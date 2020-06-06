Кабул, , 20:24 — REGNUM За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 582 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

Также сообщается, что в результате этого общее число выявленных случаев заражения в стране составило 19 551 человек.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Афганистане от COVID-19 скончались 18 человек и теперь общее число летальных исходов составляет 327 человек. При этом отмечается, что более 1,8 тысяч человек в стране вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня министерство здравоохранения Сербии сообщило, что в стране за последние 24 часа от COVID-19 скончался один пациент, с начала пандемии умерли 248 человек.

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