Пекин, , 04:42 — REGNUM Из госпиталей Китая было выписано еще четыре переболевших COVID-19 пациента за прошедшие сутки, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 65 человек продолжают получать лечение от опасной инфекции в госпиталях Китая. В общей сложности 78 365 пациентов были вылечены из выписаны из больниц страны.

Общее число случаев заболевания COVID-19 в Китае достигло 83 064 за все время эпидемии, включая 4634 смертельных случая. Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в стране было подтверждено еще семь случаев заболевания, включая шесть «импортных».