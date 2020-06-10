Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Во втором квартале 2020 года вероятно такое падение ВВП США, что оно окажется рекордным, заявил 10 июня глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл по итогам двухдневного заседания ФРС.

По его словам, причиной такого явления может быть крайняя неопределенность в отношении будущего, вызванная пандемией коронавируса.

При этом Пауэлл отметил «исключительную неопределенность» в прогнозировании масштаба экономического спада в США, а также добавил, что это будет зависеть от ситуации с дальнейшим распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых