Тегеран, , 07:44 — REGNUM 10 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что терпимость иранцев в кампании против коронавируса (COVID-19) была образцовой в сравнении с теми странами, которые не подпадали под санкции США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани отметил, что Иран уже на протяжении четырёх месяцев борется с пандемией и санкциями одновременно, когда иранцы находятся под сильным экономическим давлением. «Здоровье людей по-прежнему является приоритетной целью правительства», — сказал Рухани.

Президент высоко оценил усилия министерства здравоохранения Ирана и всего медицинского персонала, заявив, что увеличение числа случаев заболевания COVID-19 связано с ростом количества обследований.

Ссылаясь на свои телефонные переговоры с коллегами из других стран, Рухани отметил, что мировые лидеры сделали заказ на иранскую продукцию, включающую в себя дезинфицирующие средства и медицинское оборудование.