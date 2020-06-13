Белград, , 19:17 — REGNUM В Сербии за последние сутки выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 12 251 человек. Об этом сообщает 13 июня министерство здравоохранения страны.

По информации ведомства, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, всего подтверждено уже 253 случая летального исхода после заражения коронавирусом.

«Общее число скончавшихся с начала пандемии — 253 человека», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня министерство здравоохранения страны сообщило, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Ирана за сутки возросло более чем на 2,4 тыс. и превысило 184 тысяч.

Читайте также: В Иране за сутки выявили более 2,4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2