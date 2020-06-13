Пекин, , 04:20 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 11 новых случаев COVID-19, сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, шесть случаев заболевания были локальными, оставшиеся пять — «импортными», которые привнесены в Китай из-за рубежа. Все локальные случаи приходятся на столицу Китая город Пекин. Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки не зафиксировано в стране.

Напомним, что новые случае инфекции затормозили процесс возобновления обучения в начальных школах страны. А тем временем, в провинции Хубэй, бывшем эпицентре эпидемии в Китае снижен уровень эпидемиологического реагирования.