишиневе число заболевших COVID-19 не идет на спад, и ситуация вызывает тревогу. Об этом заявил 9 июня мэр Кишинева Иван Чебан. Читайте также: В Молдавии заканчиваются места в больницах для больных COVID-19

12:25 09.06.2020 За последние сутки на территории Сингапура были выявлены новые подтверждённые случаи заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает сингапурский минздрав. Об этом: В Сингапуре за сутки выявили 218 случаев заражения SARS-CoV-2

12:28 09.06.2020 Антикризисный план Грузии, который должен вывести экономику страны из кризиса, составлен с участием иностранных экспертов и согласован с Международным валютным фондом (МВФ). Это заявление сделал во время заседания экономической группы при Межведомственном координационном совете сделал премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает пресс-служба правительства Грузии. Подробности в материале: Антикризисный план Грузии согласован с МВФ — Гахария

12:31 09.06.2020 В Южной Корее зафиксировали спад налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министерство стратегии и финансов страны. Об этом: В Южной Корее зафиксировали спад налоговых поступлений

12:34 09.06.2020 Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Польше за истекшие сутки выросло на 585 случаев и стало составлять 27 365. Об этом 9 июня сообщает польский минздрав. Читайте также: В Польше количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 возросло до 27365

12:35 09.06.2020 В 2020 году реализация новых машин на рынке Соединённых Штатов сократится на 20% в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщили в консалтинговой компании Alixpartners. Об этом: Продажи авто в США в 2020 году упадут на 20% — Alixpartners

12:36 09.06.2020 Предположения американских ученых о том, что пандемия коронавирусной инфекции могла начаться в августе 2019 года в КНР, притянуты за уши. Об этом 9 июня заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Подробности в материале: В КНР оценили заявления ученых о распространении COVID-19 летом 2019 года

12:41 09.06.2020 Первый вице-президент Южного Судана Риек Мачар и его супруга, министр обороны страны, Ангелина Шейдс, выздоровели от COVID-19. Читайте подробнее: Вице-президент Южного Судана выздоровел от COVID-19

12:41 09.06.2020 Более трети жителей США злоупотребляли чистящими и дезинфицирующими средствами, чтобы попытаться предотвратить заражение коронавирусом, согласно результатам опроса Центра по контролю и профилактике заболеваний. Об этом Центр сообщает на своем официальном сайте. Опрос проводился вскоре после того, как президент Дональд Трамп публично спросил, может ли прием таких продуктов лечить COVID-19. Мытье пищевых продуктов отбеливателем, использование бытовых чистящих или дезинфицирующих средств на голой коже, а также намеренное вдыхание или проглатывание этих продуктов были одними из наиболее часто упоминаемых «высокорисковых» практик в онлайн-опросе ЦКЗ. Об этом: Многие жители США пили бытовую химию для профилактики коронавируса — опрос

12:42 09.06.2020 Анализ на коронавирус. США. (сс) U.S. Air National Guard. Senior Airman Sean Madden

12:51 09.06.2020 Деньги, которые были перечислены в благотворительный фонд правительства Грузии StopCov, будут направлены в бюджет и будут использованы только на мероприятия, связанные с коронавирусом. Об этом 9 июня заявил заместитель министра финансов страны Георгий Какауридзе, сообщает агентство Report. Подробности в материале: Собранные в Грузии фондом StopCov деньги направили в бюджет страны — минфин

12:53 09.06.2020 Несколько пляжей на Майорке и Ибице были закрыты испанскими властями из-за несоблюдения туристами на них безопасной дистанции. Об этом 9 июня сообщает The Sun. гру Читайте подробнее: В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали безопасную дистанцию

12:56 09.06.2020 Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади распорядился возобновить авиаперелеты для внутренних рейсов. Об этом: Жителям Индонезии разрешили совершать внутренние авиаперелеты

12:57 09.06.2020 В Омане за сутки выявили 712 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Омане за сутки выявили 712 случаев заражения коронавирусом

12:58 09.06.2020 Из-за убежденности в своей исключительности американские власти не смогли ни увидеть ту опасность, которую представляет собой коронавирусная инфекция, ни обратиться к опыту других стран. В результате смертность в стране достигла вопиюще высоких показателей, а экономику может ожидать длительная стагнация. Читайте также: Foreign Policy: Американская исключительность убивает граждан США

13:04 09.06.2020 Группу российских строителей, которая должна была прибыть в Южную Осетию, остановили на таможне в России. Об этом 9 июня сообщает агентство «Рес». Читайте также: Строителей из России не пропустили в Южную Осетию

13:20 09.06.2020 За минувшие сутки на территории Афганистана было зафиксировано 542 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав. Подробности в материале: В Афганистане за сутки выявили 542 случая заражения SARS-CoV-2

13:26 09.06.2020 Количество выявленных в Бельгии случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки составило 89 случаев. Об этом 9 июня рассказали в кризисном штабе минздрава страны. Об этом: В Бельгии за сутки выявили 89 случаев заражения SARS-CoV-2

13:51 09.06.2020 Власти Вьетнама разрешили въезд в страну более 800 представителям южнокорейских компаний и членам их семей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской торговой палаты во Вьетнаме (KOCHAM). Читайте подробнее: Власти Вьетнама разрешили въезд в страну 863 гражданам Южной Кореи

13:53 09.06.2020 В проекте измененного государственного бюджета Грузии на 2020 год предусмотрено сокращение расходов по содержанию правительства на 600 млн лари (более $200 млн). Документ был опубликован 9 июня на сайте грузинского правительства. Об этом: В Грузии планируют сократить расходы на содержание правительства

14:07 09.06.2020 9 июня во время пресс-конференции министр финансов Швеции Магдалена Андерссон заявила, что в настоящее время «есть признаки того, что экономика Швеции снова начнет расти». Несмотря на позитивный прогноз, министр предупредила о растущей безработице. Об этом 9 июня сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter. «Есть все признаки того, что экономика Швеции собирается развернуться вверх. Но важно отметить, что рост будет с очень низкого старта», — заявила министр Андерссон. Подробности в материале: Экономика Швеции начнет расти, вместе с безработицей — минфин

14:09 09.06.2020 Чартерные авиарейсы для туристов с июля будут возобновлены Белоруссией, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом 9 июня говорится на сайте белорусского Республиканского союза туристических организаций. Читайте подробнее: Белорусские авиакомпании возобновят чартерные рейсы в Турцию в июле

14:10 09.06.2020 По уточнённым данным, в первом квартале 2020 года ВВП еврозоны снизился на 3,6%, ВВП Евросоюза — на 3,2% в сравнении с показателями предыдущего квартала, сообщили в службе статистики ЕС.Самое заметное снижение ВВП произошло во Франции и в Италии — на 5,3%. Читайте также: ВВП Италии и Франции снизился заметнее всех в ЕС — статистики

14:11 09.06.2020 Папа римский Франциск объявил о создании фонда «Иисуса — Божественного Работника», целью его работы будет «поддержка достоинства труда».Фонд будет помогать людям, пострадавших от экономических последствий пандемии, в том числе тех, кто занимался сдельной работой и теперь лишился и занятости, и заработка. Об этом: Папа Франциск создал фонд поддержки рабочих

14:13 09.06.2020 В первом квартале 2020 года объем потребления в Италии снизился на 4%, сообщили в национальной службе статистики Istat.Без учета расходов на продукты питания и на жилье снижение составило 12%.Предполагается, что по итогам второго квартала падение будет еще более заметным — общенациональный карантин из-за эпидемии был введен в Италии лишь в середине марта. Об этом: Объем потребления в Италии снизился на 4%

14:18 09.06.2020 Число пациентов, умирающих от COVID-19 в Индонезии, продолжает расти, сообщает Kompas. Подробнее в материале: В Индонезии коронавирус унёс жизни почти двух тысяч человек

14:20 09.06.2020 За истекшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались 74 пациента. Такие данные минздрава страны 9 июня были сообщены в эфире телеканала IRINN. Об этом: В Иране за сутки от COVID-19 скончались 74 пациента

14:24 09.06.2020 В Греции, которая постепенно возвращается к обычной жизни после снятия карантинных мер, зафиксирован рост числа случаев заражения коронавирусом. В этой связи власти намерены усилить контроль за соблюдением профилактических мер. Читайте также: В Греции усилят контроль за профилактикой COVID-19

14:27 09.06.2020 Социальная дистанция. (сс) Acabashi

14:40 09.06.2020 На территории США за прошедшие сутки было выявлено более 17,2 тысячи новых случаев заражения корнавирусом. Об этом 9 июня сообщает университет имени Джона Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 17,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:52 09.06.2020 Три медицинских работника, у которых коронавирус выявили 9 июня, заразились из-за того, что столкнулись неадекватным поведением пациентов. Об этом рассказал журналистам председатель наблюдательного совета больницы Мака Сологашвили, сообщает Sova.news. Читайте подробнее: В Грузии в заражении медиков коронавирусом обвинили неадекватных пациентов

14:54 09.06.2020 На сегодняшний день в мире распространено шесть разновидностей коронавируса нового типа. К такому выводу пришли учёные, проанализировав структуру более 10 тысяч образцов SARS-CoV-2 из разных уголков планеты. Читайте подробнее: Учёные выявили шесть разновидностей коронавируса

15:19 09.06.2020 10−11 июня состоится межсессионная встреча по Всестороннему региональному экономическому партнёрству (ВРЭП). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Об этом: Переговоры по ВРЭП пройдут в онлайн-режиме

15:28 09.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 23 человека. Такие данные 9 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 9 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 23 человека

15:32 09.06.2020 В Румынии может быть продлён режим повышенной готовности, введенный на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Необходимость в этом видит президент Румынии Клаус Йоханнис. Подробности в материале: Глава Румынии заявил о необходимости продлить режим повышенной готовности

15:32 09.06.2020 Больницу в Лаосе покинул последний пациент, у которого ранее был подтверждён коронавирус нового типа. Об этом сообщает 9 июня лаосский минздрав. Подробности в материале: В Лаосе не осталось пациентов с подтверждённым коронавирусом

15:44 09.06.2020 За время пандемии на Украину из Польши вернулись 5% украинских трудовых мигрантов, заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: на Украину из Польши вернулись 5% мигрантов

15:46 09.06.2020 В Грузии разработали правила проведения Единых национальных экзаменов, которые должны защитить детей от заражения коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба минобразования страны. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Грузии назвали условия проведения единых экзаменов

15:47 09.06.2020 Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Белоруссии за прошедшие сутки возросло на 812 и превысило 50 тысяч. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Читайте также: В Белоруссии количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 50 тыс

15:48 09.06.2020 Итальянский город Бергамо более других в мире пострадал от пандемии корнавируса, так как потерял 670 человек из 120 тыс. жителей. Об этом заявил мэр города Джорджо Гори на пресс-конференции для иностранных журналистов. Читайте подробнее: Глава Бергамо назвал свой город наиболее пострадавшим от пандемии

15:53 09.06.2020 На территории Албании за минувшие сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом, что является наибольшим показателем за все время эпидемии. Об этом 9 июня сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

16:20 09.06.2020 Организация «Врачи без границ» открыла два центра по лечению COVID-19 в Мексике.

16:25 09.06.2020 Внешнеторговый оборот Латвии из-за последствий пандемии коронавируса в апреле составил 1,92 млрд евро, что на 21,3% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет 9 июня портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Подробности в материале: Внешнеторговый оборот Латвии в апреле рухнул на 21,3%

16:30 09.06.2020 Круги для обозначения социально дистанции в парке Сан-Франциско. (сс) LuisVilla

16:41 09.06.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на один. Об этом 9 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC). Читайте подробнее: В Латвии за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

17:10 09.06.2020 Заседания правительства Латвии и после отмены режима ЧС будут проходить в удалённом режиме. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщили 9 июня в бюро премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша. В сообщении говорится, что коронавирус в стране не побеждён, а поэтому нужно продолжить проводить заседания правительства в удалённом режиме. Читайте также: В Латвии сообщили, в каком режиме будут проходить заседания правительства

17:14 09.06.2020 Минздрав Латвии представил на рассмотрение правительства страны проект смягчения условий работы для ресторанов и других заведений общественного питания после отмены режима ЧС в стране. Об этом пишет 9 июня портал Diena.lv. Об этом: В Латвии могут смягчить требования к обслуживанию в ресторанах

17:48 09.06.2020 Глава МЧС Армении Феликс Цолакян заявил, что более 30 сотрудников ведомства заразились коронавирусом.

17:56 09.06.2020 В Нидерландах за последние сутки зафиксировано 164 новых случая заражения коронавирусом, 15 пациентов с COVID-19 скончались, сообщает национальный институт здравоохранения. Об этом: В Нидерландах за сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусом

17:58 09.06.2020 В Киргизии за сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три среди медицинских работников. Читайте также: В Киргизии выявили еще 23 заразившихся коронавирусом, один зараженный умер

18:14 09.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за последние сутки увеличилось на 218, достигнув отметки 10 025, сообщает 9 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны. По данным ведомства, за тот же период скончались от COVID-19 12 человек, а всего жертвами эпидемии стали 365 жителей Молдавии. Читайте также: В Молдавии заразились коронавирусом более 10 тыс. человек

18:34 09.06.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 3239 случая заражения, 157 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, трое из них — сегодня. 1658 пациентов уже излечились. Об этом: В Северной Македонии выявлено 87 новых случаев COVID-19 за сутки

18:59 09.06.2020 Во Франции начали открываться музеи. Фото: russian.news.cn

19:02 09.06.2020 Знаменитая парижская достопримечательность откроется для посетителей с 25 июня. Об этом: Стала известна дата открытия Эйфелевой башни для посетителей

19:05 09.06.2020 По данным навечер вторника, в Италииумерли34 043человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на79(днём ранее — на65). Выздоровели168 646человек, за день этот показатель увеличился на2062(днем ранее — на747). Об этом: Коронавирус в Италии: за день выздоровели две тысячи человек

19:11 09.06.2020 Введение общенационального карантина в Италии в марте 2020 года позволило сохранить 600 тысяч жизней, заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.Распространение коронавируса в Италии заметно сократилось благодаря тому, что большинство граждан выполняли установленные правила, добавил он. Подробности в материале: Власти Италии: общенациональный карантин спас 600 тысяч жизней

19:17 09.06.2020 Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что до 41% населения всего мира могут являться бессимптомными носителями коронавируса, но при этом неизвестно, какое число из них может являться разносчиком вируса для других.

19:27 09.06.2020 Количество жертв эпидемии коронавируса выросло в Британии за сутки ещё на 286 человек, дойдя до общего количества в 40 883 умерших, сообщает 9 июня минздрав страны. По данным ведомства, за тот же период количество зараженных увеличилось на 1387, а их общее число составило 289 140. Читайте также: В Британии от COVID-19 умерли ещё 286 человек

19:47 09.06.2020 В Свердловской области не снимают ряд ограничительных мер по коронавирусу по примеру Москвы из-за того, что у субъектов РФ разные ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram. Губернатору пожаловались, что в Москве сняли почти все «коронавирусные» запреты, а в Свердловской области — нет. «Неужели у нас ситуация хуже, чем в Москве?» — спросил подписчик. Куйвашев ответил: в данной ситуации на столицу ориентироваться не стоит, ведь там приняли удар от пандемии COVID-19 раньше и принимали более жёсткие меры. В Свердловской области же действуют, опираясь на объективные показатели по эпидемиологической обстановке. «Мы постоянно вели и ведем консультации с врачами, эпидемиологами», — написал глава региона. Об этом: Свердловский губернатор сказал, почему не снимает запреты вслед за Москвой

20:28 09.06.2020 С 15 июня граждане Италии вновь смогут посещать Грецию, все ограничения будут сняты, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министров иностранных дел двух стран Никоса Дендиоса и Луиджи Ди Майо.В свою очередь власти Австрии сообщили о том, что ограничения на въезд для граждан Италии будут сняты 16 июня. Об этом: Греция и Австрия отменяют ограничения на въезд для граждан Италии

20:33 09.06.2020 В первом квартале 2020 года работодатели Италии продлили 2,72 миллиона трудовых контрактов, сообщили в министерстве труда.Это на 10,4% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Особенно острой проблема стала в марте, когда число продленных контрактов сократилось в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 36,8%.Эксперты предполагают, что показатели второго квартала будут еще менее оптимистичными, ведь общенациональный карантин был введен в Италии только в середине марта. Об этом: Предприятия Италии стали нанимать на 10% меньше работников

20:35 09.06.2020 В Турции за последние сутки зафиксировано 993 новых случая заражения коронавирусом, скончались 18 пациентов с СOVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом: В Турции за сутки выявлено около тысячи инфицированных коронавирусом

20:42 09.06.2020 Во вторник римский Пантеон был вновь открыт для посетителей.Местные СМИ отмечают, что у входа в музей наблюдаются очереди (о которых ничего не сообщалось при открытии Музеев Ватикана или галереи Уффици).Как и в случае с другими музеями страны, установлен ряд ограничительных мер: число посетителей должно быть ограничено, и они должны соблюдать меры санитарной безопасности, в первую очередь — сохранять дистанцию между собой. Об этом: Римский Пантеон открыли для посетителей

21:13 09.06.2020 Вид на римский Пантеон. Фото с веб-камеры.

22:01 09.06.2020 В период с 14 по 16 июня в ряде городов и районов страны будут ужесточены санитарные меры, гражданам можно будет покидать дома только при наличии специального разрешения от МВД. Читайте также: В Азербайджане ужесточили карантинные меры в связи с угрозой коронавируса

22:05 09.06.2020 Во Франции музеи начали открываться для посетителей

22:10 09.06.2020 В Италии за сутки выявлено 283 новых случая заражения коронавирусом, скончались 79 пациентов с COVID-19, сообщили в департаменте гражданской обороны страны. Читайте подробнее: В Италии за сутки выявлено 283 случая заражения коронавирусом

23:33 09.06.2020 По мнению израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обратного пути в карантинные ограничения нет и восстанавливать эти меры не имеет смысла. Все, что можно, как он считает, сделать на данном этапе, учитывая отмечающийся рост числа заразившихся, это приостановить отмену ограничений, а не вводить обратно уже отмененные. Читайте подробнее: Власти Израиля спорят о возвращении карантина

23:33 09.06.2020 Чем мытье овощей и фруктов в эпоху коронавируса отличается от обычного, рассказывают «Вести» (Израиль). Испугавшись зловещих коронавирусных легенд, распространяемых недобросовестными СМИ, некоторые особо мнительные персоны начали мыть овощи и фрукты с мылом или моющими средствами. Израильские медики предупреждают, что такой способ может стать причиной тошноты, рвоты, поноса и других проблем, вызванных попаданием несмытого мыла в организм. Об этом: Израипьские медики рассказали, как мыть фрукты, чтобы не заразиться

23:43 09.06.2020 В мире за сутки зарегистрировано 108 918 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 3539 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: число выявленных заражённых SARS-CoV-2 в мире превысило 7 миллионов

23:55 09.06.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за последние сутки увеличилось на 315 и составило 8191, сообщает 9 июня оперштаб при правительстве страны. По их данным, за последние 24 часа в стране умерли от COVID-19 еще пять человек, поэтому общее число летальных исходов дошло до 98. Читайте также: В Азербайджане число зараженных коронавирусом достигло 8191

23:57 09.06.2020 За все время эпидемии в ЮАР были проведены 968 070 тестирований на SARS-CoV-2. Число выявленных случаев COVID-19 и проведенных тестов является рекордным среди стран Африки. Читайте подробнее: В ЮАР от COVID-19 скончались 1162 человека

00:29 10.06.2020 Правительство Омана решило ввести режим карантина еще в четырех регионах из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении Верховного комитета страны. Читайте также: Оман вводит режим карантина в четырех регионах из-за коронавируса

00:54 10.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу увеличилось на 4040 и достигло 203 736, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения. Читайте далее: В Перу зарегистрировали более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом

00:55 10.06.2020 Власти Турции отменяют большую часть ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передаёт 9 июня телеканал NTV со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Читайте подробнее: В Турции снимают большую часть ограничений, введённых из-за коронавируса

01:05 10.06.2020 Решение возобновить с 12 июня внутреннее авиасообщение в Тунисе приняли власти страны, 9 июня сообщается на сайте тунисского министерства транспорта и логистики. Читайте далее: В Тунисе объявили дату возобновления внутренних перелетов

01:06 10.06.2020 В Словакии с 10 июня отменяется общенациональный карантин, введённый в марте в связи с угрозой распространения нового коронавируса. По решению, принятому ранее правительством республики, действие ограничений прекращаются с 07:00 по местному времени. Подробности в материале: Словакия отменяет карантин, введённый из-за коронавируса

01:11 10.06.2020 При сотрудничестве с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) средства будут распределены USAID по следующим направлениям: лечение уже выявленных случаев, предотвращение распространения инфекции в медицинских учреждениях, координация во время кризиса, участие общества в разрешении кризисов. Читайте подробнее: США выделили Македонии 450 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

01:14 10.06.2020 В воскресенье, 7 июня, правительство Косово ввело новые, облегченные меры по борьбе с эпидемией, что вызвало опасения относительно возможности нового всплеска эпидемии. Об этом: В Косово за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

01:30 10.06.2020 Власти Марокко 9 июня приняли решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного из-за коронавирусной инфекции, до 10 июля. Об этом сообщает информационный портал 360. Читайте подробнее: В Марокко чрезвычайное санитарное положение продлили до 10 июля

01:35 10.06.2020 Помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа запросили власти столицы Аргентины у ряда стран, в том числе и России, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов на брифинге. Подробности в материале: В столице Аргентины запросили у РФ помощь в борьбе с пандемией

02:05 10.06.2020 Авиакомпания American Airlines ожидает в июле увеличения объема пассажирских авиаперевозок и планирует возобновить полёты 141 самолёта, ранее поставленного на прикол из-за пандемии нового коронавируса. Об этом 9 июня сообщает информационное агентство Bloomberg. Подробности в материале: American Airlines вернёт на авиалинии 141 самолёт

02:46 10.06.2020 В Бразилии за прошедшие сутки скончались 1272 человека от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Подробности в материале: В Бразилии снова за сутки скончались более тысячи человек от COVID-19

02:48 10.06.2020 142 759 случаев заражения новым коронавирусом подтверждено в Чили после получения положительных результатов анализов 3913 пациентов, 9 июня сообщается на сайте министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Чили число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 140 тысяч

02:52 10.06.2020 Традиционный музыкальный рок-фестиваль Lollapalooza, уже почти 30 лет проходящий в чикагском Грант-парке в конце июля, был отменён властями Чикаго в связи с угрозой нового коронавируса. Об этом 9 июня со ссылкой на мэра Лори Лайтфут сообщает телекомпания CNN. Подробности в материале: Музыкальный фестиваль Lollapalooza отменили в Чикаго из-за коронавируса

03:10 10.06.2020 Власти Соединенных Штатов и Канады могут оставить закрытыми границы между государствами из-за ситуации с коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации. Читайте также: США и Канада могут оставить границы закрытыми до середины июля

03:44 10.06.2020 В Мексике за прошедшие сутки 596 человек скончались от болезней, вызванных новым коронавирусом, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: В Мексике за сутки почти 600 человек умерли от COVID-19

05:02 10.06.2020 В Аргентине за последние сутки зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом — 1141. Об этом 10 июня сообщает министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: В Аргентине поставлен антирекорд по суточному заражению коронавирусом

05:39 10.06.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее увеличилось до 11 902, из них 50 — новые, 10 июня сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Читайте подробнее: В Южной Корее за сутки выявили 50 новых случаев заражения SARS-CoV-2

06:45 10.06.2020 Госсекретарь по социальным вопросам Гаити Эммануэль Кантав скончался после заражения коронавирусом нового типа, заявил госсекретарь республики Эдди Джексон Алексис на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Госсекретарь по соцвопросам Гаити умер от осложнений COVID-19

06:59 10.06.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 318 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха. Читайте также: В Германии за сутки выявили 318 зараженных коронавирусом

07:10 10.06.2020 Несколько случаев заражения новым коронавирусом выявлено среди военнослужащих национальной гвардии США, которые охраняли порядок в ходе протестов и беспорядков в Вашингтоне. Читайте также: В США несколько бойцов нацгвардии заразились коронавирусом в ходе протестов

07:12 10.06.2020 За прошедшие сутки в Китае не выявлено ни одного локального, но подтверждено три «импортных» случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Читайте также: Власти Китая отчитались по COVID-19 в Гонконге, Макао и на Тайване

07:12 10.06.2020 В китайской провинции Хубэй за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 10 июня агентство Синьхуа. Читайте также: В китайском Хубэе не выявлено новых случаев COVID-19

07:13 10.06.2020 Около 520 тыс. учеников первых, вторых и третьих классов начальных школ Пекина возобновят учебу с 16 июня, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа. Читайте также: Учащиеся начальных классов Пекина возвращаются на учебу

07:16 10.06.2020 После заседания кабинета Латвии 9 июня премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что с 10 июня жизнь в Латвии возвратиться в почти нормальное русло. Читайте также: В Латвии 10 июня завершается режим ЧС

07:17 10.06.2020 О прохождении пика пандемии правительство Таджикистана сможет уверенностью сказать только в том случае, если в стране будет проводиться больше тестов на коронавирус. Подробности в материале: В ВОЗ усомнились в точности официальных данных по COVID в Таджикистане

07:20 10.06.2020 В некоторых штатах США за последние две недели резко увеличилось число пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которым потребовалась госпитализация. Об этом 9 июня сообщает газета The Washington Post. Подробности в материале: В ряде штатов США резко подскочило число тяжёлых больных с COVID-19

07:45 10.06.2020 71 строчку в рейтинге безопасности занимает Казахстан, 108 — Киргизия, 121 — Узбекистан, 131 — Туркмения. Читайте также: Таджикистан занял 124 место из 200 возможных по безопасности от COVID-19

07:48 10.06.2020 В Индии за прошедшие сутки выявили 9985 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения. Об этом: В Индии число случаев COVID-19 превысило 275 тыс

08:01 10.06.2020 На этой неделе миллионы шведов наконец-то получат долгожданную прибавку в кошелек, а именно — пособие в связи с пандемией коронавирусной инфекцией. Так шведское правительство намерено увеличить потребительский спрос своего населения. Об этом 9 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Подробности в материале: В Швеции начнут выплаты пособий гражданам в связи с коронавирусом

08:10 10.06.2020 По состоянию на 9 июня количество летальных случаев с COVID-19 составляет 4 717 человек. Еще 23 пациента погибли за последние 24 часа. В то же время растет количество новых выявленных инфицированных. В ходе очередной ежедневной пресс-конференции государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл был вынужден признать, что замедления темпов пандемии в стране не наблюдается. Об этом 9 июня сообщила шведская газета Fria Tider. Читайте подробнее: Госэпидемиолог Швеции о коронавирусе: «Замедления не наблюдается»

08:16 10.06.2020 Три активных случая заражения коронавирусом и ещё пять его носителей без симптомов выявлено в Китае за истекшие 24 часа. Об этом 10 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Читайте также: В Китае за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

08:18 10.06.2020 Центральное статистическое бюро Нидерландов сообщило, что предприниматели страны в мае более оптимистично оценивали будущее своего дела, чем в предыдущем месяце. Подробности в материале: В Нидерландах констатировали снижение пессимизма после коронакризиса

08:24 10.06.2020 До 60% из почти 1000 загадочных смертей в штате Кано на севере Нигерии, вероятно, были вызваны COVID-19. Подробности в материале: Загадочные смерти на севере Нигерии могут быть вызваны COVID-19 — минздрав

08:34 10.06.2020 9 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 74 иранца скончались от коронавируса (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей в стране достигло 8425. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: 74 иранца с COVID-19 скончались за последние 24 часа

08:44 10.06.2020 Новый план проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, учитывающий пандемию коронавируса, Международный олимпийский комитет (МОК) планирует подготовить к сентябрю. Об этом 10 июня сообщает телеканал NHK. Подробности в материале: План проведения Олимпиады в Токио подготовят к сентябрю

08:45 10.06.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Аргентины за прошедшие сутки увеличилось на 1 141 и превысило 24 тысячи. Об этом 10 июня сообщает минздрав страны. Читайте также: Количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в Аргентине превысило 24 тысячи

08:45 10.06.2020 В Таджикистане мечети в ближайшее время могут возобновить свою работу. Читайте также: Мечети в Таджикистане скоро могут открыть для посещения

08:48 10.06.2020 В мае 2020 года численность занятого населения в Южной Кореи сократилась на 392 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны. Об этом: Уровень безработицы в Южной Корее в мае составил 4,5%

08:53 10.06.2020 Общее количество выявленных на территории Перу случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 4 040 и превысило 203 тысячи. Об этом 10 июня сообщает минздрав страны. Читайте также: В Перу за сутки выявили более 4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:00 10.06.2020 8 июня правительство Венесуэлы заявило, что рейс с гуманитарной помощью для пациентов, больных COVID-19, прибыл из Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 июня. Читайте подробнее: Венесуэла: из Ирана прибыл рейс с медпомощью для пациентов с COVID-19

09:03 10.06.2020 Первый с начала эпидемии нового коронавируса в Китае пассажирский авиарейс, вылетевший из столицы китайской провинции Хубэй города Уханя, приземлился в Пекине, сообщает агентство Синьхуа. Читайте также: В Пекине приземлился первый рейс из Хубэя с начала эпидемии COVID-19

09:05 10.06.2020 В городе Эчжоу центральной китайской провинции Хубэй проведут общегородские тесты на коронавирус среди местных жителей с 11 по 17 июня. Читайте также: В городе близ китайского Уханя стартует массовое тестирование на COVID-19

09:10 10.06.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом: Президент Киргизии пожелал Пашиняну быстрее излечиться от коронавируса

09:11 10.06.2020 В Киргизии за сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, половина из них — в столице республики. В числе заразившихся оказались еще шесть медиков. Читайте подробнее: Еще два человека умерли от коронавируса в Киргизии. Итого — 26

09:15 10.06.2020 Директор Национального центра по контролю заболеваний Грузии, врач-иммунолог Амиран Гамкрелидзе 9 июня призвал грузинские телеканалы донести до населения сообщение, что опасность распространения коронавируса сохранилась. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Подробности в материале: Врач призвал телеканалы Грузии напомнить об опасности коронавируса

09:18 10.06.2020 Решение об открытии уличных магазинов, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса, в связи со смягчением карантинных мер безопасности приняли власти крупнейшего в Бразили мегаполиса — Сан-Паулу. Об этом 10 июня сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на мэра города Бруну Коваса. Читайте подробнее: Власти Сан-Паулу разрешили с 10 июня открывать магазины

09:21 10.06.2020 В Грузии выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Новые данные были опубликованы 10 июня на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

09:25 10.06.2020 9 июня министр иностранных дел Южной Кореи приняла участие в видеоконференции глав МИД семи стран, в ходе которой стороны обсудили вопросы укрепления международного сотрудничества и взаимопомощи с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Читайте подробнее: Главы МИД семи стран обсудили сотрудничество в борьбе с кризисом

09:34 10.06.2020 Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Германии за истекшие сутки увеличилось на 318 и стало составлять 184 861 случай. Об этом 10 июня сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: В Германии общее число зараженных SARS-CoV-2 достигло 184861

10:18 10.06.2020 Ученые Испании работают над десятью проектами вакцин против коронавируса. Об этом 10 июня заявил министр науки и инноваций королевства Педро Дуке, сообщает ТАСС. Читайте также: В Испании работают над десятью вакцинами против коронавируса

10:21 10.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4547, сообщили 10 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте также: Число выявленных заражений коронавирусом в Узбекистане превысило 4,5 тыс

10:21 10.06.2020 На территории 14 штатов США темпы увеличения количества новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом резко выросли. Об этом 10 июня сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты. Подробности в материале: В 14 штатах США резко увеличилось число зараженных SARS-CoV-2 — WP

10:27 10.06.2020 Министр здравоохранения ЮАР Цвели Мхизе заявил, что работа кубинских врачей, привлеченных для борьбы со вспышкой коронавируса, обойдется стране в $14 млн. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: минздрав ЮАР обнародовал стоимость услуг врачей с Кубы

10:36 10.06.2020 Временная администрация Риги отложила введение туристического налога до 1 января 2022 года. Об этом пишет 10 июня портал Lsm.lv. По данным журналистов, решение о введении этого налога принято депутатами распущенной Рижской думы в докризисный период. Подробности в материале: В Риге на год отложили введение туристического налога

10:39 10.06.2020 Власти Японии выплатили порядка $15 млрд мелким и средним компаниям, которые понесли финансовые потери из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Читайте также: Власти Японии выделили порядка $15 млрд малому бизнесу в качестве поддержки

10:43 10.06.2020 Единые национальные экзамены в Грузии в 2020 году, как и раньше, пройдут только один раз, и для тех, кто их пропустит из-за коронавируса, исключений сделано не будет. Такое заявление 9 июня сделала замминистра образования страны Нуну Мицкевич во время брифинга, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: В минобразования Грузии рассказали, как пройдут экзамены в стране

10:49 10.06.2020 На Украине за сутки выявили более 500 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили 525 случаев заражения коронавирусом

10:51 10.06.2020 Клинические испытания иммунного препарата, предназначенного для борьбы с новым коронавирусом, начали сингапурские ученые. Об этом 10 июня сообщается в распространенном в среду заявлении местной компании-разработчика Tychan. Подробности в материале: Ученые Сингапура начали клинические испытания препарата против SARS-CoV-2

10:57 10.06.2020 Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось более чем на 9,9 тысячи и превысило 276 тысяч человек. Это 10 июня следует из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 276 тысяч

10:58 10.06.2020 В Ираке за сутки выявили 787 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ираке за сутки выявили 787 случаев заражения коронавирусом

11:01 10.06.2020 Правительство Грузии отложило в резерв 2 млрд лари (более $650 млн) для страхования рисков, которые несет распространение коронавируса. Об этом 9 июня в интервью на телеканале «Палитраньюс» рассказала министр экономики Грузии Натия Турнава. Подробности в материале: Угроза коронавируса: правительство Грузии отложило в резерв более $650 млн

11:11 10.06.2020 После того как 25 мая в США во время задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, улицы и скверы многих городов страны стали местом столкновений с сотрудниками правоохранительных органов и массовых беспорядков. Акции протестов в США уже перекинулись в Европу. Одной из первых стран, граждане которой столкнулись с мародерством и насилием на улицах своих городов, стала Швеция, где, по крайней мере, уже в двух городах были зафиксированы массовые беспорядки. Теперь в полиции Швеции заявляют, что силы правопорядка намерены более жестко реагировать на происходящее, так как протестующие не соблюдают меры по инфекционному контролю на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Подробности в материале: В полиции Швеции пообещали ограничить проведение протестов на фоне пандемии

11:12 10.06.2020 В центре Мальмё, третьем по величине городе Швеции, состоялась акция протеста Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Участники митинга выражали поддержку американским протестующим, которые устроили акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими. Протест в Мальмё прошел мирно. Сведений о столкновениях с полицией не поступало. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Об этом: В Швеции прошла очередная акция протеста Black Lives Matter

11:28 10.06.2020 За минувшие сутки на территории Эстонии были выявлены 11 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 1958. Об этом 10 июня сообщает департамент здоровья страны. Читайте также: В Эстонии за сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом

11:32 10.06.2020 Почти у 200 из 44 тыс. жителей Японии выявлены антитела к коронавирусу нового типа. Результаты соответствующего исследования обнародовала компания SoftBank Group Corp, передаёт телеканал NHK. Читайте также: В Японии на антитела к коронавирусу проверили 44 тыс. человек

11:33 10.06.2020 Агентство общественного здравоохранения Швеции ожидает, что с 13 июня все регионы страны смогут протестировать всех граждан с симптомами COVID-19. Однако проведение широкомасштабного тестирования требует выделения средств для организации процесса, что и было сделано. Теперь центральные власти Швеции и представители регионов не могут договорить о порядке распределения данных финансовых средств. Об этом 9 июня сообщило шведское издание SVT Nyeheter. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Швеции проходят переговоры о проведении тестирования

11:36 10.06.2020 В мае 2020 года дилеры Tesla в Китае смогли продать 11 095 электрических седанов Tesla Model 3, что почти в три раза больше продаж апреля текущего года, когда объем составил 3635 экземпляров. Об этом сообщает Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA).

11:45 10.06.2020 Больше остальных секторов экономики в Грузии пострадали туризм и сельское хозяйство. Такое 10 июня заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария на встрече с фермерами в селе Никози края Шида-Картли, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Читайте также: Тузим и сельское хозяйство в Грузии пострадали из-за коронавируса — Гахария

12:04 10.06.2020 Двухнедельного карантина удалось избежать актеру Тому Крузу, прилетевшему в Лондон за несколько часов до вступления в силу новых распоряжений правительства Великобритании, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналисты британской газеты The Sun. Читайте подробнее: Том Круз прибыл в Лондон до введения карантина

12:12 10.06.2020 Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов перешел в режим самоизоляции перед запланированной поездкой в Россию. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба главы республики. Читайте также: Президент Южной Осетии перешел на удаленный режим работы

12:15 10.06.2020 Во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, огромное количество людей в Швеции поспешили в организации и компании, которые помогают уволенным найти новую работу. Число людей, обратившихся за помощью в поисках работы, увеличилось в разы. Об этом 10 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Эффект коронавируса: в Швеции тысячи людей ищут новую работу

12:25 10.06.2020 Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией на Африканском континенте в настоящее время превысило 200 тысяч. Это 10 июня следует из данных регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте подробнее: Общее количество зараженных SARS-CoV-2 в Африке превысило 200 тысяч

12:30 10.06.2020 В течение последних двух недель (26 мая — 9 июня) в Южной Корее зафиксировали 86 завозных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемиями. Читайте подробнее: В Южной Корее растет число завозных случаев заражения коронавирусом

12:32 10.06.2020 Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стремительно ворвалась в жизни многих людей и кардинально их изменила. В общественных местах многие соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальной защиты. Национальные системы здравоохранения многих стран были поставлены в чрезвычайное состояние, когда медики боролись за жизни каждого пациента, у которого был диагностирован COVID-19. Но не стоит забывать, что все это время политики принимали решения, важные решение, которые в буквальном смысле влияли на жизни людей. После того как пандемия пошла на спад в Швеции, свою работу возобновил Риксдаг. На своем первом заседании парламентарии сразу же принялись обсуждать состояние медицины, работу ответственных служб и многие проблемы, где власти, а точнее правительство страны, возглавляемое Социал-демократами, не смогли себя проявить на должном уровне. Об этом 10 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: Премьер-министр Швеции: «Кризис создает исторические возможности»

12:32 10.06.2020 Рекордное число пациентов, попавших из-за коронавирусной инфекции в больницы американского штата Техас, зафиксировано второй день подряд. Об этом сообщает газета Texas Tribune. По данным местных властей на 8 июня, в больницах было 1935 пациентов с COVID-19. На следующий день их стало 2056. До этого максимум госпитализаций зафиксировали 5 мая, тогда в больницах находились 1888 человек. Читайте также: В Техасе второй день подряд фиксируют пик госпитализаций с COVID-19

12:50 10.06.2020 Переговоры о посещении Грузии туристов из Израиля были отложены. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства. Об этом: Грузия и Израиль отложили переговоры об открытии туризма

12:52 10.06.2020 За истекшие сутки на территории Индонезии было выявлено свыше 1,2 тысячи зараженных коронавирусом в результате чего их общее число перевалило за 34 тысячи. Об этом 10 июня сообщает индонезийский минздрав. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили свыше 1,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

12:59 10.06.2020 Измененную в связи с пандемией коронавируса программу юбилейного 100-го сезона объявил оргкомитет Зальцбургского фестиваля. Программа опубликована на официальном сайте мероприятия. Читайте также: Оргкомитет Зальцбургского фестиваля изменил программу

13:06 10.06.2020 Коэффициент заражения коронавирусом в Дании, где сняли многие ограничения, введенные в период пандемии, растет. Об этом 10 июня со ссылкой на новый отчет Национального совета здравоохранения Дании сообщила шведская газета Expressen. Читайте подробнее: В Дании резко вырос уровень заражения коронавирусом — Expressen

13:08 10.06.2020 Расходы на министерство обороны Грузии в проекте измененного бюджета на 2020 год сокращены на 75 млн лари (почти $25 млн). Об этом 10 июня журналистам рассказал председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили. Читайте также: Расходы министерства обороны Грузии предложили сократить на $25 млн

13:14 10.06.2020 Вторая волна коронавируса будет, и об этом говорится давно, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, населению Грузии, как и жителям других стран, придется привыкать жить в новых условиях и соблюдать обязательные требования. Читайте также: Грузинский инфекционист: вторая волна коронавируса будет

13:18 10.06.2020 Протест медсестер из-за отсутствия средств защиты. Санта-Моника, США. (сс) Marcywinograd

13:30 10.06.2020 В этом году в Грузии необходимо подготовиться к второй волне распространения коронавируса. Об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 10 июня на встрече с фермерами в селе Никози края Шида-Картли, сообщает грузинское агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: Грузии нужно подготовиться ко второй волне коронавируса — Гахария

13:42 10.06.2020 За неношение медицинской маски в общественных местах в Таджикистане теперь будут штрафовать суммы, эквивалентные 780−1935 рублям. Подробности в материале: В Таджикистане ввели штраф за нарушение масочного режима

13:42 10.06.2020 Европейская комиссия (ЕК) планирует обнародовать рекомендацию для стран ЕС по постепенному открытию внешних границ, заявил 10 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом: ЕК обнародует рекомендацию по открытию внешних границ с 1 июля

13:43 10.06.2020 В 2020 году ВВП Италии снизится на 11,3%, в 2021 году произойдет частичное восстановление — рост составит 7,7%, с таким прогнозом выступили эксперты Организации ЕС по взаимодействию и развитию. При этом, если случится вторая волна эпидемии (за которой последуют новые ограничения экономической деятельности), снижение ВВП в 2020 году может достичь 14%, а рост в 2021 году составить лишь 5,3%, полагают в организации. При таком сценарии госдолг Италии (составлявший в 2019 году чуть менее 135% ВВП) в 2020 году вырастет не до 160%, а сразу до 170% ВВП, а в 2021 году сможет снизиться лишь до 165,5% ВВП, отметили также эксперты. Подробности в материале: ВВП Италии снизится на 11−14% — эксперты Евросоюза

13:48 10.06.2020 Родственники погибших заражённых коронавирусом в Бергамо подали первые 50 жалоб в городскую прокуратуру, предполагается, что в ближайшие дни будет подано еще 150 аналогичных исков. Истцы в своих комментариях отмечают, что требуют полного расследования ситуации с распространением коронавируса в регионе, что они хотят «правды и справедливости» и не обвиняют на нынешнем этапе никого конкретно. Косвенным образом, однако, они обвиняют правительство Италии: в своих исках родственники погибших требуют выяснить, почему карантин в регионе был введен не 23 февраля, сразу после подтверждения первых случаев распространения вируса, а лишь 8 марта, и почему в течение этих 15 дней власти не сообщали гражданам, что тем не стоит вести обычный образ жизни, и потворствовали тем самым распространению инфекции. По официальным данным, в марте 2020 года уровень смертности в северных провинциях Италии в сравнении с показателями 2019 года вырос вдвое, в провинции Бергамо — в 5,5 раза. Об этом: Жители Бергамо оспорят в суде слишком позднее введение карантина

13:52 10.06.2020 В Таджикистане вводят штрафы за распространение неточной и недостоверной информации в СМИ о пандемии коронавируса. Об этом: За фейки о коронавирусе в Таджикистане решили штрафовать

13:54 10.06.2020 В Таджикистане решили бороться с умышленным распространением инфекционных заболеваний Читайте также: За умышленное распространение инфекции в Таджикистане грозит тюрьма

14:00 10.06.2020 За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 684 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав. Об этом: В Афганистане за сутки выявили 684 случая заражения SARS-CoV-2

14:08 10.06.2020 Дезинформационные кампании в отношении стран Евросоюза проходили в период пандемии с участием России и КНР. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространённом 10 июля в Брюсселе. Читайте подробнее: Еврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию

14:11 10.06.2020 За истекшие сутки на территории Румынии были выявлены 196 новых зараженных коронавирусом и теперь их общее число достигло 20 945. Об этом 10 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Об этом: В Румынии за сутки выявили 196 случаев заражения SARS-CoV-2

14:19 10.06.2020 Для ликвидации последствий пандемии коронавирусной инфекции, которая стала беспрецедентной по скорости распространения и по трудности борьбы с её последствиями, потребовалась мобилизация всего общества. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Подробности в материале: Посол Китая назвал методы эффективной борьбы с коронавирусом

14:21 10.06.2020 В Южной Корее определили четыре фактора, которые приводят к случаям заболевания коронавируса в тяжелой форме. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники. Об этом: В Южной Корее определили факторы, связанные с тяжелым течением COVID-19

14:23 10.06.2020 За сутки на территории Ирана от COVID-19 скончался 81 пациент, что является относительным приростом такого рода смертей. Об этом 10 июня сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN. Об этом: В Иране за сутки от COVID-19 скончались более 80 пациентов

14:31 10.06.2020 Товарищеский матч между английскими футбольными клубами «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» был отменён за несколько минут до начала. из-за того, что у главного тренера «Сток Сити» Майкла О’Нила был выявлен коронавирус. Об этом: Матч МЮ отменён за несколько минут до начала из-за коронавируса

14:40 10.06.2020 Решение о снятии пограничного контроля на авиарейсах, который был введен из-за пандемии коронавируса, с соседними с Германией странами с 15 июня приняли немецкие власти. Об этом 10 июня сообщил на брифинге глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. Читайте подробнее: Власти Германии с 15 июня снимут пограничный контроль с соседними странами

14:40 10.06.2020 Ограничения на поездки в страны, не входящие в Европейский союз и Шенгенскую зону, в Германии продлены до 31 августа. Такое решение сегодня, 10 июня, приняло федеральное правительство ФРГ. Об этом сообщается на сайте МИД Германии. Читайте также: Власти Германии продлили ограничения на поездки за пределы ЕС

14:51 10.06.2020 За истекшие 24 часа на территории Швейцарии было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения. Читайте также: В Швейцарии за сутки выявили 23 случая заражения SARS-CoV-2

14:53 10.06.2020 Папа Римский Франциск призвал руководство различных стран защитить детей от трудовой эксплуатации, широко распространённой в условиях пандемии коронавируса. Об этом понтифик заявил на традиционной всеобщей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане «Дети — это будущее человеческой семьи», — заявил он. Читайте также: Папа Римский призвал защитить детей от эксплуатации в пандемию

14:59 10.06.2020 В Кении выявили еще 127 случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число подтвержденных случаев заражения достигло 2989. Подробности в материале: В Кении за сутки выявили 127 случаев заражения коронавирусом

15:02 10.06.2020 За минувшие сутки на территории США было выявлено более 11 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили более 11 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

15:05 10.06.2020 Суд может заставить президента Украины Владимира Зеленского и его окружение заплатить штраф за визит в кафе. Об этом: Зеленского могут оштрафовать на $1,2 тыс

15:13 10.06.2020 С начала пандемии заражение коронавирусной инфекцией в Киргизии диагностировали у 82 беременных, рожениц и новорожденных детей. Читайте также: В Киргизии коронавирус выявили у 82 беременных, рожениц и новорожденных

15:17 10.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 78 человек. Такие данные 10 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 10 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Об этом: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 78 человек

15:17 10.06.2020 Первым фильмом, который выйдет в широкий прокат после пандемии коронавируса, станет романтическая комедия «Галерея разбитых сердец». Об этом сообщили журналисты издания Variety. Читайте также: В США выйдет в прокат романтическая комедия с Селеной Гомес

15:26 10.06.2020 Клинические испытания трёх вакцин от коронавируса могут летом вступить в завершающую стадию в США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. В июле запланированы испытания вакцины компании Moderna, в августе — вакцины, которую разработали вместе с Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca, а в сентябре — препарата Johnson & Johnson. Об этом: В США испытания вакцин от коронавируса могут летом подойти к финалу

15:27 10.06.2020 Граждане Венгрии и Хорватии уже в скором времени смогут свободно пересекать границу между двумя государствами. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Читайте подробнее: В Венгрии анонсировали открытие границы с Хорватией

15:29 10.06.2020 Правительство Литвы сегодня, 10 июня, на своём заседании приняло решение о снятии режима карантина по стране с 17 июня. Читайте подробнее: В Литве прекращают режим карантина

15:31 10.06.2020 За минувшие сутки в Бельгии COVID-19 умерло 10 пациентов в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 9 629. Об этом 10 июня сообщает бельгийский минздрав. Читайте также: В Бельгии за сутки от COVID-19 скончались 10 пациентов

15:43 10.06.2020 Ещё на четырех фермах по разведению норок в Нидерландах был выявлен коронавирус, в результате чего всех зараженных животных планируется умертвить. Об этом 10 июня сообщает издание Dutch News со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Каролу Схаутен. Читайте также: В Нидерландах ещё на четырех фермах с норками обнаружили SARS-CoV-2

15:51 10.06.2020 Австрия ослабляет ранее введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции карантинные ограничения и с 16 июня вновь открывает свою границу с сильно пострадавшей от COVID-19 Италией. Об этом сегодня, 10 июня, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Александр Шалленберг, сообщает The Local. Подробности в материале: Австрия открывает границу с Италией

15:53 10.06.2020 За минувшие сутки на территории Белоруссии был выявлен 801 подтверждённый случай заражения коронавирусом и теперь их общее число достигло 51 066. Об этом 10 июня сообщает белорусского минздрава. Читайте подробнее: В Белоруссии за сутки выявили 801 случай заражения SARS-CoV-2

16:02 10.06.2020 Российские и китайские военные медики делятся опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня, 10 июня, состоялась видеоконференция, в ходе которой стороны провели консультации по вопросам профилактики, лечения и ликвидации медицинских последствий, вызванных COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Читайте подробнее: Военные медики из России и Китая обсудили методы лечения COVID-19

16:05 10.06.2020 В Грузии дистанционное обучение может быть возобновлено, если в стране начнется вторая волна заражений коронавирусом. Об этом 10 июня журналистам сказал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Общественное телевидение». Читайте подробнее: В Грузии не исключили возвращения к дистанционному обучению осенью

16:06 10.06.2020 Переболевшие COVID-19 люди могут сохранять иммунитет к коронавирусу от шести месяцев до года. Об этом заявила директор департамента общественного здравоохранения и окружающей среды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Нейра в интервью El Economista Infosalus. Читайте подробнее: В ВОЗ предположили, сколько действует иммунитет к коронавирусу

16:15 10.06.2020 Европейские исследователи опережают коллег из США в продвижении к разработке вакцины против коронавируса, заявил член правления Всемирной организации здравоохранения, советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди. Особые надежды возлагаются на совместные разработки исследователей Оксфордского университета и их коллег из итальянской Помеции, вероятно, именно эти разработки будут реализованы быстрее остальных, полагает Риччарди. Подробности в материале: Представитель ВОЗ: вакцина от коронавируса появится в ЕС раньше, чем в США

16:17 10.06.2020 80% заразившихся коронавирусом жителей северных регионов Италии «встретили» вирус в собственной семье, заявил член правления Всемирной организации здравоохранения, советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди. Власти приняли необходимые меры безопасности для предотвращения распространения вируса в домах престарелых и иных подобных учреждениях, но в отношении семей аналогичных мер не принималось, отметил он. Читайте также: 80% заражений коронавирусом на севере Италии произошли внутри семей

16:18 10.06.2020 Внешние границы Евросоюза начнут открываться после 1 июля 2020 года, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Он отметил, что к этому периоду должно закончиться открытие внутренних границ между странами-членами Евросоюза, внешние границы начнут открываться немедленно после этого. Читайте также: Еврокомиссия: внешние границы ЕС будут открывать постепенно

16:40 10.06.2020 Иммунитет к коронавирусной инфекции у переболевших COVID-19 может сохраняться от шести месяцев до года, заявила глава департамента общественного здравоохранения и окружающей среды ВОЗ Мария Нейра. Читайте также: ВОЗ: иммунитет к SARS-CoV-2 сохраняется не более года

16:40 10.06.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на три. Об этом 10 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC). Читайте подробнее: В Латвии за сутки выявили три случая заражения коронавирусом

16:50 10.06.2020 Также крупнейшая в мире сеть кофеен заявила, что в ближайшие 18 месяцев закроет около 400 магазинов в Северной и Южной Америке. Заявление уже вызвало снижение котировок Starbucks на премаркете Уолл-стрит примерно на 2%. Читайте также: Starbucks ожидает снижения прибыли на $2,2 млрд

17:10 10.06.2020 В Нидерландах за сутки выявлено 184 новых случая заражения коронавирусом, скончались 11 пациентов с COVID-19, сообщает национальный институт здравоохранения. Об этом: В Нидерландах за сутки выявлено 184 случая заражения коронавирусом

17:36 10.06.2020 Израиль отложил возобновление авиасообщения с Грузией, которое планировалось с 1 июля, и произошло это из-за резкого ухудшения эпидситуации в самом Израиле. Читайте также: Израиль отложил возобновление авиасообщения с Грузией — премьер

17:51 10.06.2020 После того, как медицинские круги Сербии и Черногории обменивались сомнениями по поводу статистики, количества тестов и методики подсчета выздоровевших от COVID-19, на сайте института общественного здравоохранения Сербии со статистикой пропала колонка с данными о выздоровевших.

18:18 10.06.2020 В Госдуме назвали полным бредом утверждения ЕК о том, что Россия или Китай вели дезинформационные кампании в разгар пандемии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Подробности в материале: В Госдуме объяснили обвинения ЕК о дезинформации о пандемии

18:42 10.06.2020 Третий пакет мер по поддержке итальянской экономики может обойтись в 8−10 млрд евро, передает Adnkronos со ссылкой на осведомленные источники в правительстве. Это в очередной раз увеличит дефицит бюджета, но предполагается, что согласование со стороны властей ЕС будет получено, ведь ранее они фактически разрешили странам-членам ЕС наращивать дефицит, если средства идут на преодоление последствий кризиса. Заместитель министра экономики и финансов Лаура Кастелли фактически подтвердила изданию, что в правительстве готовят декрет, предполагающий значительные расходы — по ее словам, незамедлительного вливания средств требуют такие отрасли, как малый бизнес, туризм и сельское хозяйство. Подробности в материале: Власти Италии намерены выделить еще 10 млрд евро на поддержку экономики

18:44 10.06.2020 Совет регионов Италии утвердил временные правила посещения театров, кинотеатров и цирков.В закрытых пространствах все посетители должны будут находиться в масках. Минимальная дистанция между зрителями — метр (не распространяется только на членов одной семьи), между артистами и зрителями — 2 метра. Максимальная численность посетителей развлекательных мероприятий в закрытых пространствах — 200 человек, на открытых — 1000 человек.Театры и кинотеатры Италии будут вновь открыты 15 июня. Об этом: Посещать театры и кинотеатры в Италии можно будет только в масках

18:50 10.06.2020 По данным навечер среды, в Италииумерли34 114человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на71(днём ранее — на79). Выздоровели169 939человек, за день этот показатель увеличился на1293(днем ранее — на2062). Число подтвержденных носителей увеличилось на202(днем ранее — на283). Читайте также: Коронавирус в Италии: за сутки выявлено лишь 200 новых случаев

18:52 10.06.2020 «Мы ожидаем, что к 6 июля все наши заводы в США будут работать по схемам до COVID», — заявил в ходе веб-презентации представитель Ford Джим Фарли. Подробности в материале: Ford обещает восстановить уровень производства к началу июля

19:49 10.06.2020 В Италии за последние сутки выявлено 202 новых случая заражения коронавирусом, скончался 71 пациент с COVID-19, сообщает национальная служба гражданской обороны. Подробности в материале: В Италии за сутки выявлено чуть более 200 заражённых коронавирусов

21:22 10.06.2020 Наибольшее число случаев COVID-19 среди стран континента выявлено в ЮАР (52 991). Больше всего погибших от заболевания — в Египте (1306). Читайте подробнее: Число случаев COVID-19 в Африке превысило 200000

21:33 10.06.2020 Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Сербии достигло 12 031. За минувшие сутки выявлено в стране ещё 66 случаев COVID-19 и один летальный исход. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Сербии достигло 251. Читайте также: Число случаев COVID-19 в Сербии превысило 12 тысяч

21:40 10.06.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Пакистане выросло за последние сутки на 5385, сообщает 10 июня глава правительства страны на своей странице в Twitter. С учётом этих данных общее число коронавирусных заражений составило 113 702. Читайте также: В Пакистане выявлено более 110 тыс. случаев заражения коронавирусом

22:00 10.06.2020 По мнению специалистов ВОЗ, в России проводится большое количество тестирований на заражение коронавирусом, в таких странах может наблюдаться низкая смертность от COVID-19. Читайте подробнее: ВОЗ объяснила низкую смертность от COVID-19 в России большим числом тестов

22:43 10.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ираке достигло 15 414. За сутки этот показатель вырос на 1146, количество летальных исходов среди тех, у кого была подтверждена коронавирусная инфекция, увеличилось на 34. Вылечились за сутки 383 человека. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Ираке достигло 426, число излечившихся — 6214. Об этом: В Ираке за сутки выявили свыше тысячи случаев COVID-19

22:55 10.06.2020 Во Франции за последние сутки зафиксировано 545 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 23 пациента с COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: Число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 во Франции превысило 155 тысяч

22:58 10.06.2020 Тест на коронавирус. (сс) IAEA Imagebank

23:33 10.06.2020 Число выявленных случаев COVID-19 в Греции достигло 3068. Показатель вырос на 11 за минувшие сутки, смертей среди людей с диагнозом COVID-19 не зафиксировано. Общее число летальных исходов в Греции среди пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 183. Читайте также: Минздрав Греции обновил статистику по COVID-19

23:37 10.06.2020 Принцу Бельгии предписано уплатить штраф в размере 10,4 тыс. евро. Подробности в материале: Власти Испании оштрафовали принца Бельгии за нарушение карантина

23:50 10.06.2020 Во всём мире за сутки зафиксирован 105 621 новый случай заражения коронавирусом, скончались 3629 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за день выявлено более 100 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

23:52 10.06.2020 Число случаев COVID-19 в ЮАР составляет более 25% от всех выявленных случаев заболевания в Африке. На всем континенте подтверждено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В ЮАР протестировали на COVID-19 почти миллион человек

23:53 10.06.2020 В Азербайджане умерли 102 человека с диагнозом COVID-19. Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 8530, причём за последние сутки показатель вырос на 339. Число излечившихся среди пациентов с COVID-19 в Азербайджане достигло 4720. На данный момент лечение проходят 3708 человек. Читайте подробнее: Число жертв среди пациентов с COVID-19 в Азербайджане превысило сотню

23:53 10.06.2020 Митинги в поддержку кандидатуры Трампа на президентских выборах в США начнутся в течение двух ближайших недель. Читайте также: Трамп подтвердил намерение возобновить выступления перед сторонниками

00:14 11.06.2020 В больницах Словакии не осталось пациентов с COVID-19, 101 человек с положительным тестом на коронавирус лечатся дома, так как у них нет тяжелых симптомов. Читайте также: В больницах Словакии не осталось пациентов с COVID-19

00:31 11.06.2020 Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, бывший премьер-министр и глава партии власти Зоран Заев продолжает настаивать на необходимости отмены режима ЧП и проведении выборов в ближайшее время, из-за чего изо дня в день не меняющиеся заявления политика начинают напоминать фарс. Подробности в материале: В Северной Македонии выявлено 125 новых случаев заражения коронавирусом

00:31 11.06.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1298 случаев заражения коронавирусом. 31 человек умер в результате осложнений, вызванных COVID-19. 913 пациентов уже здоровы. Читайте также: В Косово выявили 29 случаев заражения коронавирусом за сутки

00:36 11.06.2020 Главы МИД Северной Македонии и Сербии Никола Димитров и Ивица Дачич 10 июня обсудили проект Балканского мини-Шенгена, развитие двустороннего сотрудничества, процесс евроинтеграции. Однако главным вопросом стало открытие границ между двумя государствами, закрытых из-за пандемии COVID-19. Напомним, Сербия открыла границы для граждан Северной Македонии 22 мая, власти Северной Македонии рассчитывают открыть границы для граждан Сербии в середине июня. Читайте также: Северная Македония продолжит участвовать в проекте Балканского мини-Шенгена

01:07 11.06.2020 В Сомали за прошедшие сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения страны. Об этом: В Сомали выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

01:30 11.06.2020 Власти Уганды распорядились начать бесплатную раздачу медицинских масок среди населения страны для предотвращения угрозы распространения коронавируса нового типа. Читайте подробнее: В Уганде начали бесплатную раздачу масок для борьбы с COVID-19

01:37 11.06.2020 Ракетный эсминец ВМС США Kidd, на борту которого в апреле произошло заражение коронавирусом около трети экипажа, 10 июня вышел в море. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США. Подробности в материале: Ракетный эсминец ВМС США после карантина вышел в море

01:53 11.06.2020 Еще 1274 человека скончались от болезней, вызванных новым коронавирусом, за прошедшие сутки в Бразилии, сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Подробности в материале: В Бразилии число умерших с COVID-19 приблизилось к 40 тыс

02:21 11.06.2020 В США не наблюдается роста зараженных новым коронавирусом из-за расовых протестов и уличных беспорядков в стране, заявил американский вице-президент Майк Пенс в эфире телеканала Fox Business. Читайте подробнее: Пенс не заметил роста числа заболевших COVID-19 из-за протестов в США

03:07 11.06.2020 В Колумбии в июле стартует пилотный проект по восстановлению в стране внутреннего авиасообщения. Об этом 10 июня президент Колумбии Иван Дуке объявил в ходе своего выступления в Боготе, транслировавшемся на странице его администрации в Facebook. Читайте подробнее: Президент Колумбии: с июля начнём восстанавливать внутреннее авиасообщение

03:59 11.06.2020 В Голливуде с 12 июня смогут возобновить работу, остановленную из-за пандемии нового коронавируса, ведущие киностудии США. Об этом директор управления общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес Барбара Феррер сообщила 10 июня на пресс-конференции, которая транслировалась телекомпанией ABC. Подробности в материале: Голливуду разрешили с 12 июня возобновить киносъемки

04:08 11.06.2020 208 823 случая заражения новым коронавирусом подтверждены в Перу после получения положительных результатов анализов еще 5 087 пациентов, 10 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Перу выявили 5087 новых случаев заражения коронавирусом

04:22 11.06.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике возросло до 129 184, из них 4 883 — выявлены за последние сутки, 10 июня сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломиа в ходе брифинга. Об этом: В Мексике число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 129 тысяч

04:39 11.06.2020 Пособия, которые выплачивались канадским гражданам в рамках помощи в ситуации с пандемией, должны будут вернуть 190 тысяч канадцев, 10 июня передает телеканал CTV со ссылкой на налоговую службу Канады. Подробности в материале: В Канаде обязали часть граждан вернуть выплаченные им пособия — СМИ

05:35 11.06.2020 Правительство Японии предполагает перед полным снятием ограничений на въезд в страну иностранных бизнесменов на первом этапе ограничить число въезжающих до 250 человек в день. Об этом в 11 июня сообщает газета Yomiuri. Об этом: Въезд в Японию иностранных бизнесменов могут ограничить «до 250 в день»

05:54 11.06.2020 Вторая волна распространения коронавируса в мире, возможно, не появится. На это указывают проведённые в Италии исследования, сообщил 10 июня вирусолог, проректор миланского университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле Массимо Клементи. Читайте подробнее: Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса

06:28 11.06.2020 Проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году не зависит от достижений в разработке вакцины от нового коронавируса. Об этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил 11 июня в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: В Токио отвергли зависимость проведения Олимпиады от создания вакцины

06:36 11.06.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

06:39 11.06.2020 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории США превысило два миллиона. Об этом 11 июня сообщает Университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире. Об этом: В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн

06:54 11.06.2020 Число случаев выздоровления среди пациентов с заболеванием COVID-19 в Приднестровье увеличилось на 69 и составило 785, сообщает оперативный штаб республики по контролю над распространением коронавирусной инфекции. Об этом: В Приднестровье за сутки от COVID-19 вылечились почти 70 пациентов

06:57 11.06.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 555 человек, зараженных коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха. Подробности в материале: В Германии за сутки выявили 555 зараженных коронавирусом

07:11 11.06.2020 На материковой части Китая не выявлено новых локальных случаев COVID-19, сообщает 11 июня агентство Синьхуа. Читайте также: В Китае не выявлено новых локальных случаев COVID-19

07:11 11.06.2020 На материковой части Китая подтверждено 11 новых «импортных» случаев COVID-19. Читайте также: В Китае подтверждено 11 новых «импортных» случаев COVID-19

07:12 11.06.2020 Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 11 июня агентство Синьхуа. Читайте также: Китай отчитался о ситуации с COVID-19 за сутки за пределами «материка»

07:12 11.06.2020 Еще четверо переболевших COVID-19 были выписаны из госпиталей Китая за прошедшие сутки. Читайте также: COVID-19 в Китае переболели еще четыре человека

07:13 11.06.2020 Ни одного нового заболевшего COVID-19 не подтверждено в провинции Хубэй центральной части Китая за прошедшие сутки. Читайте также: В китайском Хубэе не выявлено новых случаев COVID-19

07:15 11.06.2020 В министерстве здравоохранения Албании 10 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 102 образцов в стране было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, при этом 20 пациентов были признаны излечившимися. Читайте также: Угроза коронавируса в Албании: распространение инфекции ускорилось

07:17 11.06.2020 Измерение температуры на борту самолета. (сс) N509FZ

07:24 11.06.2020 10 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 81 иранец умер от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Число погибших с COVID-19 в Иране выросло до 8506 человек

07:28 11.06.2020 Иранский экспорт продукции против COVID-19, которая начала производиться всего через несколько дней после ее вспышки в конце февраля, растет в связи с запросами из разных стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июня. Об этом: СМИ: иранский экспорт продукции против COVID-19 постоянно растет

07:30 11.06.2020 На Кубе начнут проверять на наличие коронавируса нового типа всех приезжих, когда страна откроет границы для международного туризм, заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус в эфире государственного телевидения. Читайте подробнее: На Кубе начнут проверять туристов на коронавирус

07:36 11.06.2020 В японской префектуре Окинава с 12 июня возобновятся работы по передислокации на север, в район Хэноко, авиабазы морской пехоты США «Футэмма», ранее прерванные из-за угрозы коронавируса. Об этом 11 июня сообщает агентство Кyodo. Читайте подробнее: В Японии возобновят перенос базы США на Окинаве

07:45 11.06.2020 Российские авиакомпании смогут совершать рейсы в Китай при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, сообщили 11 июня журналистам в министерстве иностранных дел КНР. Читайте подробнее: В Китае назвали условия возобновления транспортного сообщения с Россией

07:46 11.06.2020 Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что терпимость иранцев в кампании против коронавируса (COVID-19) была образцовой в сравнении с теми странами, которые не подпадали под санкции США. Читайте также: Президент Ирана высоко оценил терпимость жителей в кампании против COVID-19

07:53 11.06.2020 У участника антирасистских протестов в австралийском штате Виктория выявили коронавирус нового типа, сообщает пресс-служба органов здравоохранения штата. Читайте также: Участник антирасистских протестов в Австралии оказался заражен SARS-CoV-2

08:03 11.06.2020 Общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили увеличилось на 5 737 и составило 148 496, сообщается на сайте минздрава республики. Читайте подробнее: В Чили за сутки выявили 5737 случаев заражения коронавирусом

08:10 11.06.2020 Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 июня составил $12,3 млрд, что на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны. Подробности в материале: Экспорт товаров из Южной Кореи в начале июня вырос на 20%

08:21 11.06.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Канады за истекшие сутки возросло на 65 и стало составлять 97 125. Об этом 10 июня сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде число выявленных зараженных SARS-CoV-2 достигло 97125

08:28 11.06.2020 За минувшие утки на территории Германии было выявлено 555 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили 555 новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:29 11.06.2020 В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом, источник которых не определен, и это является признаком того, что часть жителей страны расслабились и не выполняют рекомендации минздрава. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» 10 июня сказал директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Читайте подробнее: Угроза коронавируса: жителей Грузии призвали не расслабляться

08:31 11.06.2020 В Южной Корее увеличилось число людей, переболевших коронавирусом и выразивших готовность стать донорами плазмы для разработки вакцины от вируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отраслевые источники. Об этом: В Южной Корее растёт число желающих стать донорами плазмы

08:33 11.06.2020 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил демонстрантов в «двойных стандартах» и пригрозил предъявлением обвинений в нарушении эпидемиологического законодательства страны. Об этом 11 июня сообщает радиостанция 3AW. Подробности в материале: Премьер-министр Австралии обвинил участников протестов в двойных стандартах

08:36 11.06.2020 У трети депутатов пакистанского парламента выявили коронавирусную инфекцию. Читайте также: В Пакистане заразились коронавирусом около 100 депутатов

08:49 11.06.2020 Одиннадцать новых активных случаев заражения коронавирусом и ещё четырех его носителей без симптомов выявили в Китае за минувшие сутки. Об этом 10 июня сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Читайте подробнее: В Китае выявили 11 случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки

08:52 11.06.2020 10 июня главы МИД Южной Кореи и Великобритании провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и выход Британии из ЕС. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Главы МИД Южной Кореи и Британии обсудили ряд вопросов

08:54 11.06.2020 В Грузии за все время коронавирус выявили у 97, что составляет 13% от всех зарегистрированных случаев. Об этом 10 июня сообщил на телеканале «Палитра» директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Читайте подробнее: Названо число медиков в Грузии, заразившихся коронавирусом

09:01 11.06.2020 За минувшие сутки на территории Бразилии было выявлено 32 913 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщает бразильский минздрав. Читайте также: В Бразилии число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 772 тысячи

09:24 11.06.2020 За минувшие сутки в Индии было выявлено 9 996 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщает индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи. Читайте также: В Индии за сутки выявили около 10 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

09:36 11.06.2020 В Грузии выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Данные опубликованы 11 июня на официальном сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом

09:36 11.06.2020 В Таиланде за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Таиланде за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

09:46 11.06.2020 Заражение коронавирусом нового типа было выявлено у рабочего завода KIA Motors в южнокорейском Кванмёне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города. Читайте также: Коронавирусом заразился работник завода KIA Motors в Южной Корее

09:50 11.06.2020 Власти Японии нынешним могут несколько смягчить карантинные меры безопасности на въезд в страну, ранее введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом 10 июня сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве страны. Об этом: Власти Японии могут разрешить въезд из четырех стран — Киодо

09:57 11.06.2020 Один тест на коронавирус дал положительный результат в клубах Английской премьер-лиги (АПЛ). Читайте также: В АПЛ выявили один случай заражения коронавирусом

10:00 11.06.2020 Карантинный центр из контейнеров на 1200 мест построили в Папском районе Наманганской области Узбекистана, сообщает 11 июня агентство Kun.uz. Читайте также: В Узбекистане из контейнеров построили карантинный центр

10:09 11.06.2020 Период Великой депрессии не является той моделью, с которой корректно сравнивать текущий кризис, связанный с пандемией коронавируса. Об этом заявил 10 июня глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте ФРС. Вместе с тем он признал, что США столкнулись с «сильнейшим шоком». Уровень безработицы подскочил до максимума, вероятно, за 90 лет. Конгресс США выделил около $3 трлн для борьбы с последствиями кризиса и применил «новые подходы». Читайте также: В США ожидают рекордного падения ВВП во II квартале Читайте также: Глава ФРС США назвал отличия коронакризиса от Великой депрессии

10:10 11.06.2020 За минувшие сутки коронавирусом в Узбекистане заразились 148 человек. Общее число обнаруженных случаев достигло 4695. Читайте также: В Узбекистане выявили 4695 случаев заражения коронавирусом

10:27 11.06.2020 Бывший президент Малави Джойс Банда на предвыборном митинге заявила, что в стране нет случаев заражения коронавирусом, обвинив действующее правительство в «подделке» данных. Читайте также: Экс-президент Малави: в стране нет случаев заражения коронавирусом

10:33 11.06.2020 В настоящее время в Греции из-за эпидемии коронавирусной инфекции в карантине находятся 15 тысяч человек. Об этом 10 июня сообщает телеканал Skai. Читайте подробнее: В Греции из-за пандемии SARS-CoV-2 на карантине находятся 15 тысяч человек

10:50 11.06.2020 Представители пяти стран — участниц объединения МИКТА провели видеоконференцию, в рамках которой обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Представители стран — членов МИКТА провели видеоконференцию

10:57 11.06.2020 В Германии почти половина скончавшихся пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19, приходится на постояльцев домов престарелых и инвалидов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёные из Университета Бремена. Читайте также: На дома престарелых приходится половина смертей от COVID-19 в Германии

11:16 11.06.2020 Британский автопроизводитель Bentley в 2020 году сократит около четверти рабочих мест. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Эдриан Холмарк в интервью газете Financial Times. По словам Холмарка, такие меры были предприняты для того, чтобы сэкономить на расходах после вынужденного простоя предприятия в течение почти двух месяцев из-за пандемии нового коронавируса. Читайте подробнее: Эффект коронавируса: Bentley может сократить около 25% сотрудников

11:19 11.06.2020 В качестве помощи для борьбы с распространением коронавируса в Армению из Грузии отправят медицинский персонал. Об этом 11 июня сообщил на совещании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Подробности в материале: Грузия окажет помощь Армении в борьбе с коронавирусом

11:24 11.06.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 13 558, сообщили 11 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В Казахстане выявили более 13 тыс. заражений коронавирусом

11:43 11.06.2020 Штрафами жителей Грузии, которые не носят маски в людных местах, планируется наказывать только до 15 июля. Об этом 11 июня рассказал журналистам председатель парламентского комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: В Грузии планируют штрафовать за нарушение масочного режима до 15 июля

11:44 11.06.2020 Власти Финляндии обновят 11 июня рекомендации по зарубежным поездкам своих граждан, передает телерадиокомпания YLE со ссылкой на источник в правительстве. Об этом: Власти Финляндии с 14 июня откроют границы для туристов из ряда стран

11:44 11.06.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за прошедшие 24 часа возросло на семь и стало составлять 1 965. Об этом 10 июня сообщает департамент здоровья страны. Об этом: В Эстонии за сутки выявили семь новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:56 11.06.2020 Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют сокращение темпов экономического роста Южной Кореи в 2020 году на 1,2%, сообщает KBS. Об этом: Эксперты ОЭСР предсказали падение экономики Южной Кореи на 1,2%

11:58 11.06.2020 Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в стране создадут 40 000 дополнительных больничных коек для лечения больных COVID-19. В стране выявили 657 случаев заражения коронавирусом, и ни один из них не завершился летальным исходом. Подробности в материале: Угроза коронавируса: в Уганде развернут дополнительные больничные койки

11:59 11.06.2020 Проведение музыкального фестиваля Coachella в США в нынешнем году отменено из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом 10 июня сообщается в соответствующем указе департамента здравоохранения округа Риверсайд штата Калифорния. Читайте подробнее: Музыкальный фестиваль Coachella отменен из-за пандемии

12:00 11.06.2020 В Южной Осетии были выявлены два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 11 июня сообщила агентству «Рес» замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Подробности в материале: В Южной Осетии выявили два новых случая заражения коронавирусом

12:03 11.06.2020 По данным литовского минздрава, за минувшие сутки в Литве выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим суточным приростом за июнь. Подробности в материале: В Литве выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:07 11.06.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале высмеял информацию о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах: «Прочитал в новостях, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в России статистика смертности по коронавирусу «сложная для понимания». При этом в организации предположили, что низкая смертность от коронавируса в стране может объясняться большим охватом тестирования. Вот я хоть и был в школе троечником по математике, вижу что у работников ВОЗ дела с ней обстоят еще хуже…» Читайте также: Почему низкая смертность от COVID-19 в России поставила ВОЗ в тупик?

12:11 11.06.2020 За минувшие сутки коронавирус выявили почти у 700 человек. Об этом: На Украине за сутки выявили 689 случаев заражения коронавирусом

12:12 11.06.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индонезии за прошедшие сутки выросло на 979 и превысило 35 тысяч. Об этом 10 июня сообщает индонезийский минздрав. Читайте также: В Индонезии за сутки выявили 979 случаев заражения SARS-CoV-2

12:19 11.06.2020 9 июня посол Ирана в Бразилии Хосейн Гариби заявил, что широкое воздействие COVID-19 на иранский народ не внесло никаких изменений в жестокую политику правительства США, отметив, что Трамп надеялся, что Иран сдастся в течение нескольких месяцев, однако этого не произошло. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июня. Об этом: Посол Ирана: COVID-19 никак не повлиял на политику США в отношении страны

12:30 11.06.2020 Администрации округов Швеции проинструктированы проверить, соблюдаются ли правила и ограничения, затрагивающие работу ресторанов и кафе во время пандемии коронавируса. Ранее антиинфекционный контроль оставался только за санитарно-эпидемиологическими службами. Об этом 11 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Об этом: В Швеции ужесточат надзор за соблюдением действующих ограничений

12:33 11.06.2020 В Малайзии за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом. Об этом: В Малайзии за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом

12:33 11.06.2020 Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига из-за пандемии коронавируса не видит возможностей в краткосрочной перспективе открытия границ с Калининградской областью и Белоруссией Подробности в материале: Литва не намерена открывать границу с Калининградом и Белоруссией

12:35 11.06.2020 С 13 по 15 июня замглавы МИД Южной Кореи посетит с официальным визитом Объединённые Арабские Эмираты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Подробности в материале: Замглавы МИД Южной Кореи посетит с официальным визитом ОАЭ

12:37 11.06.2020 Генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Юхан Карлсон заявил, что коронавирус попал на территорию Швецию через «ряд нескольких стран». Об этом 10 июня сообщила шведская газета Expressen. В частности, главный медик Швеции упомянул такие страны, как Великобританию, Францию, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки, Бельгию и Испанию. Об этом: Глава минздрава Швеции рассказал, как коронавирус попал в страну

12:38 11.06.2020 По словам итальянского профессора Андреа Крисанти, он как вирусолог критически относится к решению Швеции не закрывать общество и вводить жесткий карантин во время пандемии коронавируса. По словам вирусолога, данный шаг позволили бы сохранить многие жизни. Об этом 11 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Итальянский вирусолог: «Швеции нужно было вводить карантин»

12:39 11.06.2020 Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше за прошедшие сутки возросло на 553 и превысило 28 тысяч. Об этом 10 июня сообщает польский минздрав. Читайте также: В Польше за сутки выявили 553 случая заражения SARS-CoV-2

12:50 11.06.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Литвы за минувшие сутки выросло на 19 и теперь составляет 1752. Об этом 10 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19. Читайте также: В Литве количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1752

12:57 11.06.2020 В Индонезии сотни детей умерли от заболевания COVID-19. Читайте подробнее: В Индонезии обеспокоены высокой смертностью от COVID-19 среди детей

13:02 11.06.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Филиппинах за истекшие сутки возросло на 443 и стало более 24 тысяч. Об этом 10 июня сообщает минздрав страны. Об этом: На Филиппинах за сутки выявили 443 случая заражения SARS-CoV-2

13:03 11.06.2020 На одной из американских баз в Южной Корее подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации города Пхёнтэк. Об этом: На базе США в Южной Корее выявили еще один случай заражения коронавирусом

13:19 11.06.2020 По крайней мере, 1 000 стариков, заразившихся коронавирусом, ушли из жизни в домах престарелых по всей Швеции без церемонии прощания со своими родственниками на момент смерти. Такие данные содержатся в Паллиативном регистре Швеции. Об этом 11 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Угроза коронавируса: жители Швеции не могли попрощаться с родственниками

13:28 11.06.2020 Государственный долг США перед кредиторами впервые за историю данной страны превысил $26 трлн и это связано с ликвидацией преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 10 июня сообщает телекомпания CBS со ссылкой на данные американского минфина. Читайте подробнее: Государственный долг США превысил $26 трлн — CBS

13:35 11.06.2020 Правительство Польши приняло решение об открытии с 13 июля границ со странами, входящими в состав Евросоюза. Об этом 10 июня написал в своём Facebook премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Читайте также: С 13 июня Польша открывает границы со странами ЕС

13:36 11.06.2020 Полиция Алма-Аты опровергла информация о возобновлении работы блокпостов на въезде в город, сообщает 11 июня агентство «Казинформ». Читайте также: В Алма-Ате опровергли слухи о возобновлении работы блокпостов

13:37 11.06.2020 В Бахрейне за сутки выявили 469 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Бахрейне за сутки выявили 469 случаев заражения коронавирусом

13:40 11.06.2020 В Малайзии начался очередной этап ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Открылись парикмахерские. russian.news.cn

13:48 11.06.2020 Верхняя палата парламента Эфиопии согласилась продлить срок полномочий премьер-министра и его правительства, который должен был завершиться в октябре, поскольку выборы были отложены на фоне пандемии коронавируса. Подробности в материале: Срок полномочий премьер-министра Эфиопии продлили из-за пандемии

13:51 11.06.2020 Новые правила для работы гостиниц и прочих мест для приема туристов в условиях пандемии коронавируса разработали власти Аргентины. Соответствующий документ 10 июня обнародован правительством страны. Читайте также: Угроза коронавируса: в Аргентине разработали правила для работы гостиниц

13:54 11.06.2020 Пандемия коронавируса продолжается, несмотря на то, что правительства многих стран приступают к поэтапному снятию введенных ограничений по инфекционному контролю. Естественно, многие туристы задумались о заграничных поездках. Со своей стороны правительство Швеции объяснило, кто сможет рассчитывать на летний отпуск в северной стране. Об этом 11 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter. Читайте также: Угроза коронавируса: в Швеции рассказали, кто сможет посетить страну

14:02 11.06.2020 Из-за пандемии коронавируса в Южной Корее зафиксировали спад на 57,6% экспорта автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики. Подробности в материале: Экспорт автомобилей из Южной Кореи в мае сократился почти на 58%

14:04 11.06.2020 Группа добровольцев в Сьерра-Леоне с помощью мегафонов информирует рыбацкие сообщества страны об опасности заражения коронавирусом. Подобные меры принимались в Сьерра-Леоне во время эпидемии Эболы. Читайте также: В Сьерра-Леоне волонтеры оповещают сообщества о пандемии коронавируса

14:12 11.06.2020 Заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у 52-летнего жителя Пекина. Таких случаев в столице КНР не было 56 дней, сообщил 11 июня на пресс-конференции заместитель главы администрации района Сичэн Мяо Цзяньхун. Подробности в материале: В Пекине впервые за 56 дней выявили носителя коронавируса

14:14 11.06.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Ирана за сутки возросло более чем на 2,2 тысячи и превысило 180 тысяч. Об этом 10 июня сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN. Об этом: В Иране за сутки выявили более 2,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:17 11.06.2020 Для исследования эффективности вакцины против коронавирусной инфекции вместо обезьян можно использовать сирийских хомячков. С таким предложением выступили биологи из Германии под руководством профессора Свободного университета Берлина Николауса Остерридера. Читайте подробнее: Названо самое подходящее животное для испытаний вакцины от COVID-19

14:19 11.06.2020 Около половины граждан Италии уже решили, куда отправятся в отпуск летом 2020 года, еще 25% граждан намерены принять решение в ближайшее время, и лишь четверть населения намерена воздержаться от отпуска из-за эпидемии и ее экономических последствий, таковы данные исследования YouTrend. При этом значительная часть опрошенных отметили, что будут с гораздо большей, чем в прежние годы, тщательностью подходить к вопросу о санитарно-гигиенической безопасности. 66% тех, кто намерен отправиться в отпуск, собираются провести его на море, еще 22% — на горных курортах страны, сообщили также социологи. Читайте также: Жители Италии не намерены отказываться от летнего отпуска — исследование

14:20 11.06.2020 Количество рабочих часов на итальянских предприятиях в первом квартале 2020 года снизилось на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat. Наиболее значительным снижение оказалось в сфере производства (на 8,9%) и строительства (на 9,9%), в то время как в сфере услуг — на 7,3%, а в сельском хозяйстве — лишь на 2,4%. Предполагается, что по итогам второго квартала снижение по этому показателю будет гораздо более существенным, ведь общенациональный карантин был введен в Италии лишь в середине марта 2020 года. Читайте также: В первом квартале года граждане Италии работали на 7,5% меньше

14:22 11.06.2020 В первые четыре месяца 2020 года смертность в домах престарелых в Милане в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросла почти в 2,5 раза — с 9% до 22%, сообщили местные власти. Статистики проанализировали данные по 162 заведениям региона, в которых на 1 января 2020 года находились около 16 тысяч человек. Ранее в национальной службе статистики Istat сообщили, что на пике эпидемии коронавируса (в марте 2020 года) смертность в северных регионах Италии выросла вдвое. Читайте также: Смертность в миланских домах престарелых выросла в 2,5 раза

14:24 11.06.2020 В апреле 2020 года объем производства промышленной продукции в Италии снизился на 42,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat. Апрель был единственным месяцем, который от начала до конца прошел в Италии в условиях общенационального карантина. Читайте подробнее: В период карантина объем промышленного производства в Италии упал на 42%

14:26 11.06.2020 Общее количество умерших от COVID-19 на территории Бельгии за прошедшие сутки возросло на 16 стало составлять 9 636. Об этом 10 июня сообщает бельгийский минздрав. Об этом: В Бельгии число умерших от COVID-19 достигло 9636

14:35 11.06.2020 Свыше 900 пациентов скончались на территории США за прошедшие сутки от COVID-19. Об этом 10 июня сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США от COVID-19 за стуки скончались более 900 пациентов

14:39 11.06.2020 Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига связывает резкий скачок числа заражений SARS-Cov-2 с отменой ограничений и стремлением людей возместить двухмесячную самоизоляцию на массовых мероприятиях и праздниках. Читайте также: Глава минздрава Литвы назвал причину роста заболеваемости COVID-19

14:44 11.06.2020 Европейская комиссия рекомендовала снять внутренний пограничный контроль к 15 июня, говорится 11 июня в сообщении ЕК. Читайте подробнее: Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС открыть внутренние границы к 15 июня

14:49 11.06.2020 За последние сутки на территории Белоруссии было выявлено 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в результате чего их общее число достигло 51 816. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба белорусского минздрава. Читайте также: В Белоруссии за сутки выявили 750 случаев заражения SARS-CoV-2

14:51 11.06.2020 Отмена ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса в Грузии, была сделана своевременно, но если население не будет соблюдать определенных правил, что ситуация может обостриться. Читайте подробнее: Эпидемиолог: Отмена ограничений в Грузии была сделана своевременно

14:57 11.06.2020 Директор Африканского регионального бюро ВОЗ Матшидисо Моэти заявила, что пандемия все больше затрагивает африканский континент. Об этом: Коронавирус все больше распространяется в Африке — ВОЗ

15:03 11.06.2020 Действие комендантского часа, который был введен в Египте в связи с пандемией коронавируса, продлено до конца июня, однако его длительность сокращена на 1 час. Об этом 10 июня сообщил на пресс-конференции министр информации страны Усама Хайкаль. Читайте подробнее: Власти Египта продлили комендантский час в стране

15:03 11.06.2020 Четыре случая коронавируса с неустановленным источником заражения содержат большой риск и могут вызвать повторный эпидвзрыв, заявил на заседании правительства Грузии 11 июня премьер-министр Георгий Гахария. Подробности в материале: В Грузии опасаются повторной вспышки коронавируса

15:31 11.06.2020 С 15 июня границы Финляндии будут открыты для граждан шести стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии. Туристам из названных государств не придется соблюдать карантин в течение 14 дней. Однако граждане из России и Швеции по-прежнему будут соблюдать все установленные рестриктивные меры. Об этом 11 июня сообщило финское издание Svenska Yle. Подробности в материале: Финляндия снимет ограничения на въезд, но не для граждан России и Швеции

15:45 11.06.2020 Представители министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии совместно со своими коллегами из Национальнлого института здравоохранения и социального обеспечения заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции стабильная. Активного роста числа новых заражений не наблюдается. Об этом 11 июня сообщило финское издание Svenska Yle. Подробности в материале: Ситуация с коронавирусом в Финляндии стабильная — минздрав

15:49 11.06.2020 Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 19 человек. Такие данные 11 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 11 июня сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте подробнее: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 19 человек

15:53 11.06.2020 На выпускные в школах Латвии до 30 июня включительно могут собраться не более 300 человек на открытом воздухе, и 100 в закрытом помещении. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил начальник департамента надзора за качеством образования страны Юрис Зиварт в ходе пресс-конференции. Об этом: Количество гостей на школьных выпускных в Латвии ограничат

15:54 11.06.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что второй волны коронавируса в стране не будет, однако обсудил с представителями минздрава страны готовность к ней.

15:56 11.06.2020 За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на два. Об этом 11 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC). Читайте подробнее: В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

16:11 11.06.2020 За последние сутки в Киргизии выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе среди медиков — 10 случаев. Читайте подробнее: В Киргизии выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Всего — 2129‬

16:20 11.06.2020 Минэкономики Латвии прогнозирует рост экспорта товаров и услуг до 2023 года (до 22 млрд евро). Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил глава аналитической службы минэкономики Янис Салминьш на заседании комиссии Сейма (парламента) по долгосрочному развитию. «Согласно плану восстановления экономики, мы рассчитываем на рост экспорта в размере 7% ежегодно» — сказал Салминьш. Читайте также: В Латвии рассчитывают на рост экспорта товаров — минэкономики

16:31 11.06.2020 Пандемия коронавируса сократила ввоз в Латвию наличных денег. Об этом 11 июня заявила глава Службы финансовой полиции (FID) Илзе Знотиня в интервью журналистам программы Латвийского телевидения «Утренняя Панорама». По ее словам, по оценкам службы в страну поступало до 400 млн евро наличных в год. Об этом: В Латвии предложили усилить контроль за ввозом наличных денег

16:32 11.06.2020 Правительство Грузии и все его ведомства находятся в режиме постоянной связи с соседними странами, и фактически уже определили, какая помощь требуется охваченной коронавирусом Армении. Подробности в материале: В Грузии уже выяснили, какая помощь нужна Армении — премьер

16:33 11.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом преодолело в Нидерландах отметку в 48 тыс. человек, сообщает 11 июня Национальный институт здравоохранения (RIVM). Всего в стране зарегистрирован 48 251 случай заражения SARS-CoV-2. Читайте также: В Нидерландах число зараженных коронавирусом перевалило за 48 тысяч

16:36 11.06.2020 Все граждане Грузии в случае проявления у них каких-либо признаков ОРВИ должны обращаться в медучреждения и проходить тестирование на коронавирус по технологии ПЦР. Об этом на рабочей встрече с представителями минздрава 11 июня заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Читайте подробнее: Граждан Грузии в случае любых симптомов ОРВИ призвали делать ПЦР-тесты

16:46 11.06.2020 В Грузии коронавирусом заразились еще три человека, санитарки Тбилисской республиканской больницы, где проходят лечение больные COVID-19 пациенты. Три новых случая были подтверждены в результате лабораторных исследований 11 июня. Об этом журналистам сообщил директор больницы Леван Гофодзе. Читайте также: В Грузии коронавирусом заразились три санитарки республиканской больницы

16:52 11.06.2020 В Малайзии открылись парикмахерские. Фото: russian.news.cn

17:00 11.06.2020 «Я думаю, что этот список будет расширяться. Возможно, не каждый день, но, по крайней мере, от недели к неделе», — сообщила комиссар ЕС по внутренним делам Юлва Йоханссон. Подробности в материале: Еврокомиссия пообещала составить список «безопасных стран»

17:05 11.06.2020 Доклад о готовности белоруской системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии с учётом особенностей поведения официального Минска в условиях распространения коронавируса принял 11 июня Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Доклад о состоянии медучреждений представил министр здравоохранения Владимир Караник. Заслушивая его, Лукашенко обратил внимание на возможность второй волны пандемии. «Да, пока не совсем это ясно, понятно и прочее. Но если вторая волна, то наш путь — это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства», — заявил руководитель постсоветской республики. Читайте подробнее: Минздрав Белоруссии доложил о перспективе второй волны коронавируса

17:19 11.06.2020 Почти 3,6 млн рублей выделят в Архангельской области на стимулирующие выплаты водителям скорой помощи. Читайте также: Более 3 млн рублей получат водители скорой помощи в Архангельской области

17:24 11.06.2020 96% граждан Черногории осведомлены о коронавирусе, говорится в исследовании Ipsos. Процент людей, которые боятся заразиться снизился с 81% в марте до 56% в конце мая. Читайте подробнее: Половина граждан черногории боится коронавируса, треть согласна на вакцину

17:30 11.06.2020 С начала эпидемии COVID-19 в США заявки на пособие по безработице подали более 44 миллионов американцев. Пик пришелся на неделю 3 — 9 мая, когда число заявок составило 24,9 млн. Читайте также: Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона

17:53 11.06.2020 В Таджикистане 36% от всех выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на медицинских работников. Читайте также: ООН указал на беззащитность таджикских врачей перед коронавирусом

17:57 11.06.2020 В Великобритании за последние сутки выявлено 1266 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 151 пациент с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства страны. Об этом: В Великобритании за сутки выявлено 1266 случаев заражения SARS-CoV-2

18:16 11.06.2020 Пожилой итальянец в медицинской маске. (сс) tomaskju

18:25 11.06.2020 Количество случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников Гватемалы достигло 225. По данным гватемальского минздрава, никто из заражённых коронавирусом медиков не умер. Общее количество выявленных случаев COVID-19 в Гватемале достигло 8221, летальных исходов среди этой категории пациентов 316, число излечившихся — 1504. Читайте также: Сотни врачей в Гватемале пострадали от COVID-19

18:33 11.06.2020 Европейская комиссия подготовила список стран, из которых уже с 1 июля можно будет въезжать на территорию ЕС с целью туризма. Читайте подробнее: Россия не попала в список стран, с которыми ЕС открывает границы с 1 июля

19:05 11.06.2020 Власти Боливии намерены с 14 июня закрыть город Кобиха в северной части страны из-за вспышки коронавируса, сообщил 11 июня губернатор департамента Пандо в эфире телеканала Unitel. Город с населением более 50 тыс. человек будет закрыт, туда будут направлены бригады врачей. По предварительным данным, выявлено 130 случаев заражения и еще 300 подозрений на коронавирус. Читайте также: В Боливии из-за вспышки коронавируса закроют крупный город Кобиха

19:07 11.06.2020 По данным навечер четверга, в Италииумерли34 167человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на53(днём ранее — на71). Выздоровели171 338человек, за день этот показатель увеличился на1399(днем ранее — на1293). Подробности в материале: Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 30 тысяч

19:14 11.06.2020 С 12 июня жители Бергамо смогут пройти тест на коронавирус бесплатно, заявил мэр города Джорно Гори.Мэрия уже получила 50 тысяч тестов, закупить их помогли частные инвесторы, а также администрация региона Бергамо. На первом этапе бесплатные тесты смогут пройти граждане трудоспособного возраста (от 18 до 64), в дальнейшем возрастной диапазон будет расширен.По данным национальной службы статистики, на пике эпидемии в Италии (в марте 2020 года) смертность в северных регионах страны выросла вдвое, в Бергамо — в 5,5 раза. Подробности в материале: Тесты на коронавирус для жителей Бергамо станут бесплатными

19:19 11.06.2020 В Греции за прошедшие сутки зарегистрированы 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 11 июня Национальная организация общественного здравоохранения. С учетом этих данных, всего в стране выявлены 3088 случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Греции заражены коронавирусом 3088 человек

19:29 11.06.2020 Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний, к настоящему моменту на континенте от COVID-19 умерли 5692 человека. Вылечили от заболевания 95 781 пациента. Читайте подробнее: В Африке подтвердили более 210000 случаев COVID-19

20:07 11.06.2020 Передвижной центр тестирования COVID-19 в ЮАР. Фото: Russian.news.cn

20:41 11.06.2020 В Турции за сутки зафиксировано 987 новых случяев выявления коронавируса.

20:48 11.06.2020 В Турции за последние сутки выявлено 987 новых случае заражения коронавирусом, скончались ещё 17 пациентов с СOVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Об этом: В Турции за сутки выявлено 987 случаев заражения коронавирусом

21:00 11.06.2020 Итальянские суды могут возобновить работу 30 июня, соответствующую инициативу поддержала комиссия по вопросам юстиции Сената Италии.Вопрос будет рассмотрен на общем заседании Сената в ближайшие дни. Работа итальянских судов была прекращена из-за общенационального карантина в конце марта 2020 года. Подробности в материале: Итальянские суды возобновляют работу после трехмесячного перерыва

21:04 11.06.2020 С 12 июня продажа алкоголя навынос в ресторанах и барах Палермо должна будет заканчиваться не позднее 20 часов и начинаться не ранее 8 часов, соответствующее распоряжение подписал мэр города Леолука Орландо. Тем же постановлением установлено, что рестораны, пиццерии и пабы должны закрываться не позднее 1:30 ночи, штраф за нарушение может составить от 500 до 5000 евро. На нынешнем этапе борьбы с эпидемией следует думать о здоровье, а проведение времени в ночных барах и круглосуточное распитие алкогольных напитков никак этому не способствуют, отметил мэр в своем комментарии. Подробности в материале: Мэр Палермо запретил продажу алкоголя навынос после 20 часов

21:41 11.06.2020 Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Италии к настоящему моменту составляет 236 142, общее число погибших от заболевания возросло до 34 167 человек. Подробности в материале: В Италии за сутки выявили 379 случаев COVID-19

21:59 11.06.2020 Введённый на фоне пандемии режим чрезвычайного положения в Армении будет продлён, сообщил 11 июня журналистам премьер-министр страны Никол Пашинян. Продление ожидается ещё на один месяц. Соответствующее решение будет принято завтра, 12 июня, правительством Армении на экстренном совещании. Читайте подробнее: Премьер-министр Армении анонсировал продление режима ЧП

22:03 11.06.2020 Тест на коронавирус. Фото: Mos.ru

22:32 11.06.2020 За 24 часа в Пакистане зарегистрировано 5834 новых случая COVID-19, максимальное суточное число случаев за весь период эпидемии. Общее число случаев коронавирусной инфекции в стране на данный момент составляет 119 536. Подробности в материале: В Пакистане зафиксировали рекордное число случаев COVID-19

22:50 11.06.2020 11 июня в Пакистане было зафиксировано рекордное суточное число случаев COVID-19. Общее число случаев заболевания в стране составляет 119 536, умерли от болезни 2356 человек. Читайте также: Премьер-министр Пакистана заявил, что полного карантина не будет

22:59 11.06.2020 В Израиле за последние сутки выявлено 214 новых инфицированных коронавирусом, их общее число возросло до 18 569 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. Об этом: Число умерших пациентов с COVID-19 в Израиле достигло 300 человек

23:26 11.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Албании достигло 1385. За минувшие сутки в стране инфицированных SARS-CoV-2 прибавилось, по официальным данным, на 44. Такой суточной статистики в Албании ещё не отмечалось. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Албании достигло 35, причём за минувшие сутки умер один человек — житель города Люшня. Читайте подробнее: Названо количество случаев COVID-19 в Албании

00:19 12.06.2020 Более 128 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за последние сутки, говорится 11 июня в материалах Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ сообщила о 128 тыс. новых случаях коронавирусом в мире

00:48 12.06.2020 В канадской провинции Онтарио впервые с конца марта за сутки зафиксировали рекордно низкое число зараженных коронавирусом нового типа, передает телеканал CTV. Об этом: В провинции Онтарио в Канаде выявили рекордно низкое число случаев COVID-19

01:29 12.06.2020 45 082 случаев заражения новым коронавирусом подтверждено в Эквадоре после получения положительных результатов анализов на SARS-CoV-2 еще от 642 пациентов, 11 июня сообщает эквадорское министерство здравоохранения. Читайте подробнее: В Эквадоре число случаев заражения коронавирусом превысило 45 тысяч

01:41 12.06.2020 Более 20 млн тестов на коронавирус SARS-CoV-2 проведено на территории США, заявил генеральный хирург страны Джером Адамс 11 июня в ходе выступления на круглом столе в Техасе с участием американского президента Дональда Трампа. Подробности в материале: В США назвали число проведенных в стране тестов на коронавирус

02:55 12.06.2020 Сумму в $44 млн на разработку вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 предложили добавить в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год американские сенаторы, 11 июня сообщается на сайте комитета по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса. Читайте также: В США предложили добавить в военный бюджет $44 млн на вакцину от SARS-CoV-2

03:34 12.06.2020 В Бразилии за прошедшие сутки скончались 1239 человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Читайте подробнее: В Бразилии число жертв осложнений COVID-19 превысило 40 тыс

04:06 12.06.2020 Власти Японии намерены продлить запрет на въезд в страну еще на месяц в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает газета Yomimuri. Об этом: В Японии продлят запрет на въезд в страну из-за пандемии COVID-19

04:33 12.06.2020 В Канаде за прошедшие сутки выявили 405 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба канадского минздрава. Читайте также: В Канаде выявили 405 зараженных коронавирусом за сутки

04:37 12.06.2020 На материковой части Китая подтверждено шесть новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа людей, случаев заболевания COVID-19 в Китае, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, достигло 1803 человек с начала эпидемии. Читайте далее: В Китае подтверждено шесть «импортных» случаев COVID-19 за сутки

04:43 12.06.2020 Из госпиталей Китая было выписано еще четыре переболевших COVID-19 пациента за прошедшие сутки. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 65 человек продолжают получать лечение от опасной инфекции в госпиталях Китая. В общей сложности 78 365 пациентов были вылечены из выписаны из больниц страны. Читайте далее: Еще четыре человека благополучно переболели COVID-19 в Китае

04:51 12.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 5965 и составило 214 788, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Перу зарегистрировали еще почти 6000 новых случаев заражения SARS-CoV-2

05:01 12.06.2020 Порядок в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) можно навести при помощи Национальной гвардии США, заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. Читайте также: Трамп назвал способ наведения порядка в Сиэтле

05:32 12.06.2020 В Мексике за прошедшие сутки выявили 4790 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: В Мексике за сутки выявили 4790 случаев заражения коронавирусом

05:54 12.06.2020 После подтверждения еще 56 случаев заражения новым коронавирусом в Южной Корее их общее число увеличилось до 12 003, сообщается на сайте организации центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Читайте также: В Южной Корее число выявленных заражений коронавирусом превысило 12 тысяч

05:56 12.06.2020 Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено в общей сложности 1107 случаев инфицирования за все время эпидемии. Из них четыре оказались смертельными, выздоровели 1055 человек. В САР Макао выявлено 45 заболевших, все они благополучно выздоровели. На Тайване выявлено 443 случая заболевания, включая семь смертельных. В общей сложности 431 человек выздоровел и был выписан из больниц. Читайте далее: Обнародованы свежие данные по COVID-19 за пределами материковой части КНР

06:38 12.06.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 268 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института Роберта Коха. Об этом: В Германии за сутки выявили 258 зараженных коронавирусом

07:02 12.06.2020 В Японии из-за коронавируса памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине капитуляции во Второй мировой войне, пройдут в сокращенном формате. Об этом 12 июня сообщает агентство Kyodo. Читайте подробнее: Годовщину капитуляции в войне отметят в Японии в сокращённом формате

07:27 12.06.2020 Власти Великобритании ведут переговоры с крупнейшими частными банками и финансовыми компаниями о возможном повышении налогов для богатейших подданных королевства, передаёт 11 июня агентство Reuters. Читайте также: Великобритания может повысить налоги для богатых подданных — СМИ

07:38 12.06.2020 В Индии за прошедшие сутки выявили 10 956 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Читайте также: В Индии за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных коронавирусом

07:39 12.06.2020 В странах со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса, может возобновиться рост использования детского труда, говорится в совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Читайте подробнее: В ООН опасаются роста использования детского труда из-за коронавируса

07:46 12.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Киргизии возросло до 2166, из них 37 — зарегистрированы за последние сутки, 12 июня сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Киргизии за сутки зафиксировали 37 случаев заражения коронавирусом

07:53 12.06.2020 11 июня иранский комитет по борьбе с COVID-19 на заседании, которое проходило в присутствии президента страны Хасана Рухани, рассмотрел возможность возобновления работы экспертных выставок, библиотек, кафе, а также туристических поездок в Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте также: Комитет Ирана по борьбе с COVID-19 рассмотрел возможность поездок в страну

08:05 12.06.2020 В Чили за сутки зарегистрировали еще 5596 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а их общее число с начала пандемии составило 154 092. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. Читайте подробнее: Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Чили превысило 150 тысяч

08:27 12.06.2020 Розыгрыш Лиги чемпионов нынешнего сезона будет закончен в рамках формата «Финала восьми» в Лиссабоне. Об этом 11 июня сообщает Sky Sport Italia. Читайте также: Лига чемпионов будет закончена в Лиссабоне в рамках «Финала восьми»

08:28 12.06.2020 В Шанхае выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19 и ни одного локального. По данным муниципальной комиссии здравоохранения, из общего числа заболевших пятеро — пакистанцы, прибывшие в город 2 июня через международный аэропорт «Пудун». У них появились симптомы во время нахождения в обсерваторе. Читайте далее: Шанхае подтверждено пять новых «импортных» случаев COVID-19

10:17 12.06.2020 В украинской столице было выявлено 35 случаев заражения коронавирусом, «связанных с заведениями общественного питания», заявил 11 июня глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии украинскому изданию «Сегодня». Подробности в материале: В Киеве выявили 35 случаев заражения SARS-CoV-2 в заведениях общепита

10:18 12.06.2020 На территории страны с 15 июня отменяется комендантский час и ряд ограничительных мер, но сохраняется режим чрезвычайного положения. Читайте подробнее: Власти Таиланда объявили дату отмены комендантского часа в стране

10:28 12.06.2020 На Украине за сутки коронавирус подтвердили у 683 человек, сообщили 12 июня в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: На Украине коронавирус выявили еще у 683 человек — минздрав

10:32 12.06.2020 11 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 78 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 8584. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: 78 иранцев с COVID-19 скончались за последние 24 часа

11:13 12.06.2020 Девять новых случаев заражения коронавирусом было выявлено в Грузии за последние сутки, сообщила на традиционном утреннем брифинге медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Подробности в материале: В Грузии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:19 12.06.2020 Количество погибших среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом превысило 5,8 тыс. человек. Об этом: В Африке подтверждено более 215 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

12:35 12.06.2020 В Приднестровье еще у семи человек подтвердили заражение коронавирусом, сообщили 12 июня в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Подробности в материале: В Приднестровье коронавирус подтвердили еще у семи человек

12:35 12.06.2020 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон смягчил карантинные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом: В Австралии разрешат посещать спортивные и развлекательные мероприятия

12:38 12.06.2020 Новый симптом, связанный с коронавирусной инфекцией и заболеваниями поджелудочной железы, обнаружили ученые из Великобритании. Их исследование 12 июня обнародовано в журнале Gastroenterology. Читайте также: Ученые обнаружили новый симптом, который связан с SARS-CoV-2

12:38 12.06.2020 В Египте за сутки выявили 1 тыс. 442 случая заражения коронавирусом. Об этом: В Египте за сутки выявили порядка 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

13:22 12.06.2020 В связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом на фоне открытия экономики правительство Грузии решило усилить контроль за соблюдением гражданами правил поведения в местах массового скопления, транспорте и ресторанах. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующее решение было принято на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое 12 июня состоялось в формате видеоконференции. Об этом: Правительство Грузии усилит контроль в местах скопления людей

13:37 12.06.2020 Опрос о том, какие страны после пандемии коронавирусной инфекции являются наиболее безопасными для туристических поездок, провели 12 июня специалисты компании OneTwoTrip. Читайте подробнее: Туристы определили, в какие страны они не боятся ехать после пандемии

13:42 12.06.2020 Грузия узаконила штрафы за нарушение правил ношения масок на закрытых пространствах. Соответствующий проект поправок в Кодекс административных правонарушений парламент Грузии утвердил в третьем чтении на пленарном заседании 12 июня. Об этом: Грузия узаконила штрафы за нарушение правил ношения масок

13:48 12.06.2020 Предполагается, что ткань будет включать частицы серебра, убивающего вирусы. Подробности в материале: Во Франции начали осуществление программы по разработке антивирусной ткани

13:56 12.06.2020 Снятие карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, в отношении отдельных отраслей с сохранением некоторых мер ограничительного характера может сыграть свою роль, так как в Италии, где распространение пандемии SARS-CoV-2 удалось остановить, это сработало. Об этом 12 июня рассказал профессор кафедры молекулярной медицины университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти, его слова приводит РБК. Подробности в материале: Вирусолог из Италии дал оценку снятия в России карантинных мер

14:07 12.06.2020 Трое гражданок Украины, прибывших в Польшу несколько дней назад и поселившихся с женщиной, у которой позже диагностировали COVID-19, сбежали с карантина. Об этом 11 июня сообщает Wiadomosci.dziennik.pl со ссылкой на представителя полиции города Вольштын Войцеха Адамчика. Читайте также: В Польше три гражданки Украины сбежали с карантина по COVID-19

14:13 12.06.2020 У остальных членов семьи президента Украины, в том числе и у него самого, результат тестирования на коронавирус отрицательный. Об этом: У супруги Зеленского подтверждено заражение коронавирусом

14:39 12.06.2020 В Белоруссии на текущий момент коронавирус выявили у 52 520 человек, сообщили 12 июня в пресс-службе Министерства здравоохранения. Об этом: В Белоруссии коронавирус подтвердили более, чем у 52,5 тысяч человек

14:59 12.06.2020 У супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены выявлен коронавирус. Читайте подробнее: Супруга Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

15:36 12.06.2020 За прошедшие сутки Центр по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC) сообщил о 27-й смерти от COVID-19 с начала пандемии в Латвии. Читайте подробнее: В Латвии зафиксирована 27-я смерть от COVID-19 с начала пандемии

15:38 12.06.2020 Посольство США в Латвии распространило заявление для СМИ, что посол Джон Карвайл вручил министрам обороны и здравоохранения Латвии — Артису Пабриксу и Илзе Винкеле — лабораторное оборудование и сами тесты на определение COVID-19. Читайте подробнее: США подарили Латвии 4000 тестов на COVID-19

15:50 12.06.2020 Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом 12 июня она написала на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

15:54 12.06.2020 В связи с введением штрафов за нарушение правил ношения масок правительство Грузии обещает позаботиться о социально незащищенных гражданах и раздать им определенное количество средств индивидуальной защиты. Читайте подробнее: Социально незащищенным гражданам правительство Грузии раздаст маски

16:19 12.06.2020 Польско-литовская граница с сегодняшнего дня, 12 июня, вновь открыта. Подробности в материале: После трёхмесячного карантина открылась польско-литовская граница

16:57 12.06.2020 Мужчина был приговорён за нарушение карантинных мер к 61 дню тюремного заключения. Подробности в материале: Суд в Чили впервые приговорил к тюремному сроку нарушителя карантина

16:59 12.06.2020 Европейская комиссия (ЕК) планирует на следующей неделе представить стратегию Европейского союза (ЕС) по созданию, производству и поставкам вакцины от нового типа коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Еврокомиссия планирует представить стратегию ЕС по вакцине от COVID-19

17:08 12.06.2020 В Азербайджане за последние 24 часа выявили 336 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 9218. Об этом сообщает 12 июня оперштаб при правительстве страны. По последним данным, за минувшие 24 часа в стране умерли от COVID-19 еще пять человек, поэтому общее число летальных исходов дошло до 113. Об этом: В Азербайджане за сутки выявили 336 случаев заражения коронавирусом

17:16 12.06.2020 У десяти военнослужащих Национальной гвардии Киргизии выявили заражение коронавирусной инфекцией, поэтому в генеральном штабе решили направить на парад Победы в Москву другую группу военных. Читайте также: Нацгвардейцы Киргизии заразились SARS-CoV-2. На парад Победы поедут другие

17:48 12.06.2020 «Чтобы ни говорили, чтобы ни писали в оппозиционных СМИ, по официальным данным — в Туркмении нет коронавируса, и мы по косвенным признакам это видим», — заявил посол России Александр Блохин. Читайте подробнее: «В Туркмении нет коронавируса и голода» — посол России

18:00 12.06.2020 В Молдавии за последние 24 часа выявили 366 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 11 093. Об этом сообщает 12 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны. По данным министерства, за тот же период от COVID-19 скончались 10 человек, а всего жертвами эпидемии стали 385 жителей Молдавии. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили 366 случаев заражения коронавирусом

18:17 12.06.2020 В Великобритании за последние 24 часа выявили 1541 случай заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 292 950. Об этом сообщает 12 июня минздрав страны. По данным министерства, за тот же период количество скончавшихся от COVID-19 в стране увеличилось на 202, а их общее число составило 41 481. Об этом: В Британии за сутки скончались более 200 пациентов с COVID-19

18:22 12.06.2020 Канадские учёные разработали устройство, которое при подключении к телефону может за пять минут определить, заражён ли человек новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: Ученые создали устройство для смартфона, выявляющее коронавирус

18:31 12.06.2020 92,3% граждан Италии намерены провести летний отпуск на территории страны, и лишь 7,7% — отправиться за границу, таковы итоги исследования Demoskopika. Выезжать на морские или горные курорты во время отпуска планирует чуть более половины граждан, 24,5% респондентов отметили, что воздержатся от поездок из-за страхов, связанных с эпидемией, 15,3% граждан — по экономическим причинам. В последние дни число бронирований резко выросло (по данным сервиса AirBnb, в начале июня 2020 года заказов на 20% больше, чем в аналогичный период 2019 года), однако пока забронировали билеты и жилье лишь 5,5% респондентов. Читайте подробнее: 92% итальянцев проведут летний отпуск в родной стране

18:33 12.06.2020 До начала эпидемии коронавируса в Италии уровень безработицы в Милане составлял около 6%, а когда эпидемия завершится, этот уровень будет составлять, по-видимому, около 10%, заявил мэр Милана Джузеппе Сала. Некоторое количество рабочих мест будет утеряно надолго, власти в такой ситуации должны, с одной стороны, помочь новым безработным, с другой — развивать «отрасли будущего», прежде всего — те, что связаны с информационными технологиями и экологией, полагает мэр. Подробности в материале: Мэр Милана: из-за эпидемии уровень безработицы вырастет в полтора раза

18:36 12.06.2020 Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу в течение трех часов отвечал на вопросы сотрудников прокуратуры Бергамо. Ранее несколько десятков жителей города (чьи близкие были заражены коронавирусом и умерли) подали в прокуратуру иски с требованием установить, могли ли местные или национальные власти более эффективно противостоять распространению эпидемии. Основной вопрос — почему жесткие ограничения были введены в Бергамо лишь 8 марта, спустя 15 дней после того, как в городе были зафиксированы первые случаи распространения вируса. Помимо Конте, прокуроры также в пятницу провели беседы с министрами здравоохранения и внутренних дел Роберто Сперанцей и Лучаной Ламорджезе. По данным статистиков, на пике эпидемии в Италии в марте 2020 года смертность в северных регионах страны выросла вдвое, в Бергамо — в 5,5 раза. Читайте также: Премьер Италии три часа отвечал на вопросы прокуроров о ситуации в Бергамо

19:04 12.06.2020 По данным навечер пятницы, в Италииумерли34 223человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на56(днём ранее — на53). Выздоровели173 085человек, за день этот показатель увеличился на1747(днем ранее — на1399). Об этом: Коронавирус в Италии: за день выздоровели еще 1700 человек

19:06 12.06.2020 Ученые США выразили обеспокоенность тем, что массовые беспорядки в США могут привести к росту числа зараженных коронавирусной инфекцией. Читайте также: Ученые США опасаются всплеска коронавируса на фоне массовых беспорядков

19:28 12.06.2020 В Сербии за последние сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 12 175 человек. Об этом сообщает 12 июня министерство здравоохранения страны. Подробности в материале: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Сербии превысило 12,1 тыс

19:32 12.06.2020 Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, президент Стево Пендаровски не пошел на очередное продление режима ЧП. Бывший премьер-министр и глава партии власти Зоран Заев продолжает настаивать на необходимости проведения выборов в ближайшее время. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 164 случая заражения коронавирусом

19:44 12.06.2020 В Израиле за сутки выявили 222 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в штабе национальной безопасности страны. По последним данным, всего в стране зарегистрирован 18 791 подтверждённый случай заражения коронавирусом. За весь период 15 304 человека выздоровели и были выписаны, 300 человек скончались. Читайте также: В Израиле за сутки выявили более 220 случаев заражения коронавирусом

20:04 12.06.2020 В связи с ростом числа заразившихся власти страны приняли решение как минимум на неделю приостановить работу общественного транспорта. Читайте подробнее: Албания возвращается к ограничительным мерам из-за коронавируса

20:07 12.06.2020 Американские учёные установили, что по концентрации белка реналазы в крови можно определить, насколько тяжело будет протекать COVID-19 у пациентов. Читайте также: Учёные нашли биомаркер, указывающий на тяжесть протекания COVID-19

20:11 12.06.2020 «Кипрские авиалинии» планируют выполнить вывозной рейс для граждан Кипра из Москвы 22 июня, российское посольство в этой стране прорабатывает возможность возвращения граждан РФ этим же рейсом в Москву. Об этом сообщили в российской дипмиссии. Подробности в материале: Посольство РФ на Кипре рассказало о проработке вывозного рейса

20:27 12.06.2020 Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш достигло 81 523, сообщили в Институте эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований страны. Читайте также: В Бангладеш выявлено более 81 тыс. носителей коронавируса

20:32 12.06.2020 Риск заражения ребенка новым типом коронавирусной инфекции при кормлении грудью на данный момент не установлен. Об этом: В ВОЗ оценили риск передачи SARS-CoV-2 ребенку при кормлении грудью

20:45 12.06.2020 В Турции за последние сутки выявлено 1195 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 175 218. Такие данные привёл 12 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter. Он также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 15 пациентов с СOVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4778. Об этом: В Турции за сутки выявили 1195 случаев заражения коронавирусом

20:48 12.06.2020 Власти Молдавии планируют организовать дополнительные госпитали для лечения больных COVID-19 в зданиях, которые не имеют медицинского назначения. Об этом: В Молдавии откроют новые временные госпитали для пациентов с COVID-19

20:57 12.06.2020 Президент Украины Владимир Зеленский, жена которого заразилась коронавирусом, переходит на особый режим работы. Об этом сегодня, 12 июня, говорится в сообщении офиса главы украинского государства. «Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги Елены, — говорится в сообщении. — … Состояние здоровья В. Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности». Об этом: Зеленский перешел на особый режим работы из-за заражения коронавирусом жены

21:47 12.06.2020 Более 150 новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в Испании за последние 24 часа. Об этом 12 июня сообщает El País со ссылкой на данные испанского министерства здравоохранения. «(В стране) было выявлено 155 инфицированных…, что на один случай меньше, чем было зарегистрировано накануне», — говорится в сообщении. Читайте также: В Испании выявили более 150 случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки

21:50 12.06.2020 На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося. Читайте подробнее: В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус

22:28 12.06.2020 Лекарственный препарат для лечения COVID-19 разработан в Турции. Об этом сообщили в министерстве промышленности и технологий Турции. По данным представителей министерства, синтезированный противовирусный препарат под названием «Фавипиравир» разработан специалистами Совета по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK. Подробности в материале: В Турции разработали препарат для лечения COVID-19

22:32 12.06.2020 Американские учёные обобщили все неврологические симптомы больных COVID-19 и пришли к выводу, что болезнь опасна для всей нервной системы человека. Об этом: COVID-19 поражает всю нервную систему человека — учёные

22:48 12.06.2020 За минувшие сутки на территории США было выявлено более 22 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире. По данным университета, за прошедшие 24 часа в стране было зафиксировано 22 883 новых случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число превысило 2 млн. Читайте также: В США за сутки выявили более 22 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:49 12.06.2020 Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 7 410 510, зарегистрировано 418 294 летальных исхода от COVID-19. Читайте также: В мире за сутки выявили свыше 136,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV2 — ВОЗ

23:19 12.06.2020 За последнюю неделю в Косово обозначилась тенденция к существенному росту числа выявляемых случаев заражения, несмотря на то, что масштаб тестирования остался прежним. Случаи заражения выявлены в ряде государственных организаций — Почте Косово, галерее искусств, банковских институтах, торговых компаниях и т. д. В минздраве края предупреждают о возможном возвращении к строгим мерам. Напомним, карантин и строгие ограничительные меры были сняты 1 июня ‑ и результат не заставил себя ждать. Читайте подробнее: В Косово зафиксирован рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом

23:36 12.06.2020 Предварительные результаты исследования вакцины от коронавируса американской компании Moderna показали, что одна доза разработанного препарата обеспечивает защиту от COVID-19, при этом она не увеличивает риск более тяжелого течения болезни. Читайте подробнее: В США опубликовали новые результаты исследований вакцины от коронавируса

23:41 12.06.2020 Рост числа выявленных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции на Украине связан с смягчением ограничительных мер, введённых для предотвращения распространения вируса. Об этом: Ляшко объяснил рост числа случаев заражения коронавирусом на Украине

00:17 13.06.2020 Быстрое распространение коронавирусной инфекции и рост заболеваемости COVID-19 на Украине связан со смягчением карантинных ограничений, заявил 12 июня главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24». Подробности в материале: На Украине назвали причину роста заболеваемости COVID-19

01:07 13.06.2020 Режим карантина был введен в столице Ботсваны Габороне в связи с ростом числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны. Об этом: В столице Ботсваны ввели карантин из-за коронавируса

01:14 13.06.2020 Ограничения для граждан в связи с продолжающимся распространением коронавируса временно сохранятся в Юте и Орегоне, сообщает 12 июня издание The Hill со ссылкой на губернаторов штатов. Об этом: Два американских штата временно сохранят ограничения из-за коронавируса

01:22 13.06.2020 Число заразившихся сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) по всему миру превысило 950 человек, заявил 12 июня журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Подробности в материале: В ООН коронавирусом заразились более 950 сотрудников

01:28 13.06.2020 В Египте за прошедшие сутки выявили 1577 человек, зараженных коронавирусом нового типа, сообщил представитель египетского минздрава Халед Мегахед в официальном заявлении ведомства. Читайте подробнее: В Египте за сутки выявил рекордное число зараженных коронавирусом

01:44 13.06.2020 Бывшие высокостатусные чиновники из нескольких стран раскритиковали политизацию вопроса борьбы с пандемией COVID-19 во время онлайн-форума, проведенного китайским аналитическим центром, сообщает 12 июня агентство Синьхуа. Читайте далее: Бывшие статусные политики осудили политизацию вопроса борьбы с COVID-19

01:51 13.06.2020 Бразилия опередила Великобританию по количество подтвержденных летальных исходов у пациентов с COVID-19, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Бразилия опередила Великобританию по числу умерших от COVID-19

02:02 13.06.2020 Власти Пекина приостановили возобновление учебного процесса в городе в связи с выявлением новых случаев COVID-19, сообщает 12 июня агентство Синьхуа. Читайте далее: Вспышка COVID-19 парализовала возобновление учебного процесса в Пекине

02:14 13.06.2020 Самая пострадавшая от эпидемии нового коронавируса провинция Китая Хубэй понижает уровень эпидемиологического реагирования по COVID-19 со второго до третьего, сообщает 12 июня агентство Синьхуа. Читайте далее: Бывший эпицентр эпидемии COVID-19 в Китае снижает уровень реагирования

02:55 13.06.2020 Вирус SARS-CoV-2 понижает иммунный ответ на клеточном уровне, повышая риск заражения другими вирусами, а также повторного инфицирования новых коронавирусом. Об этом доктор медицинских наук, член Американской неврологической ассоциации Игорь Коральник сообщает в статье «Долгосрочные последствия заражения коронавирусом», опубликованной журналом Annals of neurology. Подробности в материале: Ученые выяснили, переживут ли переболевшие COVID-19 сезонный грипп

03:20 13.06.2020 Работники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке будут работать в удаленном режиме до конца июля, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в письме. Об этом: Сотрудники ООН продолжат работать удаленно до конца июля

03:35 13.06.2020 В американском штате Техас число госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло 2166 человек, сообщает газета Texas Tribune. Читайте также: В Техасе за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

03:45 13.06.2020 Минздрав Мексики за прошедшие сутки подтвердил 5 222 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства. Читайте подробнее: В Мексике за сутки выявили более 5 тыс. зараженных коронавирусом

04:09 13.06.2020 Начиная с полуночи 15 июня Франция снимет запрет на пересечение границы для приезжающих из стран ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и МВД страны, передает РИА Новости. Читайте подробнее: Франция снимет запрет на пересечение границы для стран ЕС

04:20 13.06.2020 На материковой части Китая подтверждено 11 новых случаев COVID-19, сообщает 13 июня агентство Синьхуа. Читайте далее: В Китае подтверждено 11 новых случаев COVID-19

04:38 13.06.2020 Органы здравоохранения японской префектуры Хоккайдо выявили вспышку заболевания коронавирусной инфекции в караоке-барах, передает телеканал NHK. Читайте подробнее: В Японии выявили вспышку коронавируса в караоке-барах

04:46 13.06.2020 Здравоохранение Бразилии в целом справляется с ростом заражений коронавирусом. Об этом сообщил в ходе брифинга директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Читайте также: В ВОЗ оценили систему здравоохранение Бразилии в условиях коронавируса

04:53 13.06.2020 Еще два человека выписаны из больниц Китая по выздоровлению от COVID-19, сообщает 13 июня агентство Синьхуа. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 74 пациента продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Читать далее: В Китае два человека были выписаны из больниц по выздоровлению от COVID-19

05:32 13.06.2020 Правительство Мьянмы продлило карантин до конца июня в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба центрального комитета по контролю, профилактике и лечению заболеваний страны. Об этом: В Мьянме продлили карантин до конца июня

05:54 13.06.2020 Главный инфекционист США директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил собирающихся на акцию президента США Дональда Трампа в Оклахоме о смертельной опасности, сообщает 13 июня CNN. Читайте также: Трампа предупредили об опасности организации митинга из-за COVID-19

06:47 13.06.2020 Четвертая неделя стартовала с момента обнаружения последних зараженных COVID-19 в Новой Зеландии, сообщает 13 июня Xinhua. Читайте подробнее: Новых случаев COVID-19 не фиксируют в Новой Зеландии 22 дня

06:53 13.06.2020 В Германии за прошедшие сутки выявили 348 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха. Об этом: В Германии выявили 348 новых случаев заражения коронавирусом

07:05 13.06.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки подтвердили 49 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили 49 зараженных коронавирусом

07:30 13.06.2020 В Индии за прошедшие сутки выявили 11 458 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба индийского минздрава. Читайте подробнее: В Индии число зараженных коронавирусом превысило 300 тыс

08:32 13.06.2020 На крупнейшем оптовом рынке в Пекине после проведения массового скрининга было выявлено четыре подтвержденных случая COVID-19, а также 45 бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV2. Читайте подробнее: На крупнейшем оптовом рынке Пекина зафиксирована вспышка коронавируса

09:32 13.06.2020 Бессимптомные носителе новой коронавирусной инфекции могут не заметить у себя некоторые скрытые признаки SARS-CoV-2. Об этом 13 июня рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, ее слова приводит РИА Новости. Об этом: Биолог рассказала о скрытых признаках коронавирусной инфекции

09:33 13.06.2020 В Молдавии коронавирус выявили у 99 беременных женщин, а также у 628 детей. Многие из них уже получили лечение. Об этом 12 июня заявил директор Национального агентства общественного здравоохранения Николай Фуртунэ, сообщает Moldpres.md. Об этом: В Молдавии коронавирус выявили почти у сотни беременных

09:39 13.06.2020 На Украине безопасными для отдыха в условиях пандемии коронавируса являются четыре области, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24». Подробности в материале: Главный санитарный врач Украины назвал безопасные для отдыха области страны

09:56 13.06.2020 12 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 75 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: COVID-19 унёс жизни 75 иранцев за последние 24 часа

09:57 13.06.2020 Сотрудники штаб-квартиры ООН продолжит работать в удаленном режиме до 31 июля. Об этом говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Читайте также: Руководство ООН продлило режим удаленной работы своей штаб-квартиры

10:37 13.06.2020 12 июня в Нидерландах завершено уничтожение норок на фермах, где было выявлено заражение коронавирусом. За минувшие семь дней на 13 фермах в провинциях Лимбург и Брабант уничтожено в общей сложности 570.000 норок. В это число входит 480.000 щенков, сообщили в Управлении продовольственной безопасности. Об этом: В Нидерландах завершено уничтожение поголовья норок

11:08 13.06.2020 На Украине по состоянию на 13 июня коронавирус подтвердили еще у 753 человек, а общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 составило 30 506. Соответствующие данные приводятся 13 июня в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, размещенной в пресс-службе аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины. Читайте также: На Украине SARS-CoV-2 подтвердили еще у 753 человек

12:58 13.06.2020 В Приднестровье от коронавируса скончалась 58-летняя женщина, у которой имели сопутствующие заболевания, сообщает 13 июня пресс-служба МВД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом: В Приднестровье от COVID-19 скончался еще один человек

14:20 13.06.2020 В Бангладеш от заболевания COVID-19 скончался бывший министр здравоохранения Мохаммед Насим. Подробности в материале: В Бангладеш от COVID-19 скончался бывший министр здравоохранения

14:23 13.06.2020 На Украине коронавирус выявили у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщает 13 июня украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в офисе президента Украины. Подробности в материале: На Украине SARS-CoV-2 выявили у чиновников, бывших на переговорах в Париже

14:24 13.06.2020 В Пакистане за сутки выявили 6 тыс. 472 случая заражения коронавирусом. Читайте также: В Пакистане за сутки выявили около 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

14:24 13.06.2020 В вооруженных силах Украины за минувшие сутки SARS-CoV-2 выявили еще у девятнадцати военнослужащих, сообщили 13 июня в пресс-службе командования медицинских сил вооруженных сил Украины. Читайте подробнее: В ВСУ еще у девятнадцати военнослужащих выявили коронавирус

14:36 13.06.2020 В Донецкой Народной Республике по результатам проведенных 12 июня исследований подтверждено еще тридцать случаев инфицирования кронавирусом, сообщили 13 июня в пресс-службе Министерства здравоохранения Респубики. Читайте также: В ДНР подтвердили еще 30 случаев заражения SARS-CoV-2

14:40 13.06.2020 В Белоруссии по состоянию на 13 июня коронавирус выявили у 53 241 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Белоруссии подтвердили еще 721 случай COVID-19

14:41 13.06.2020 В Омане за сутки выявили свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Омане за сутки выявили свыше 1 тыс. случаев заражения коронавирусом

14:41 13.06.2020 Президент Молдавии Игорь Додон 13 июня подписал указ о привлечении армии для контроля за соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом молдавский лидер написал на своем telegram-канале, опубликовав также копию указа. Подробности в материале: Додон подписал указ: армию привлекут к борьбе с распространением COVID-19

15:05 13.06.2020 В столице Японии — городе Токио за сутки выявили 24 новых случая COVID-19. Уже третий день подряд в Токио выявляют по более чем 20 случаев COVID-19 в сутки. Читайте подробнее: В Токио за сутки выявили более 20 случаев COVID-19

15:06 13.06.2020 Автоконцерны Японии из-за пандемии коронавирусной инфекции вынуждены приостановить работу своих заводов. Об этом 13 июня сообщает телеканал NHK. Читайте также: Японские автопроизводители вынуждены приостановить заводы из-за SARS-CoV-2

15:35 13.06.2020 Из десяти задержанных семеро являются иностранными гражданами, они арестованы за вмешательство во внутренние дела Непала. Читайте подробнее: В Непале за участие в акции протеста против карантина арестованы 10 человек

15:50 13.06.2020 Десять человек, в число которых входит семь иностранных граждан, арестовали 13 июня сотрудники полиции Непала за то, что они принимали участие в протестной акции в столице страны — Катманду, участники которой требовали смягчить карантинные меры безопасности в стране. Об этом 13 июня сообщает издание Tribune India. Подробности в материале: Полиция Непала арестовала 10 протестующих против режима карантина

15:50 13.06.2020 Не спекулировать на теме пандемии коронавируса призвал премьер-министр Молдавии Ион Кику во время заседания правительства 12 июня. Подробности в материале: Премьер-министр Молдавии призвал политиков не спекулировать на пандемии

16:01 13.06.2020 Уже несколько недель в стране наблюдается рост числа активных случаев заражения и рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Как минимум четыре раза за последнюю неделю число выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки становилось наибольшим за всю историю наблюдений в стране. Причиной новой вспышки распространения заболевания стало пренебрежение гражданами мерами по предотвращению распространения инфекции — участие в похоронных церемониях и массовых митингах протеста без соблюдения социальной дистанции. Подробности в материале: В Албании выявили 48 случаев заражения коронавирусом за сутки

16:26 13.06.2020 На юге Пекина в районе Фэнтай, где на оптовом рынке выявили коронавирус, ввели режим военного положения. Об этом заявил заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй на пресс-конференции. По его словам, в районе Фэнтай необходимо в обязательном порядке выполнять все меры профилактики и контроля, а также стандартизировать процесс диагностики и лечения в медучреждениях всех уровней. Читайте также: Угроза коронавируса: в районе Пекина ввели режим военного положения

16:51 13.06.2020 Власти некоторых туристических регионов Италии ввели предварительную регистрацию туристов, въезжающих из других стран Европейского союза (ЕС), с целью предотвращения второй вспышки коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В некоторых регионах Италии для туристов ввели предварительную регистрацию

17:31 13.06.2020 Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом: В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19

17:47 13.06.2020 На территории Швейцарии за последние 24 часа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 13 июня сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения. Согласно этим данным, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране достигло 31 094. Подробности в материале: В Швейцарии за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом

17:51 13.06.2020 В Молдавии за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 366 и достигло 11 459, с начала эпидемии от COVID-19 скончались 398 человек. Читайте подробнее: В Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 11459

18:01 13.06.2020 Количество выявленных случаев заражения коронавирусом преодолело в Нидерландах отметку в 48,6 тыс. человек. Об этом сообщает 13 июня Национальный институт здравоохранения (RIVM). По последним данным, всего в стране зарегистрировано 48 640 случаев заражения SARS-CoV-2, за последние 24 часа было выявлено еще 179 случаев. Читайте также: В Нидерландах за сутки скончались четыре пациента с COVID-19

18:05 13.06.2020 Власти Украины пока не рассматривают вопрос о возвращении к ужесточению на территории страны ограничительных мер, рассчитанных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: Ляшко: власти Украины пока не намерены возвращаться к ужесточению карантина

18:16 13.06.2020 В Кувейте за последние 24 часа выявили 514 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны. По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 35 466. Читайте также: В Кувейте за сутки выявили 514 случаев заражения коронавирусом

18:31 13.06.2020 На территории США за минувшие сутки было выявлено более 25 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире. Подробности в материале: В США за сутки скончались более 840 пациентов с COVID-19

18:53 13.06.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Ирана за сутки возросло более чем на 2,4 тыс. и превысило 184 тысяч. Об этом 13 июня сообщило министерство здравоохранения страны. По ее данным, за минувшие стуки в стране было выявлено 2410 зараженных SARS-CoV-2, в результате чего их общее число достигло 184 955. Читайте также: В Иране за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

19:09 13.06.2020 Эксперимент американских учёных показал, что в США вирус SARS-CoV-2 мутировал, что дает ему возможность легче проникать в клетки организма человека. Подробности в материале: В США коронавирус мутировал и стал более заразным — CNN

19:19 13.06.2020 В Сербии за последние сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 12 251 человек. Об этом сообщает 13 июня министерство здравоохранения страны. Читайте также: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Сербии превысило 12,2 тыс.

19:32 13.06.2020 В Великобритании за последние 24 часа выявили 1425 случаев заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 294 375. Об этом сообщает 13 июня свидетельствуют опубликованные на сайте британского правительства данные. Читайте также: В Британии за сутки скончались более 180 пациентов с COVID-19

20:26 13.06.2020 У посетивших Францию представителей офиса президента Украины и правительства, которые сдали ПЦР-тесты, не выявили коронавирус. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе администрации главы украинского государства. «Украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении. — … Результаты тестов были отрицательными». Читайте подробнее: У членов посетившей Францию украинской делегации не выявили коронавирус

20:37 13.06.2020 За прошедшие сутки в американском штате Нью-Йорк от COVID-19 умерло рекордно низкое число пациентов. Подробности в материале: В Нью-Йорке от COVID-19 скончалось рекордно низкое число пациентов

21:01 13.06.2020 В Турции за последние сутки выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл 13 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter. По его словам, общее число зараженных в стране достигло 176 677. Он также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 14 пациентов с СOVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4792. Об этом: В Турции за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом

21:03 13.06.2020 Вьетнамские учёные совместно с американскими исследователями из университета Калифорнии изучили рынки и фермы, где продают и выращивают диких животных для ресторанов вьетнамской кухни, и обнаружили, что реализуемые там бамбуковые крысы и дикообразы являются «резервуарами» для различных штаммов коронавирусов, которые потенциально могут быть опасны для человека. Об этом: Бамбуковая крыса может стать источником следующего коронавируса — учёные

21:33 13.06.2020 В Италии за последние сутки выявили 346 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 236 651 человек. Такие данные приводит 13 июня служба гражданской обороны страны. Сообщается также, что за сутки в больницах скончалось ещё 55 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 34 301. Читайте подробнее: В Италии за сутки скончались более 50 пациентов с COVID-19

22:17 13.06.2020 В Израиле за сутки выявили 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в министерстве здравоохранения страны. По последним данным, всего в стране зарегистрировано 18 972 подтверждённых случая заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Израиле за сутки выявили более 180 случаев заражения коронавирусом

23:16 13.06.2020 В последние дни в нескольких штатах США отмечают резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции, что может являться признаком начала второй волны COVID-19 в стране. Читайте подробнее: В США наблюдаются признаки начала второй волны коронавируса — Bloomberg

23:28 13.06.2020 В Грузии не исключили перенос даты парламентских выборов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Читайте также: Парламентские выборы в Грузии могут быть перенесены — парламентарий

00:28 Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Словакии 16 марта 2020 года, прекращает свое действия с 00:00 часов воскресенья, 14 июня, сообщает словацкая газета Pravda. Об этом: Словакия отменяет чрезвычайное положение

00:32 Власти Алжира намерены ослабить еще ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба алжирского правительства. Читайте подробнее: В Алжире начнет снова работать общественный транспорт

00:46 В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили 3366 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава страны. Подробности в материале: В Саудовской Аравии число случаев COVID-19 превысило 120 тыс

01:22 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал открыть все школы страны в сентябре, сообщает пресс-служба главы британского правительства. Подробности в материале: Джонсон пообещал открыть школы Великобритании в сентябре

01:33 Президент Чили Себастьян Пиньера принял отставку министра здравоохранения Хайме Маньялича. Об этом местная радиостанция BioBioChile. Читайте подробнее: Президент Чили отправил в отставку министра здравоохранения

01:57 В Египте за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1677 человек, сообщает пресс-служба египетского минздрава. Читайте также: В Египте за сутки выявили 1677 зараженных коронавирусом

02:42 У 46 человек в Пекине подтвержден диагноз COVID-19 после того, как власти провели тестирование на опасный патоген на оптовом рынке фермерских товаров и в крупных супермаркетах, сообщает 13 июня агентство Синьхуа. Читайте далее: В Пекине выявлено 46 зараженных новой коронавирусной инфекцией

02:45 Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные о количестве зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Об этом говорят статистические данные на специальном сайте всемирной организации. Подробности в материале: В ВОЗ озвучили количество заражений коронавирусом в мире

03:03 Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии за минувшие сутки возросло на 21 704. Об этом информирует министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: Количество зараженных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 850514

04:42 В Аргентине за прошедшие сутки выявили 1 531 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения. Об этом: В Аргентине число зараженных коронавирусом превысило 30 тыс

05:02 Глава британского правительства Борис Джонсон поручил изучить целесообразность правила безопасной, с точки зрения распространения COVID-19, дистанции в 2 метра, сообщает BBC. Читайте также: Джонсон поручил пересмотреть правило 2-метрового дистанцирования

05:04 В Мексике за прошедшие сутки от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 424 человека, заявил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гаттель на брифинге. Читайте подробнее: В Мексике за сутки скончались 424 пациента с COVID-19

05:22 Очередную волну ослабления ограничений, введенных с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Венесуэле, анонсировал президент страны Николас Мадуро. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Twitter. Читайте также: Мадуро заявил об очередном смягчении карантина

06:26 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили еще 34 человека, зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом

07:26 В Германии за прошедшие сутки выявили 247 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха. Об этом: В Германии подтвердили еще 247 случаев заражения коронавирусом

07:52 Коронавирус выявили у депутата от фракции «Слуга народа» Максима Перебийноса, сообщил 13 июня в своем telegram-канале депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Подробности в материале: Еще один депутат Рады заразился коронавирусом — Гончаренко

07:53 Более 12,5 тысячи административных протоколов было составлено в период карантина по причине нарушения требований безопасности, сообщил 13 июня глава национальной полиции Игорь Клименко в ходе селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности в материале: За нарушения требований карантина с граждан Украины взыщут 4,5 млн гривен

08:05 В Английской премьер-лиге (АПЛ) сообщили результаты восьмого этапа тестирования на коронавирус. Об этом информирует официальный сайт лиги. Читайте подробнее: В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом

08:40 Правительство Нидерландов надеется, что ещё в этом году удастся разработать первые дозы успешной вакцины против коронавируса. В настоящее время Нидерланды, Германия, Франция и Италия тесно сотрудничают в работе над вакциной. Читайте также: В Нидерландах надеются на разработку вакцины от коронавируса до конца года

09:19 В Индии за сутки выявлено почти 12 тысяч случаев COVID-19. Подробности в материале: За сутки в Индии выявлены почти 12 тысяч случаев COVID-19

09:26 В Узбекистане число выявленных случаев COVID-19 приблизилось к 5 тысячам. Читайте подробнее: В Узбекистане почти у 5 тысяч человек выявлен коронавирус