Минск, , 11:55 — REGNUM Граждане Белоруссии смогут выехать на территорию Евросоюза только при наличии справки об отсутствии коронавируса, сообщили в пресс-службе Республиканского союза туристических организаций.

Этот вопрос обсуждался 3 июня на конференции с участием министерства здравоохранения Белоруссии, департамента по туризму и общественных объединений. На мероприятии отмечалось, что ЕС определили список стран, для которых открывается граница союза.

Однако Белоруссия в этот перечень не входит. В список вошли страны, в которых число новых случаев заражения коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. жителей. Вместе с тем по рекомендации Всемирной организации здравоохранения ЕС может принимать граждан из неблагополучных стран при наличии справки.

Стоимость справки составит 41 белорусский рубль (1186 рублей), для иностранных граждан — 56 белорусских рублей (1620 рублей). Кроме того, для прохождения теста необходимо будет предъявить авиабилет.

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