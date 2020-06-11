Ухань, Китай, , 06:25 — REGNUM Ни одного нового заболевшего COVID-19 не подтверждено в провинции Хубэй центральной части Китая за прошедшие сутки, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения КНР, всего 42 бессимптомных случая инфицирования находилось под наблюдением медиков в регионе на прошлые сутки, после того как 21 человек был снят с карантина.

Всего в провинции Хубэй, которая некогда была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае, было зафиксировано 68 135 случаев COVID-19, включая 4512 смертельных и 63 623 выздоровевших пациентов. В больницах региона больных этой инфекцией не числится.