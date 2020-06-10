Пекин, , 04:58 — REGNUM Около 520 тыс. учеников первых, вторых и третьих классов начальных школ Пекина возобновят учебу с 16 июня, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

«Учащие и учителя начальных и средних школ должны носить лицевые маски во время занятий», — заявил пресс-секретарь Пекинской муниципальной комиссии образования Ли И.

Учебные заведения вне кампуса могут подать заявку в письменной форме на возобновление офлайн-курсов и коллективных мероприятий в упомянутых выше трех начальных классах.

В настоящее время 840 тыс. учеников более чем 1400 начальных и средних школ Пекина вернулись на учебу. Учащиеся вузов Пекина возобновили учебу 27 апреля. С 6 июня Пекин понизил уровень эпидемиологического предупреждения по коронавирусу.