Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Несколько случаев заражения новым коронавирусом выявлено среди военнослужащих национальной гвардии США, которые охраняли порядок в ходе протестов и беспорядков в Вашингтоне, заявила представитель нацгвардии подполковник Брук Дэвис в ходе брифинга.

При этом конкретное число случаев заражения не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, к 6 июня с целью подавления беспорядков по случаю гибели чернокожего Джорджа Флойда в регионы США было введено до 41,5 тыс. военнослужащих нацгвардии. Их деятельность охватила по меньшей мере 32 американских штата.

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