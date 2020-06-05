Пекин, , 04:49 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких случаев в Китае достигло 1768 за все время эпидемии. Среди вновь прибывших из-за рубежа заболевших, четверо выявлены в Шанхае и еще один — в провинции Сычуань. Ни одного нового случая подозрения не выявлено.

Из общего числа «импортных» пациентов, 1707 уже выздоровели и были выписаны из больниц страны. Еще 61 человек продолжает получать медицинскую помощь. Смертей нет.