Ухань, Китай, , 02:12 — REGNUM Самая пострадавшая от эпидемии нового коронавируса провинция Китая Хубэй понижает уровень эпидемиологического реагирования по COVID-19 со второго до третьего, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

По словам вице-губернатора провинции Ян Юньяня, Хубэй изменит и оптимизирует меры эпидемиологического реагирования в соответствии с новым уровнем. На конец четверга 11 июня в столице региона городе Ухане не было выявлено ни одного бессимптомного случая инфицирования коронавирусом уже 12 дней подряд. В прочих районах таких случаев не было выявлено девять дней.

Напомним, что 2 мая Хубэй понизил уровень эпидемиологического реагирования с первого на второй. Ранее, 6 июня, также Пекин, Хэбэй и Тяньзинь понизили уровень угрозы со второго на третий.