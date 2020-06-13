Пекин, , 02:01 — REGNUM Власти Пекина приостановили возобновление учебного процесса в городе в связи с выявлением новых случаев COVID-19, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Пекинской муниципальной комиссии образования, решение было принято в ладу со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Около 520 тыс. Учащихся первых, вторых и третьих классов общеобразовательных школ города должны были занять свои места за партами уже 15 июня.

Напомним, что в Пекине сутками ранее было выявлено сразу два новых случая заболевания COVID-19, что перечеркнуло очень многие планы властей китайской столицы.