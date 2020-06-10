Рига, , 01:05 — REGNUM После заседания кабинета Латвии 9 июня премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что с 10 июня жизнь в Латвии возвратиться в почти нормальное русло, пишет портал nra.lv.

Правительство, по словам премьера, думает как разогреть экономику и не допустить новой вспышки COVID-19. «Открытие границ со многими странами ЕС может привести и к росту заболеваемости COVID-19, поэтому следует соблюдать социально безопасную дистанцию в два метра, правила личной гигиены, мыть руки и пользоваться масками в местах скопления людей», напомнил Кариньш.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.