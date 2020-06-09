Джакарта, , 12:04 — REGNUM Официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что на территории страны выявлено 33 076 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

По данным правительства Индонезии, 11 414 пациентов были выписаны из больниц и 1923 человека скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня 2020 года в Индонезии подтвердили 32 033 случая заражения SARS-CoV-2.

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