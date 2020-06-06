Ташкент, , 22:51 — REGNUM В Узбекистане скончался 70-летний житель Ташкента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, мужчина, который был помещен 27 мая в одну из больниц, также страдал хронической сердечной, почечной и печеночной недостаточностью.

Отмечается, что врачи боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось.

Напомним, 6 июня руководитель управления информации и по связям с общественностью министерства юстиции Армении Лусине Мартиросян на странице в социальной сети Facebook написала, что в стране выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией среди заключенных.

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