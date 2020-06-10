Ташкент, , 10:17 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4547, сообщили 10 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск). Днем ранее в этом же время в Узбекистане обнаружили 4448 случаев заражения. Таким образом за минувшие сутки выявили 99 новых случаев.

По состоянию на 10 июня в Узбекистане выздоровели 3444 пациента с коронавирусом, скончались 18 человек. Число активных случаев составляет 1070, доля вылечившихся пациентов — 75,7%.