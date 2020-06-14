Пекин, , 02:41 — REGNUM У 46 человек в Пекине подтвержден диагноз COVID-19 после того, как власти провели тестирование на опасный патоген на оптовом рынке фермерских товаров и в крупных супермаркетах, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Всего было протестировано 1940 человек на рынках. Из 517 образцов, собранных на крупнейшем рынке Синьфади в Пекине, у 45 человек был выявлен новый коронавирус, сообщил заместитель главы муниципального центра по контролю и профилактике коронавируса Пан Синхо.

Также позитивный результат был выявлены у одно из работников рынка фермерской продукции в пекинском районе Хайдянь, который находился в тесном контакте с заболевшим с рынка Синфьади. Все 46 заболевших не имели симптомов, оно помещены под наблюдение.