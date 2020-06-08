Антананариву, , 10:16 — REGNUM Министр образования Мадагаскара была уволена из-за планов заказать чупа-чупсы на сумму более $2 млн для школьников страны. Об этом передает ВВС Swahili.

После заказа партии сладостей министр Риджасоа Андриаманана заявила, что ученики получат по три леденца каждый, чтобы «замаскировать горькое послевкусие» непроверенного растительного средства местного производства, которое их призвали упортреблять в качестве лекарства от коронавируса.

Однако план министра был отменен после возражений президента Мадагаскара Андри Радзуэлины, который широко рекламировал препарат Covid-Organics.

По словам репортеров, некоторые африканские страны продолжают импортировать Covid-Organics, полагая, что это поможет бороться с вирусом, однако во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в настоящее время не существует лекарства от COVID-19 с доказанной эффективностью. Национальная Медицинская академия Мадагаскара также поставила под сомнение эффективность напитка на основе артемизии, заявив, что он может нанести ущерб здоровью людей.

Президент страны Радзуэлина отверг критику препарата, заявив, что это свидетельствует о снисходительном отношении Запада к Африке.

«Если бы европейская страна открыла это средство, было бы так много сомнений? Я так не думаю», — сказал он в интервью французскому новостному каналу France 24.

В стране зарегистрировано около 1000 случаев заражения коронавирусом, а также семь случаев смерти от COVID-19. Карантинные меры были введены по всей стране, однако президент Радзуэлина столкнулся с критикой за введенные им меры по предотвращению распространения коронавируса. В начале прошлой недели в восточном городе Туамасина, где для обеспечения соблюдения мер в области здравоохранения были развернуты военные, вспыхнули протесты. Беспорядки начались после того, как уличный торговец якобы был избит силовиками. Офицеры отрицают, что причастны к насилию.

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