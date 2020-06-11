Ташкент, , 09:57 — REGNUM Карантинный центр из контейнеров на 1200 мест построили в Папском районе Наманганской области Узбекистана, сообщает 11 июня агентство Kun.uz.

Центр развернулся на площади 2,2 га. Каждый контейнер площадью 26 кв. метров рассчитан на четыре человека. В помещении установлены телевизоры, кондиционеры, подведена канализация и водоснабжение.

Рядом с карантинным центром также строится инфекционная больница на 150 мест. Проект находится на завершающей стадии.

Напомним, строительство карантинного центра в Наманганской области Узбекистана началось в середине апреля 2020 года.

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