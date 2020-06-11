Пекин, , 06:01 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 11 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 11 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число прибывших из-за рубежа в Китай заболевших опасной инфекцией в Китае достигло 1797 за все время эпидемии. Из одиннадцати новых случаев, шесть приходится на Шанхай, три — на провинцию Гуандун и по одному — на город Тяньцзинь и провинцию Фуцзянь соответственно.

Из общего числа «импортных» пациентов, 1736 выздоровели и покинули больницы страны по выздоровлению. Еще 61 человек продолжает получать медицинскую помощь. Смертей не зафиксировано среди таких пациентов.