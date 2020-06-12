Китайская Народная Республика, , 08:28 — REGNUM В Шанхае выявлено пять новых «импортных» случаев COVID-19 и ни одного локального, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, из общего числа заболевших, пятеро — пакистанцы, прибывшие в город 2 июня через международный аэропорт «Пудун». У них появились симптомы во время нахождения в обсерваторе.

Пациенты были направлены в специальные госпитали для лечения, в то время как 55 их тесных контактов были помещены под карантин. Еще один человек был выписан из больницы Шанхая по выздоровлению.

Всего в городе зафиксировано 348 «импортных» случаев заболевания инфекцией, а также 341 локальный случай, включая семь смертельных.