Тунис, , 01:05 — REGNUM Решение возобновить с 12 июня внутреннее авиасообщение в Тунисе приняли власти страны, 9 июня сообщается на сайте тунисского министерства транспорта и логистики.

Будут восстановлены авиарейсы Тунис — Джерба (дважды в сутки), а также еженедельный Тунис — Таузар. Отмечается, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в Тунисе со временем могут разрешить и другие рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тунисские власти приняли решение открыть границы страны с 27 июня.

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