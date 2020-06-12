Гонконг, Китай, , 05:55 — REGNUM Китай отчитался о ситуации с новым коронавирусом за пределами материковой части страны, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено в общей сложности 1107 случаев инфицирования за все время эпидемии. Из них четыре оказались смертельными, выздоровели 1055 человек.

В САР Макао выявлено 45 заболевших, все они благополучно выздоровели. На Тайване выявлено 443 случая заболевания, включая семь смертельных. В общей сложности 431 человек выздоровел и был выписан из больниц.

Всего на материковой части Китая подтверждено 83 064 случая инфицирования опасным вирусом. Из них 78 365 человек были выписаны из больниц, скончались 4634 человека. В больницах остается 63 пациента.