Тбилиси, , 18:02 — REGNUM В течение последних суток в Грузии выявили один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Обновленные данные 7 июня были размещены на сайте Stopcov.ge.

По официальной информации, число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране выросло до 809. Кроме них в статистике числятся еще трое жителей Грузии, привезенных на родину из-за границы с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Количество победивших коронавирус в течение суток увеличилось на 11. Теперь их 674. Всего от COVID-19 в Грузии умерли 13 пациентов. На карантине находятся 3161 человек, госпитализированы — 285.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Украины сообщили, что в стране по состоянию на 7 июня коронавирус подтвердили у 26 999 человек.

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