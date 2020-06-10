Пекин, , 07:59 — REGNUM Первый с начала эпидемии нового коронавируса в Китае пассажирский авиарейс, вылетевший из столицы китайской провинции Хубэй города Уханя, приземлился в Пекине, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Рейс CZ3139 авиакомпании China Southern Airlines вылетел из Уханя в 15:33 по местному времени и приземлился в Международном аэропорту «Дасин» в Пекине в 17:28. Таким образом был отмечен очередной этап нормализации жизни в Китае после прохождения пика эпидемии нового коронавируса.

В хубэйском департаменте авиакомпании сообщили, что, помимо 34 пассажиров, рейс перевез две тоны грузов, произведенных в провинции Хубэй. Напомним также, что с 6 июня Пекин ослабил меря противоэпидемиологического контроля, в связи с чем жители Хубэя получили возможность въехать в Пекин.