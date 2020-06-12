Пекин, , 04:36 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено шесть новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Общее число «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа людей, случаев заболевания COVID-19 в Китае, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, достигло 1803 человек с начала эпидемии.

Из общего числа новых «импортных» случаев, пять были зафиксированы в Шанхае и один — в провинции Фуцзянь. Из общего числа «импортных» случаев в Китае, 1740 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлению, еще 63 остались госпитализированы. Смертей нет.