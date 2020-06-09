Афины , , 14:14 — REGNUM В Греции, которая постепенно возвращается к обычной жизни после снятия карантинных мер, зафиксирован рост числа случаев заражения коронавирусом. В этой связи власти намерены усилить контроль за соблюдением профилактических мер. Об этом речь шла сегодня, 9 июня, на совещании под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

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По информации пресс-службы премьер-министра Греции, в ходе встречи были изучены эпидемиологические данные и подчеркнута необходимость строгого выполнения мер, которые установлены с учётом постепенного возвращения к новой повседневности.

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«По этой причине будет усиление контроля, и будут приняты дополнительные меры на местном уровне, если это будет сочтено необходимым», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса на 9 июня, в Греции выявлено более 3 тыс. носителей SARS-CoV-2. При этом почти 1,4 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели, 182 человека скончались. При этом в последние несколько дней отмечен рост количества новых случаев заражения коронавирусом.

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