Пекин, , 05:44 — REGNUM Более 7600 учеников выпускных классов старших школ города Гирин провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, вернулись на учебу после улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Ношение униформы и масок теперь являются одинаково обязательным для учеников старших школ региона. Без них нельзя будет попасть на занятие и даже в здание школы. Из-за эпидемии COVID-19, национальные экзамены на поступление в колледжи были отложены на одни месяц — на 7 и 8 июля.

Для обеспечения должного уровня безопасности, муниципальное бюро образования Гирина провело с 30 мая по 7 июня бесплатные тесты на коронавирус в общей сложности у 22 579 человек, включая выпускников старших классов и преподавателей школ, студентов и тех, кто находился рядом с ними. У всех результаты тестирования были отрицательные.