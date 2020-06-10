Ухань, Китай, , 07:55 — REGNUM В городе Эчжоу центральной китайской провинции Хубэй проведут общегородские тесты на коронавирус среди местных жителей с 11 по 17 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Те, кто не прошел тесны на COVID-19 с 25 марта, будут включены в перечень тестируемых. Половину стоимости теста покроет правительство города из бюджета. Местные правительственные департаменты мобилизованы на проведение массового тестирования с целью охватить как можно больше человек.

Фокус тестирования лежит на тех, у кого имеются симптомы жара или тех, кто недавно побывал в столице региона городе Ухане, а также за рубежом. Кроме того, в группу приоритетного тестирования включены те, кто работает в общественном транспорте, на рынках или в ресторанах.