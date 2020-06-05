Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Совокупная сумма, которую заработали американские миллиардеры с начала пандемии коронавируса, составляет $565 млрд, 4 июня сообщается на сайте неправительственной организации Institute for Policy Studies.

Так, в тройке списка разбогатевших лиц оказались глава корпорации Amazon Джефф Безос (увеличение капитала на $36,2), руководитель компании Facebook Марк Цукерберг, активы которого выросли на $30,1 млрд, и основатель компании Tesla Илон Маск — рост на $14,1 млрд

При этом отмечается, что активы миллиардеров с середины марта росли быстрее на 19,15%, чем до пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Илон Маск опубликовал в соцсети Twitter пост о продаже своего имущества, после чего акции его компании Tesla упали на 11%.

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